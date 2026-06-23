Полетать в аэротрубе, обнять альпаку, разбить посуду: 10 способов избавиться от стресса

Если даже и поверить в то, что посуда бьется на счастье, целенаправленно кидать на пол свои симпатичные тарелки и чашки все-таки жалко, да и потом придется убираться, собирать осколки, искать и покупать новые сервизы. Зато в антистресс-комнате «Устрой дестрой» можно безнаказанно все крушить, ломать и разрушать, чтобы выплеснуть негативные эмоции и восстановить хрупкое душевное равновесие. В качестве подручных средств для дестроя выдают биты, кувалды, лом и молоток, а для защиты — шлем, полностью закрывающий лицо, перчатки и куртки.