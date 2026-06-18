Парк «Кузьминки-Люблино»
Беззаботно потерять счет времени
Это один из самых крупных парков столицы, подходящее местечко для отдыха наверняка найдете. Здесь можно спокойно провести весь день, на территории есть все: и усадьбы, и экологические тропы, и зоны у воды, и спортивные площадки. Планируете поесть прямо на траве (из других вариантов есть кафе, шашлычные, палатки) — позаботьтесь о том, чтобы еда оставалась свежей, точно пригодится компактная термосумка. В ней же удобно довезти напитки холодными: например, «Натахтари» с грушей — фрукт в этом лимонаде ощущается сладким, но не приторным.
Если устроитесь вдали от других отдыхающих, можно включить любимый летний плейлист с портативной колонки.
Что взять
Пикник Афиши х Сбер в музее-заповеднике «Коломенское»
Разложить плед перед сценой любимых музыкантов
Собираетесь на один из главных музыкальных фестивалей лета? Надеемся, что да! Большой фуд-корт на территории, конечно, будет, но вы можете устроить и свой маленький пикничок: есть снеки и попивать лимонады с видом на выступления любимых артистов — ищите напитки в зоне «Натахтари». Если еще не пробовали вкус Саперави, время это исправить — ощутите спелый виноград с аккуратной кислинкой.
Погода непредсказуема, так что настоятельно рекомендуем захватить и солнцезащитные очки, и дождевик (тонкий не займет много места в сумке, зато здорово спасет, если тучи все же появятся). Ну и куда без пауэрбанка: вы наверняка будете фотографироваться с друзьями и снимать выступления.
Что взять
Без освежающих напитков в жару никуда — это главное спасение после прогулки по раскаленному асфальту. Лимонады «Натахтари» воплощают в себе дух грузинского застолья и атмосферу шумного гостеприимства. Выбирайте вкус под настроение: в ассортименте есть груша, тархун, фейхоа, виноград Саперави, лимон — лайм.
Серебряный Бор
Оказаться на даче, не выезжая из города
Если хотите почувствовать себя за городом, не покидая при этом Москвы, отправляйтесь в район Хорошево-Мневники дышать свежим лесным воздухом. Здесь хорошо отдыхать у воды: на территории четыре большие обустроенные прибрежные зоны. Если захватите складной стул, сможете в любой понравившейся точке устроить место для блаженного бездумного созерцания. А во вместительном рюкзаке можно привезти с собой и книгу, и настольные игры для компании, и перекус, и освежающие напитки. Если вам нравятся цитрусовые, запаситесь «Натахтари» со вкусом лимон — лайм: идеальное бодрящее сочетание.
Что взять
Парк «Горка»
Устроить легкий городской пикник в свободный час
Маленький, но продуманный многоуровневый парк прямо в центре, на Китай-городе. На месте бывшего пустыря в Большом Спасоглинищевском переулке уже девять лет находится благоустроенная зона, где приятно выдохнуть после беготни по мегаполису. Удобно даже устроить пикник прямо после работы, чтобы не закладывать много времени на дорогу и не выделять под это отдельный день. Чтобы запечатлеть приятный летний момент не только в телефоне, распечатайте снимки через маленький портативный принтер. В жару захватите карманный вентилятор. Еще эффективнее будет охлаждаться напитками: если цените экзотику, попробуйте «Натахтари» с фейхоа — необычным, но популярным в Грузии тропическим фруктом.
Что взять
Музей-заповедник «Царицыно»
Перенестись в прошлое (и забыть про телефон)
На территории много мест для пикника на траве, приятные зоны есть вдоль берегов Верхнего и Нижнего Царицынских прудов и в районе Воздушных садов. Не хотите вернуться домой покусанными — щедро обрызгайте кожу средством от насекомых. И важный в современном мире лайфхак: если знаете, что не выпускаете телефон из рук, обзаведитесь специальным мини-сейфом, который просто не отдаст вам смартфон раньше заданного времени. Диджитал-детокс на природе точно не будет лишним! Наслаждайтесь тишиной, попивая прохладные напитки, — например, классический для «Натахтари» свежий вкус тархуна, известной грузинской пряности.