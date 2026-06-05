Канье уедет, а лучший город останется: советуем, где есть, пить и гулять в Тбилиси

Как выглядели пивные в Тбилиси полвека назад? А вот так! Эта пивная-сосисочная открылась в районе Надзаладеви в 1964 году, и с тех пор интерьер и меню в ней неизменны. За прилавком стоит Нодар Вардиашвили — он работает в этой сосисочной с 1970 года, когда двадцатидвухлетним приехал в Тбилиси. Сосиски, горчица, хлеб, пиво и лимонад — в таких местах понимаешь, что для счастья нужно совсем немного. К тому же где еще вы вкусно поедите и попьете за 15 лари? С.Г.