Освоить глок, ружье и даже арбалет: 10 тиров и стрелковых клубов Москвы

Стрелковый комплекс «Объект»
При первом посещении гостям предлагают пройти одну из программ: базовая, например, включает стрельбу из пистолетов «Глок» и «Буль Шторм», а также из тактического блока «Рони». Групповая тренировка включает усложняющиеся упражнения на точность и скорость под руководством инструктора, а также фотосъемку в процессе (можно потом смело повесить снимок при входе в дом, чтобы все знали, с кем имеют дело).
Есть специальная программа для детей и родителей, а также для тех, кто всегда мечтал оказаться героем боевика, — целиться придется с сиденья мотоцикла или с подвижной поверхности, а мишени здесь будут даже размером с монету.
Для оттачивания навыков после прохождения вступительной программы можно посещать индивидуальные (от 3900 р. за час) и групповые (от 1600 р. за час) тренировки с инструктором.
Стрелковый клуб «7.62»
В клубе продумали пятнадцать разных программ, разделенных по виду оружия (пистолет, карабин, винтовка), длительности и целям посещения — можно даже устроить необычное свидание. Для новичков и любителей здесь обустроили пять стрелковых галерей длиной 25 и 50 метров, а для желающих отточить навыки профессионалов есть зона в 300 метров, единственная в Москве.
Если классическая стрельба по мишеням кажется скучной, можно выйти на осеннюю и зимнюю охоту или даже объявить бой зомби, а то и инопланетянам. Оружие останется настоящим, а локации и герои будут появляться на экране интерактивного тира. После такого легко проголодаться, на этот случай в клубе есть ресторан.
Учебный центр «Лига-С»
Не просто тир, а крупный стрелковый центр: здесь обучают частных охранников, проводят курсы по программе повышения квалификации и занятия по обращению с оружием для тех, кто планирует приобрести его или продлить лицензию.
Но и разово прийти можно — в стрелковой галерее доступно более десяти видов оружия, среди которых спортивные пистолеты, карабины и ружья.
Спортинг клуб Румянцево
Клуб в Румянцево — возможность сбежать от суеты и побыть на природе, не выезжая за пределы Москвы. Можно арендовать комфортный домик и устраивать барбекю в специально оборудованной зоне.
И, конечно, здесь есть всё для стрельбы: 28 вышек, 200 метательных машинок и даже водоем с активными мишенями и имитация полета птиц для тех, кто хочет почувствовать себя на охоте. Выбирайте подходящую программу: от стартовых 25 выстрелов из ружья до возможности изучить вертикальное и горизонтальное ружья и полуавтомат.
Спортивно-стрелковый клуб «Викинг»
Клуб открывает доступ в мир стрелкового спорта: его члены могут принимать участие во всевозможных мероприятиях от небольших клубных матчей до чемпионата России. Что важно — с тем же оружием, с которым они тренируются в клубе и нюансы которого знают.
Оплата строится так: 1 выстрел — 50 рублей (их должно быть не меньше ста) плюс оплата услуг инструктора, которого каждый выбирает сам. За работу штатного придется заплатить 1000 рублей, а приглашенные работают по собственным расценкам.
Стрелковый клуб «Лабиринт»
Помимо пневматического и арбалетно-лучного тира в «Лабиринте» есть зал метания ножей и топоров, причем в арсенале последнего еще имеются лопаты и пластины вроде сюрикенов, — выбор здесь буквально на любой вкус.
В клубе, открытом в подвальных помещениях бывшего Бадаевского пивоваренного завода, обучают детей от десяти лет (индивидуально или в группах до пяти человек) и проводят мероприятия: от дня рождения до свидания и девичника.
Стрелковый клуб «Выстрел»
Клуб заинтересует тех, кому скучно стоять в тире на одном месте: здесь занимаются практической стрельбой —динамичным видом спорта, который совмещает скоростную стрельбу из боевого оружия с быстрыми перемещениями по площадке.
Инструкторы «Выстрела» — действующие спортсмены в различных стрелковых дисциплинах, они сопровождают новичков на курсах по базовым навыкам обращения с оружием и помогают отрабатывать умения.
Стрелковый клуб «Fireline»
Стильный клуб в центре столицы с разнообразием программ: стартовая для новичков без опыта, для детей и родителей, романтическое свидание. Есть даже вариант для фанатов «Дедпула» — участники попадают в экшн-сцену из фильма и в ходе стилизованного занятия осваивают сразу восемь видов оружия. Для тех, кто хочет стать экспертом по обращению с пистолетом Glock 17, предусмотрен десятичасовой курс практической стрельбы.
После прохождения любой программы можно арендовать одну из пяти стрелковых галерей для тренировок с инструктором.
Тир и стрелковый комплекс «LUGER»
Клуб работает на базе ЧУ ДПО «Центр стрелковой подготовки „СУВОРОВЪ“» и предоставляет широкий арсенал оружия: здесь можно пострелять из глока, карабина, кольта, револьвера, «Макарыча», ружья и других моделей, — набор будет зависеть от выбранной программы.
«LUGER» сотрудничает со спортивными федерациями, развивающими стрелковые виды спорта, в том числе с Федерацией практической стрельбы России, — если тренировки увлекут, можно будет попробовать себя в соревнованиях.
Московский городской стрелково-спортивный клуб (ДОСААФ МГССК)
Одно из старейших стрелковых учреждений Москвы, ведущее свою историю с 1946 года. Сейчас здесь можно пройти курс по безопасному обращению с оружием, записаться на обучение и профессиональную переподготовку частных охранников, освоить арсенал тира или записать ребенка в секцию.