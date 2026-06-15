В парк Горького возвращается пространство с коворкингом, спортом и вечеринками

В пространстве есть «Select Перекресток» с готовой едой и напитками. Лаунж-зона с мягкими креслами расположена под кронами деревьев. Чтобы устроиться на них или в любой другой локации коворкинга, нужно авторизоваться на сайте с помощью X5 ID и забронировать слот. Площадка функционирует в режиме pet-friendly, так что поработать там можно, не расставаясь с любимыми питомцами.