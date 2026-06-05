Канье уедет, а лучший город останется: советуем, где есть пить, гулять в Тбилиси

Где поесть
The Yakitori Samurai
Место, где чувствуешь себя скорее в гостях у друзей, чем в ресторане. Здесь готовят хорошие базовые японские блюда, но отдельного внимания заслуживают суши со свежайшей рыбой и хиросимский вариант окономияки: именно в этом городе пятнадцать лет прожил шеф-повар и владелец ресторана. Кстати, он еще и самурай в восемнадцатом поколении. Д.М.
Van Goghi
За нехитрым каламбуром скрывается чудесный ресторан, смешивающий грузинскую кухню с европейской и добавляющий ровно столько эксперимента, чтобы посетитель не заскучал, но и не закатил глаза от пафоса. Не пропустите превосходную коктейльную карту, а к концу трапезы оставьте место для чача-бабы — это десерт богов! Е.М.
Pancholi-na
Уютная пекарня, которую открыла японская семья, переехавшая жить в Тбилиси. Здесь можно попробовать свежайший домашний хлеб, японские булочки (курица с карри — восторг), моти, якисобу-пан и другие угощения, которые редко встретишь за пределами Японии.
Заведение небольшое и работает только по будням с 14.00 до 20.00. Многие позиции раскупают уже через несколько часов после открытия, поэтому приходить лучше пораньше. Помимо выпечки, здесь можно купить домой вкусные домашние соусы и сякухати — старинную японскую бамбуковую флейту. Д.М.
Biang Biang Tbilisi
Небольшое заведение в Чугурети с китайской уличной лапшой и жареным арахисом. Внутри здесь всего несколько посадочных мест, а на улице стоят вайбовые красные стулья. Они стали одной из фишек заведения, и теперь владельцы выпускают с ними красные брелоки. Д.М.
Ratto Bistró
Итальянское бистро от команды московского бара Underdog. Сюда стоит идти за неаполитанской пиццей, вителло-тоннато, пастой, «Кровавой Мэри», лимончелло и вайбом, за который люди так полюбили проект. Д.М.
Deda Tbilisi
В переулках старого города, до которых еще не дошла реновация, расположилась Deda. На месте исторического дома, от которого осталась одна стена, теперь большой открытый гриль под навесом и мини-амфитеатр со столиками. Здесь готовят классическую грузинскую кухню по семейным рецептам, подают домашние вино и чачу. В меню все по классике и без особых изысков, но подкупает атмосфера места. Советуем взять кебаб и приправить его ежевичным соусом (Что? Вай мэ!). С.Г.
Miti Greek Taverna
Одно из самых атмосферных мест на территории Wine Factory и лучшая греческая таверна в Тбилиси. В меню — классические греческие блюда в современной интерпретации: мезе, сувлаки, свежая рыба, домашняя пита и сезонные позиции. Особенно вкусные здесь жареная дорадо и греческий салат. По выходным здесь устраивают греческие вечеринки с битьем посуды и танцами. Д.М.
Asado Steakhouse
Ресторан с лакшери-вайбами, но доступными ценами, куда стоит идти, если вам захочется съесть большой стейк под бокал вина. Большего сказать не могу: был в Asado Steakhouse лишь раз, очень все понравилось и было желание вернуться, но так и не удалось. Не повторяйте моих ошибок! А.Н.
Okomeya
В Тбилиси живет огромное японское комьюнити, которое активно знакомит город со своей культурой. И вот в тихом дворике недалеко от площади Орбелиани спрятана одна из главных жемчужин. Здесь шеф-повар из Японии лично готовит каждое блюдо с нуля, поэтому готовьтесь, что еду придется подождать.
В будни ожидание может составлять до тридцати минут, а в выходные — от часа. Иногда, если все столики заняты, шеф извиняется и объясняет, что не успеет принять новых гостей. В Okomeya отличные рамены, баклажаны кабаяки, битые огурцы и лучшие в городе онигири. Помимо потрясающей еды, ресторан цепляет гостеприимством: когда гости заканчивают ужин и уходят, шеф-повар выходит на улицу проводить их, кланяется и прощается по-японски. Д.М.
Пивная из времен Хрущева
Как выглядели пивные в Тбилиси полвека назад? А вот так! Эта пивная-сосисочная открылась в районе Надзаладеви в 1964 году, и с тех пор интерьер и меню в ней неизменны. За прилавком стоит Нодар Вардиашвили — он работает в этой сосисочной с 1970 года, когда двадцатидвухлетним приехал в Тбилиси. Сосиски, горчица, хлеб, пиво и лимонад — в таких местах понимаешь, что для счастья нужно совсем немного. К тому же где еще вы вкусно поедите и попьете за 15 лари? С.Г.
Где выпить
Brown’s Bar
Точка притяжения экспатов со всего мира — аутентичный британский паб, не отличимый от лучших лондонских заведений (только к полу не прилипаешь, как острят завсегдатаи-британцы). Здесь стоит попросить у барменши Инги эталонную «Кровавую Мэри», выпить ирландского пива и заглянуть в знаменитый туалет, стены которого украшены портретами мировых злодеев — от Сталина до Нетаньяху. Ну и если вы ищете, где посмотреть спортивный матч или поиграть в бильярд, — вам тоже сюда. Е.М.
Warehouse
Грузия — это вино. Если хочется перехватить с друзьями бокальчик на ходу — или, наоборот, зависнуть на несколько часов в шумной компании, — то отправляйтесь во внутренний дворик «Стамбы» в Warehouse, где можно найти отличный выбор грузинских и других вин. Даже если не разбираетесь совсем, это место, где можно наугад ткнуть пальцем в понравившуюся бутылку и не разочароваться. Е.М.
Revolution
Именно что нишевое место, которое расположено в опоре моста и привлекает в первую очередь творчески настроенных релокантов — в основном, конечно, музыкантов, так как в стенах бара регулярно проходят концерты, небольшие фестивали, джем-сейшены и иногда стендап. Отличный вариант для тех, кто хочет посмотреть на местный андеграунд и пообщаться с друзьями по интересам. А.Н.
Amber
Спикизи-бар в самом центре города, который легко пропустить. Ныряйте в подземный переход у «Стамбы» и ищите среди множества дверей заветный вход в Amber. Внутри — одна стойка, полдюжины сидушек и бармен, заведующий превосходным выбором японских виски. Больше ничего — разве только еще плошка попкорна для закуски. Лучшее место, чтобы посидеть после шумного дня с друзьями или в одиночестве — как персонаж Мураками. Е.М.
Где купить подарки
Pipinia
Сувениры от грузинских дизайнеров: тут есть много чего, но самое интересное — яркие скатерти и тарелки, которые любой стол превратят в грузинскую супру. Е.М.
Khma
Одно из многих сокровищ Грузии — язык. Этот бренд славен лонгсливами, объясняющими самые важные для тбилисцев слова: mezareba («идеальный повод ничего не делать»), mikvarhar («я тебя люблю») и, конечно, bazari araa (непереводимо, это состояние души). Все футболки и лонгсливы выпускаются в одной унисекс-модели универсального размера. Е.М.
Light Space Gallery
Еще одна точка в переходе у «Стамбы», где продаются сувениры, книги, объекты и принты современных художников, живущих в Тбилиси. А еще это чуть ли не самая маленькая галерея в городе: каждые несколько недель — новая персональная микровыставка. Е.М.
Специи у бабушки Нино
Хмели-сунели и сванскую соль, конечно, можно купить где угодно, но лучше всего у бабушки Нино на Дезертирском базаре. Найти ее несложно: поднимаетесь на второй этаж здания по улице Цинамдзгвришвили (даже не пытайтесь произнести), протискиваетесь мимо мясных прилавков, идете на чарующий запах и попадаете в объятия Нино. Кроме свежайших специй она угостит вас отличным гранатовым соком — не отказывайтесь, а еще возьмите бутылку гранатового же соуса: к мясу ничего лучше нельзя придумать. Е.М.
Куда съездить
Монумент Дидгорской битве
Монумент грузинского скульптора Мераба Бердзенишвили, посвященный победе царя Давида Строителя в Дидгорской битве 1121 года. Даже если история вас не интересует, сюда стоит приехать ради атмосферы и видов. Огромные стальные мечи на вершине холма, затянутые облаками, создают мистическую атмосферу. Особенно красиво здесь на закате или зимой. Добраться до монумента Дидгорской битве можно за час на машине по дороге с потрясающими видами либо пешком от озера Лиси по одной из трекинговых тропинок. Д.М.
Хайкинг в каньоне Биртвиси
Одно из лучших и интересных мест для хайкинга недалеко от Тбилиси. Добираться сюда лучше всего на взятой напрокат машине или организованным туром. Маршрут проходит через открытые скальные участки, леса и узкие каньоны.
Тропа не слишком длинная (5–6 километров) и подойдет большинству любителей пеших прогулок, приезжать сюда лучше в сухую погоду и в удобной трекинговой обуви. Имейте в виду, что на пути часто пропадает интернет, поэтому подготовьтесь заранее и скачайте себе карты. Финальная часть маршрута ведет к руинам древней крепости Биртвиси, но на самом деле смотреть там не на что, так как от постройки почти ничего не осталось. Д.М.
Руины древнего города Самшвилде
Древний город, от которого сейчас остались лишь фундаменты домов, несколько руинированных средневековых сооружений, остатки крепости и мощеная дорога с метровыми булыжными стенами по краям — все это находится на длинном мысе у слияния рек Храми и Чивчави и окружено с двух сторон глубокими каньонами (виды на 10 из 10).
По легенде, Самшвилде под именем Орби основал еще мифический прародитель грузинского народа Картлос. С V по XIII век тут был крупный город — с отдельными районами знати, ремесленников и торговцев, дворцами, церквями, развитым водопроводом и цистернами для хранения воды. Недолго Самшвилде был столицей армянского Ташир-Дзорагетского царства, но большую часть времени принадлежал разным грузинским феодалам. После расцвета город пережил несколько разрушительных вторжений и постепенно утратил значение. К концу XVIII века он превратился в руины.
Об этом месте мало кто знает (даже из тех, кто живет в Грузии несколько лет), поэтому люди там встречаются редко. Если решите заглянуть, помните, что это важная часть грузинской истории, а потому относитесь к ней бережно. Для любителей хайкинга есть десятичасовой маршрут через близлежащие монастыри, со спуском в каньон и подъемом к Самшвилде. С.Г.
Петроглифы и озеро Паравани
Паравани — самое большое естественное озеро Грузии. Оно расположено на Джавахетском нагорье среди степей и вулканических ландшафтов. Дорога из Тбилиси на автомобиле занимает около трех часов. По пути стоит сделать остановку у Триалетских петроглифов, расположенных в 12 километрах от Цалки. Здесь на скалах можно увидеть древние изображения оленей, лошадей, птиц, рыб, змей, охотничьих сцен, геометрических фигур и символов солнца, созданных в эпоху мезолита. Д.М.
Гори
В первую очередь город Гори известен как родина Сталина, но кроме тематических музеев и его дома здесь есть что еще поделать, например, заглянуть в старый город с древней крепостью Горисцихе.
Из Тбилиси в Гори можно добраться сразу тремя способами: на машине, автобусе или поезде. Время в пути около часа. Если едете в город на машине, то по пути стоит заглянуть на лососевую ферму и заказать 1,5 килограмма рыбы, которую вам приготовят в тандыре.
В самом Гори обязательно стоит зайти в ресторан Erisoni (это одно из самых популярных мест в городе). Здесь подают знаменитые горийские котлеты. Одна порция стоит совсем недорого, но ее легко хватит даже на двоих. Д.М.
Мамкода
Село на севере от Тбилиси, которое само по себе интересно в меньшей степени. Ехать сюда стоит ради красивейших лугов и высоченных холмов, на которых очень приятно расположиться на пикник. Если повезет, увидите, как вдалеке пасутся овцы или кони, а, если в ногах есть страсть к странствиям, поднимитесь по горе к Мамкодскому монастырю. Дорога там ужасная, и на машине можно проехать только в случае, если у вас джип на высокой подвеске, в иных случаях лучший вариант — идти пешком с перерывами на короткие привалы. И да, возьмите с собой пакет собачьего корма: в полях Мамкоды живут дружелюбные, но очень голодные собаки, многих из которых здесь когда-то бросили нерадивые хозяева. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием и покормите. А.Н.
Немецкое село Асурети
В селе Асурети, всего в часе езды от Тбилиси, можно увидеть немецкую деревню, основанную колонистами в 1818 году. Здесь до сих пор сохранились старинные дома и лютеранская кирха 1871 года. На окраине Асурети есть старое немецкое кладбище с готическими надгробиями. Поездку в деревню можно совместить с прогулкой на квадроциклах с экскурсией через водопады и поеданием рульки в Gipsy Village. Д.М.
Цветные холмы Гареджи
В Грузии есть регион, который совсем не похож на привычную природу страны с зелеными долинами и лесистыми горами. Речь идет о полупустыне Гареджи и радужных холмах Мравалцкаро, пейзажи которых напоминают Марс. Здесь можно встретить черепах, редких птиц и даже кучу ядовитых змей. Добраться сюда можно как на машине, так и в составе организованных джип-туров. Д.М.