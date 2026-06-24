Любовь с первого тест-драйва: на что обращать внимание, выбирая первый автомобиль

Первое, на что стоит ориентироваться при выборе автомобиля, — это сумма, которую вы готовы на него потратить. Еще пять лет назад вторичный рынок позволял значительно сэкономить. Но сейчас цены на подержанные машины ощутимо выросли. По данным «Автостата», согласно итогам первой половины 2025 года, средняя стоимость машины с пробегом составила 1,14 млн рублей. С тех пор цены не снизились, и ждать этого в 2026 году не стоит.



Покупка нового автомобиля избавляет вас от целого вороха рисков и забот вроде проверки его истории и документов и дает ряд преимуществ: гарантийное обслуживание у дилера, отсутствие износа авто (а значит и срочного ремонта), возможность кастомизации (например, цвет кузова и комплектацию) и, наконец, радость от обладания именно новым автомобилем, где собраны все актуальные технологии. Все это — по выгодной цене. Например, стоимость обновленной Omoda C5 начинается от 2 249 000 рублей с акцией до конца июня.