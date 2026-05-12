Варим пиво, печем пряники, расписываем керамику: 13 вариантов, чем заняться на свидании

Создать парные кольца
Ювелирный дом «Шаховской» создает индивидуальные аксессуары из золота. Основатель дома Всеволод Большаков когда-то разрабатывал украшения для будущей королевы Нидерландов. Обычно украшения здесь делают на заказ, но для тех, кто хочет попробовать сам, проводят мастер-классы.
Участники проходят все этапы создания кольца: вырезают восковую форму, потом отливают и полируют. Кольца не обязательно делать круглыми — можно поэкспериментировать и придумать объемные и абстрактные формы. Но в таком случае работа будет дороже и пройдет в два этапа. Через неделю, на втором этапе, останется только отполировать готовое украшение (можно пропустить эту стадию, оставив ее мастеру). Работа проходит в небольшой группе до 4 человек, но есть опция парного свидания, на котором бонусом можно бесплатно вставить в кольца фианиты.
Заняться пивоварением
Мастер-класс устраивает школа барного дела «Лига барменов». Уже десять лет они проводят обучение по всем направлениям ресторанного бизнеса — от барменов до менеджеров и пивоваров.
Этот мастер-класс — целое путешествие по производству. Пивовары расскажут о каждом ингредиенте пива, а потом проведут через все этапы создания хмельных напитков. Можно даже поучаствовать в некоторых из них (например, сделать йодную пробу на крахмал). В конце предложат продегустировать напитки, которые делали участники на прошлых занятиях. Мастер-класс длится целых 6 часов, но пролетают они незаметно. Кто знает, может, полученные знания пригодятся в будущем.
Изобрести свой аромат
Murn-9 — небольшая, но очень уютная парфюмерная студия в центре Москвы, где собираются мини-группы по 4–6 человек, чтобы создать свой собственный аромат. На выбор — более 60 флаконов с разными нотами и нескончаемый запас блоттеров, так что экспериментировать можно до бесконечности. Под руководством мастера каждый смешивает свой уникальный запах. В итоге в композиции оказывается около 30 нот, а на выходе вы получите флакончик объемом 6 мл.
В процессе зельеварения кормят конфетками и предлагают напитки. Групповые мастер-классы проходят только по выходным, зато для пар есть отдельный формат — парфюмерное свидание. На нем можно сделать духи или парфюмерную воду объемом уже 10 мл, а записаться на такое свидание получится и в будни, и в выходные.
Создать изделия из эпоксидной смолы
Если кружки из гончарки уже есть, самое время сделать для них подстаканники. В арт-студии «Палитра» на выбор целых 15 мастер-классов по созданию изделий из эпоксидной смолы. Можно сделать украшения, брелоки, разделочные доски, подстаканники, настенные часы и многое другое. Для интерьерных изделий предлагают несколько тематических вариантов: Байкал (а-ля лед), морские, космические, мраморные. Если два изделия не вписываются в интерьер, сделайте одно на двоих.
Расписать керамику
Проект «Восток арт дизайн» посвящен культуре Ближнего Востока. Автор проекта Ирина Казаковцева объединила вокруг себя людей, всецело увлеченных его искусством. Они организуют экскурсии, мастер-классы и целые туры в Стамбул, Пятигорск и другие города. Это отличная возможность найти идейных соратников для тех, кто тоже тяготеет к восточной культуре.
Мастер-классы здесь немного отличаются от классических. Авторы проекта называют их арт-завтраками, и название говорит само за себя. Группа из 10–12 человек собирается в кафе, чтобы порисовать восточные узоры на керамических тарелках. Вместе с этим организаторы бесплатно предлагают легкий завтрак на выбор. Получается арт-терапия вместе с приятной и вкусной едой. Освоить можно несколько техник росписи. Мастера искренне увлечены восточной философией, так что это не просто рисование, а настоящее приобщение к традиции. И даже если партнер не в восторге от кропотливой росписи, он всегда сможет просто составить компанию за завтраком.
Сделать флорариум
Мастер-класс отлично подойдет для тех, кому хочется создать дома красивое экопространство как из «Пинтереста», но у кого все монстеры засыхают, не прожив и месяца. Флорариум — это растительный террариум из стекла, куда сажают суккуленты, мхи и другие неприхотливые растения. Не только красота, но и технический расчет — отличный способ разбудить в партнере гений инженерной мысли.
На мастер-классе выдают все материалы, чтобы создать маленький мир под куполом: и сами растения, и камушки, и грунт, и фигурки для композиции (например, домики или зверушек). Получается не просто суккулентовый букет, а целый мини-садик. Можно посадить одну форму вдвоем (но объемом не менее 4 л) или выбрать разные.
Создать экслибрис
Российская государственная библиотека проводит мастер-класс для тех, кого объединяет любовь к книгам. Здесь можно создать собственную книжную печать — экслибрис. Это не просто штамп, а личный знак для семейной библиотеки, он может стать настоящей реликвией, особенно для тех, кто всерьез увлечен коллекционированием книг и планирует передавать их по наследству.
Мастер-класс проводится, если в группе набирается 3 и более человек. Сначала создается эскиз для будущего штампа, потом вырезается специальным инструментом на линолеуме (это техника линогравюры). После этого будет возможность сразу же протестировать отпечатки на бумаге. Доску с вырезанным рисунком вы забираете с собой. А значит, дома получится поставить собственный экслибрис на всех своих книгах.
Испечь имбирные пряники
Мастер-класс проводит Музей пряника, поэтому перед началом будет небольшая экскурсия: расскажут историю пряника и связанные с ним традиции и обычаи. Дальше на выбор предлагаются три варианта программы: только выпечка, только роспись или выпечка с росписью за один раз. Замесить тесто не получится (его уже приготовили по авторскому рецепту), а вот выпечка и роспись выполняются самостоятельно: каждый испечет два печатных пряника по старинной технологии. После занятия каждый участник получает подробные рецепты, чтобы повторить идеальные пряники дома. А еще после мастер-класса музей устраивает бесплатное чаепитие с готовой выпечкой.
В группе обычно до 12 человек, но есть вариант романтического свидания: участники самостоятельно собирают и расписывают пряничный домик или большое сердце. В подарок предлагают бутылку игристого. По карте москвича действует скидка 10%.
Приготовить шоколадные конфеты
Мастер-класс проводит шоколатье с семилетним стажем Алексей Минаков. Сначала участники пробуют свежие бутерброды, а затем под руководством мастера варят бельгийский шоколад, создают кремовую начинку и экспериментируют с наполнением. В результате можно создать сразу несколько видов конфет, а общий вес готового набора составит около 300 грамм, его упакуют в красивую коробку.
Бонус: после МК участники получат доступ ко всем рецептам, поэтому получится повторить десерты дома. На протяжении всего мастер-класса предлагают бесплатные лимонады, чай и кофе. Группы собираются по 10–12 человек, но есть и специальный формат — романтический мастер-класс, куда набирают не больше шести пар.
Попробовать себя в столярном деле
Отличная альтернатива гончарке для тех, кому понравилось создавать объемные формы своими руками. Мастер-класс подойдет тем, кто не любит возиться с мелкими деталями (и обожает древесный запах). В мастерской предлагают несколько вариантов работы с деревом: можно с нуля создать изделие (тарелку, скалку или небольшую брошь) или освоить японскую технику кумико и вырезать изящную подставку под горячее. Для тех, кто ищет более спокойное занятие, есть вариант с росписью деревянных заготовок. В группу обычно набирают до 6 человек, предусмотрен перерыв на кофе. А еще мастерская предлагает мастер-классы по работе с кожей (на случай, если вам захочется попробовать что-то дополнительно).
Собрать мозаику
Для самых усидчивых. В Московской школе мозаики предлагают сразу семь вариантов работы с мозаикой, и почти все они длятся по 4 часа. Рисунок делают в разных техниках и с различными материалами: есть варианты из витражного стекла, смальты, гальки, а также смешанный. Уметь рисовать не обязательно: эскизы для мозаики уже готовые, поэтому некрасиво получиться просто не может. Есть как абстрактные рисунки, так и вполне конкретные предметы: цветы, жучки, птицы, фрукты. Вариантов много, эскиз по душе точно найдется. В середине МК организаторы обещают кофе-брейк. Группа собирается до 10 человек.
Изучить фьюзинг и витраж
Мастер-класс по фьюзингу — отличный выбор для тех, кто хочет создать витраж, но не готов к кропотливой работе с пинцетом на несколько часов. Эту технику часто называют стеклянной акварелью: разноцветные кусочки стекла выкладываются на основу, как пазл, и при нагревании в печи сплавляются в единое целое.
Мастерская и школа стекла проводит такие занятия: научат резать стекло, обрабатывать края. На выбор — украшения, подсвечники, часы или даже небольшая картина. Такие изделия очень прочные, потому что проходят несколько этапов обжига. Забрать работу можно будет через несколько дней, когда стекло затвердеет.
Заняться росписью одежды
В студии можно закастомить любую вещь, которая давно напрашивается, чтобы стать холстом. Главное, выбрать подходящий материал: лучше всего подойдут лен, шелк, хлопок и джинса. Для рисования используется специальный акрил для ткани, так что после стирки ничего не потечет. Можно приходить со своими идеями или брать готовые эскизы. Те, кто боится рисовать без заготовки, могут распечатать рисунок в студии. Если же в шкафу не нашлось вещи, которую хотелось бы разукрасить, студия предлагает шоперы. В перерывах, пока слои краски сохнут, устроят небольшой кофе-брейк. В группах набирается до 8 человек.