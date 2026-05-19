Габбили до утра, целовались, потели и толкались: как прошла первая за 10 лет «Скотобойня»

«В 15 лет впервые пошел на „Скотобойню“ с ребятами, с которыми познакомились в пабликах типа „Абстрактные мемы для элиты всех сортов“. Один парень был админом в MDK, другой — сын крутого оператора, Даниар Хамидходжаев. Они же были совсем малютками, и, чтобы попасть на тусовку, нам приходилось подделывать документы в фотошопе. Вечеринку тогда накрыла ФСКН: после включения света весь пол оказался в зиплоках, кого-то крепили, кто-то бежал, буквально как в песне „Птицу емъ“ „Нумеро Уно“. Мы вышли через окно в толчке, и большой компанией случайных рейверов гуляли по Москве, перебегали четырехполосную дорогу и уснули в переходе на Китай-городе. Ощущал, будто нахожусь в клипе на трек wpcwe. После влился в движуху: вступил в разные беседы, пошел на „Вичауты“ и другие тусовки, начал делать свои вечеринки.