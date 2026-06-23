Полетать в аэротрубе, обнять альпаку, разбить посуду: 10 способов избавиться от стресса

Крушить все в антистресс-комнате
Если даже и поверить в то, что посуда бьется на счастье, целенаправленно кидать на пол свои симпатичные тарелки и чашки все-таки жалко, да и потом придется убираться, собирать осколки, искать и покупать новые сервизы. Зато в антистресс-комнате «Устрой дестрой» можно безнаказанно все крушить, ломать и разрушать, чтобы выплеснуть негативные эмоции и восстановить хрупкое душевное равновесие. В качестве подручных средств для дестроя выдают биты, кувалды, лом и молоток, а для защиты — шлем, полностью закрывающий лицо, перчатки и куртки.
В зависимости от того, насколько все хочется разгромить, можно выбрать подходящий тариф: «Бей посуду, я плачу» предлагает разбить 30 элементов посуды, «Малый разрушитель» разнесет 25 стеклянных элементов, 4 предмета электроники, 1 офисной техники и 1 предмет мебели. Дальше количество уничтожаемых предметов с каждым тарифом увеличивается. Учинить погром можно как в одиночку, так и в компании друзей — у каждого тарифа свой лимит гостей. В виде неожиданного предложения — «Необычное свидание», где романтическое настроение с лепестками роз, шариками и свечами сменяется на разрушительную стихию, а в конце возвращается в более мирное русло с распитием шампанского для охлаждения пыла.
Полетать в аэротрубе и поймать волну
Все, кто давно мечтал прыгнуть с парашютом, но пока не решился на этот шаг, в спортивно-развлекательном комплексе Flow Moscow могут испытать похожее чувство свободного парения в самой большой в Москве аэротрубе диаметром 4,5 метра и высотой 20 метров. За счет работы крупных вентиляторов, создающих мощный воздушный поток, удается безопасно полетать, испытывая выброс адреналина. После такого пробного полета будет легче определиться, действительно ли вы готовы к прыжку с парашютом, или пока стоит повременить и ограничиться аэротрубой.
А если водная стихия ближе воздушной и тянет полетать среди брызг воды, здесь можно почувствовать себя серфером. Искусственная волна, созданная по технологии City Wave, с одной стороны, максимально приближена к настоящей в океане, а с другой — регулируется по высоте до 1,4 метра, поэтому поймают ее и более опытные серферы, и начинающие. После удачного серфинга можно поплавать в теплом бассейне на свежем воздухе и погреться в сауне.
Побить грушу в атмосфере ночного клуба
На классический бокс, как и на прыжок с парашютом, сложновато так сразу подписаться и записаться, а вот фитнес-бокс в атмосфере ночного клуба — идеальный вариант, чтобы выместить на груше накопившиеся проблемы, а заодно и поддержать физическую форму. На энергичных тренировках по фитбоксингу Go Boxing сочетаются элементы аэробики и непосредственно бокса, можно и отточить удары по груше, и просто активно подвигаться под классную музыку.
В студии предлагают несколько видов тренировок: интервальная тренировка на все группы мышц с чередованием работы на грушах и со свободными весами Go Boxing, оптимальная для начинающих боксеров Lite Boxing, сконцентрированная на боксе Just Boxing и круговая тренировка с зонами бокса, силы и кардио Boxing Circuit.
Сбежать в мир игр
Когда в реальном мире что-то не ладится, хочется хотя бы ненадолго сбежать в игровые вселенные, где свои правила и волшебные происшествия. В московском клубе настольных игр Terra представлено более 1000 игр практически на любой вкус и любой сложности. Стоит обратить внимание и на интерьер клуба — каждое помещение оформлено в соответствующей тематике.
Для тех, кто предпочитает мистические приключения и хоррор, создали комнату «Лавкрафт» с мрачноватой атмосферой, в «Замке» любители фэнтези разгадывают загадки и сражаются с мифическими существами, чтобы ощутить себя героями, а Хогвартс приоткроется за дверью комнаты по мотивам «Гарри Поттера». Еще есть специальное виртуальное игровое пространство с Xbox, зона кикера и комната «Крякен» со множеством резиновых уточек для хорошего настроения.
Парить в невесомости на флоатинге
Флоат-центр «Тишина» создает условия для полноценного релакса и отдыха от суеты. Флоатинг доступен в камере, небольшом прямоугольном помещении со специальной ванной, в эффектной футуристической капсуле или во флоат-бассейне.
В теплой, близкой к температуре тела, воде, насыщенной сульфатом магния, ощущаешь себя словно в невесомости, не беспокоясь о том, как удержаться на плаву: это получается само собой благодаря плотному раствору английской соли. Процедура проходит в полной тишине и темноте, чтобы полностью перезагрузиться эмоционально.
Выплеснуть эмоции на холсте
Когда нет настроения идти тусоваться в клуб, можно заглянуть на арт-вечеринку. Draw Up Studio проводит художественные мастер-классы, на которых участники акриловыми красками рисуют на холсте собственную картину. Опыт не важен: мероприятия ведет профессиональный педагог, который подскажет, как воплотить на бумаге творческие замыслы. Да и сам процесс не менее значим и приятен, чем результат.
Для каждой вечеринки обозначена тема: рисуют интерьерные картины «Золотая поталь», пейзажи или арт-борд «Луна с подсветкой». А еще можно придумать свою аффирмацию и увековечить ее на холсте, превратив в элемент интерьера, напоминающий о главном. Во время занятия угощают кофе или чаем с конфетами, можно выбрать тариф с бокалом вина, чтобы почувствовать себя как на настоящей вечеринке во имя искусства.
Поорать в караоке
Выпить, закусить и поорать любимые песни можно в душевной караоке-рюмочной «Евгенич» от Сергея Жукова. В меню — чебуреки, бутеры, закуски из девяностых и настойки. Помимо ситуативных мероприятий, каждую пятницу, с 21.00, можно традиционно перенестись в атмосферу девяностых и нулевых на диско-квартирнике, отмечая конец рабочей недели ностальгическими хитами, которые иногда уже стыдно помнить, но не получается забыть.
Вскарабкаться повыше в веревочном парке
На ВДНХ находится самый большой российский веревочный парк на искусственных опорах SkyTown. Его высота почти равна пятиэтажному дому, а на территории собрано 90 развлекательных элементов трех уровней сложности — можно построить свой маршрут, который будет интересно преодолевать и изучать. Вместо награды — красивый вид на ВДНХ и Москву.
Отдельно заслуживают внимания качели со свободным падением с высоты 7–9 метров — любимое детское развлечение переосмыслено в чуть более экстремальном варианте. Веревочный парк лучше посещать всей семьей, чтобы активно провести время, в меру пощекотав себе нервы.
Напиться чая на чайной церемонии
Чайный клуб «Души не чаю» проводит чайные церемонии в традициях разных стран. Можно продегустировать сет из тайваньской габы, оценить индийские специи и благовония на церемонии чая масала, побывать в гостях на китайской церемонии гунфу-ча или попробовать освоить архаичный способ заваривания китайского чая, описанный Лу Юем в «Чайном каноне».
Церемонии проводят для компаний до шести человек в закрытом от посторонних глаз формате — можно в спокойной обстановке вникнуть во все тонкости и нюансы чаепития. Организуют и специальную церемонию в темноте, чтобы было еще легче прислушаться к своим ощущениям без влияния внешнего мира.
Финальный бонус — обнять альпаку
Даже не нужно придумывать и приводить аргументы, почему погладить и обнять альпаку — классный способ борьбы со стрессом. Достаточно того, что они очень милые, а объятия успокаивают нервную систему. В парке альпак «Симба» можно познакомиться и пообниматься с пушистыми обитателями — альпаками, козами и кроликами, а также покормить их и самому выпить чай или кофе с печеньками.
У каждого жителя парка свой нрав и предпочтения: например, альпака Скуби очень разговорчивая и любознательная по отношению ко всему, что происходит вокруг, Альпин любит порезвиться, а Эдди отличается спокойными аристократичными манерами.