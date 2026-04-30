Чем заняться в Москве в мае: день рождения Arma 17, «Карнавал улиток» и еще 22 события

Вечеринки
Black Temptation
1 мая, в концертном зале VK Stadium, 18+
Первое событие новой серии масштабных электронных шоу Black Temptation. 1 мая гостей ждет восьмичасовая вечеринка с электронной музыкой, продуманными драматургией и визуальным продакшеном. В лайнапе Aly & Fila, Ciaran McAuley, Jeffrey Sutorius (экс Dash Berlin), Fonarev и другие.
«Воскресник» by Substance
3 мая, в зале Loft Hall № 4, 18+
Бильярд-бистро Substance запускает серию дневных вечеринок по воскресеньям. Старт запланирован на 3 мая — в этот день фирменный автобус заведения превратится в полноценную сцену, с которой прозвучит музыка от резидентов проекта Mireille, Lebron и Canceled. Мероприятие начнется в 14.00, и первые три часа вход бесплатный, потом — 1000 р.
«Прайват Пёрсонс»
8 мая, в клубе Dex, 18+
Очередной бал балаклав от независимого лейбла. В лайнапе — техно-панк RLGN, основатель клуба Dex и «Прайват Пёрсонс» Hespermen, одни из основных резидентов лейбла Any Act, а также электронный дуэт Дани Му и Даши Уточки Love Object.
«СКТБ»
16 мая, место будет объявлено позднее, 18+
В этом году объединение より多くの愛 («Больше, чем любовь»), придумавшее «Витчаут» и «Скотобойню», отмечает 13-летие и по такому случаю устраивает вечеринку. За музыку отвечают Summer of Haze с меланхоличной электроникой, хардбассеры XS Project и «Убийцы Crystal». В списке также Kaigerda, Folkpro, DJ Tempalgin, Gazovaya ***, V17, DJ Veravgoba, GÄR69 и секретный гость. Место проведения станет известно только в день события.
«Это база 2026»
23 мая, в ДК «Альфа Кристалл», 18+
Впервые после зимнего перерыва тусовка охватит не только внутренние помещения ДК «Альфа Кристалл», но и двор. День традиционно откроет скейт-конкурс с призами и диджей-сетами, к которому добавится граффити-баттл. В лайнапе этого года — Yanix, DJ Stonik1917, Петар Мартич, Archanga, Anikv, Кассета, Размаха, Wuna, Weeka, ВИА «Мужчины», Biicla, Errortica, Police in Paris, Mashkov, Daily Slime, Wasta, Xtreme и секретные гости.
«Арма 17+1»
30 мая — 1 июня, в клубе Dex, 18+
Легендарная Arma 17 отмечает «совершеннолетие» и собирает более чем 30-часовой юбилейный уик-энд со знаковыми артистами и резидентами.
В 2008 году Arma 17 начинал как один из главных техно-клубов Москвы, но через год после открытия площадка сменила локацию из-за пожара. С этого момента Arma 17 перестала быть связана с одним местом.
Формально проект как постоянный клуб прекратил существование в 2017-м, хотя команда продолжала работать в различных форматах и пространствах. В 2019-м ребята запустили Mutabor, на месте которого в 2025 году открылся Dex от «Прайват Пёрсонс».
Спектакли
«Идиот» (реж. Сергей Тонышев)
13 мая, в Театре им. Пушкина, 16+
Спектакль Сергея Тонышева по мотивам романа Федора Достоевского не пересказывает классический сюжет, а собирает из него размышление о человеке и обществе. Князь Лев Мышкин возвращается в Петербург после долгого лечения в Швейцарии, где у него нет ни друзей, ни знакомых. Но очень скоро он оказывается в центре чужих историй и осознает, что он нужен буквально каждому, кого встречает на пути.
«Гроза» (реж. Александр Дмитриев)
13–14, 19 мая, постановка МХАТа им. Горького в концертном зале «Космос», 16+
Режиссер Александр Дмитриев предлагает взглянуть на персонажей пьесы Островского под другим углом. Так, например, за образом «властной старухи» Кабанихи в спектакле оказывается женщина, живущая в постоянном страхе потерять контроль над миром — он держится только на ее усилии. А Катерина — не просто «луч света в темном царстве», а человек, для которого невозможны компромиссы.
«Дон Жуан Суперстар» (реж. Петр Шерешевский)
14–15, 26 мая, в МТЮЗе, 18+
Еще одна майская театральная премьера — на этот раз в МТЮЗе. В основе рок-оперы — история Дон Жуана, человека, ищущего недостижимый идеал. Он легко разрушает отношения и переходит от одной любви к другой, пытаясь заполнить внутреннюю пустоту. Режиссер Петр Шерешевский старается ответить на вопрос: кто же он такой, наш современный Дон Жуан? И в чем сегодня заключен его персональный ад?
«Перфома (Р) Дисциплина личности» (реж. Юрий Квятковский)
26 мая, в Театре им. Маяковского, 18+
Команда, создавшая хитовую «Кабалу святош» в МХТ им. Чехова, возвращается с еще более радикальной постановкой. Драматург Михаил Дегтярев и режиссер Юрий Квятковский представляют в Театре им. Маяковского перформанс о том, как человек теряет привычные опоры и оказывается в мире, где старые смыслы больше не работают.
Во время представления зрители оказываются прямо на сцене, а пространство зала превращается в инсталляцию. Теперь каждый должен решить: наблюдать со стороны или включиться в происходящее, двигаясь вместе с перформерами и проверяя собственные границы.
Еда
«Рестик»
Новый ресторан на территории ДК «Альфа Кристалл» от Алексея Ольхового (Original, Yauza Place, Radio Greenhouse) и Евгения Машкова («Диско-клуб», System 108). Проект задуман как место, где можно скоротать время между ужином и вечеринкой. По выходным бар работает до 3.00, а кухня — до 2.00, так что сюда можно заходить до или после событий в ДК.
В меню — с трюфельной мраморной говядиной, бургер «Кацу Рестик», ризотто милано с лососем терияки, телячьи щечки и десерты с маття и юдзу. В барной карте — саке, соджу и коктейли на сливе и сезонных фруктах.
Bün в Õz Kebab
До 3 мая команда Bün гостит в Öz Kebab со специальным меню, навеянным Нью-Йорком и Средним Западом США. Главный герой коллаборации — классический сэндвич Рубена с томленой солониной, швейцарским сыром и квашеной капустой. Еще в меню луковый бургер, при приготовлении которого тонко нарезанный лук вдавливается прямо в котлету во время жарки и карамелизуется вместе с мясом. А для тех, кто предпочитает рыбу, — хрустящие котлетки из лосося с йогуртовым соусом и лимоном.
«Чито-Ра»
С 1 по 9 мая в «Чито-Ра» празднуют Первомай. В честь этого в меню появится специальное меню. Майский сезон в Грузии традиционно связан с большими застольями, где в центре внимания телячьи ребра. В «Чито-Ра» их будут готовить в аджике, которая придаст блюду более яркий вкус и остроту.
«Шануар»
Ресторан Андрея Деллоса переносит в Москву традицию французского городка Клюи, где 1 мая проходит праздник Fêtes du Luma. За один день в городе, расположенном в трехстах километрах от Парижа, съедают до полумиллиона улиток. С 1 по 11 мая в на Тверском бульваре можно попробовать фермерские улитки по специальной цене: дюжина за 890 рублей.
Made in Bali
Новое пространство на Пушкинской набережной в парке Горького, которое создатели называют московской версией Бали, но не в туристическом, а в культурном смысле. За концепцию и интерьер заведения отвечает команда Placebo/25 — авторы Madame Roche, Substance, Mr. Pinky и других проектов.
В основе меню азиатский comfort food с балийскими акцентами: с курицей или говядиной, удон с черным перцем, куриные крылья в соусах самбал и BBQ, свиные ребра, с креветками и салат с цитрусами.
Billie
В бильярдном клубе Billie обновили барную карту. Шеф-бармен Миша Пугачев и бар-менеджер Бат Тменов добавили четыре новых коктейля, продолжив внутреннюю нумерацию меню. Так появились позиции № 16–19, в основе которых яркие фруктовые нотки, легкая кислотность и травяные акценты.
И еще кое-что
Киноужин «Проект „Конец света“»
1 мая, в пространстве Odmo, 18+
Показ фильма «Проект „Конец света“» с кинокритиком Ренатом Газизовым, автором канала «Темная комната». В стоимость билета входит также ужин: сырно-мясное ассорти, салат с копченым цыпленком и спайси-соусом, баклажанные рулетики с кремом, а также просекко или лимонад.
Роспись панно из плитки
3 и 31 мая, в «Доме Липы»
Мастер-класс, где можно замедлиться и собрать собственную историю на керамической плитке. Участники создадут панно, расписанное вручную. Сюжет каждый работ выбирает сам — от абстрактных форм и цветов до более символичных и личных образов.
АРТ-ужин «История Адюльтера»
5–6 мая, в пространстве Odmo, 18+
Лекция-ужин о том, как менялись представления об измене, полигамии и контроле сексуальности — от древности до XIX века. Искусствовед и автор подкаста «Об истории и искусстве» Екатерина Андреева расскажет, существовало ли вообще понятие «измена» в первобытных обществах. Почему женская верность веками находилась под строгим контролем, а мужская измена часто воспринималась как норма? И действительно ли брак по любви автоматически подразумевает моногамию?
Создание духов из натуральных масел
9 и 24 мая, в «Доме Липы»
Мастер-класс по созданию духов из натуральных масел. За 90 минут участники создают собственный аромат, который невозможно повторить. После мероприятия вы унесете с собой готовый флакон в 6 мл.
Экскурсия по винодельне с дегустацией
12 и 26 мая, в ресторане Urban Winery, 18+
На экскурсии сомелье объяснит тонкости выдержки, особенности технологий и базовую биохимию виноделия. Образовательную часть сопровождает дегустация шести вин собственного производства с закусками от бренд-шефа Арины Журавлевой. В меню картофельные чипсы с фуэтом, сыр бафл-касс, мед в сотах, овощи с хумусом, артишок с пармезаном и злаковые чипсы.
«Стендап + Джаз»
16 мая, в баре «Стрелка», 18+
В Strelka Bar летний сезон открывается форматом, объединяющим стендап и джазовую музыку. В программе выступления известных российских комиков — Сергея Орлова, Димы Зайца, Филиппа Воронина, Богдана Лисевского и других.
Весенний «Маркет у моря»
16–17 мая, в культурном центре «ЗИЛ»
Майский уик-энд локальных брендов, вкусной еды и классной музыки теперь проходит не только в Петербурге, но и в Москве. 16–17 мая на территории «ЗИЛа» соберутся более 150 локальных брендов. Гостей также ждут традиционный фуд-корт, мастер-классы и диджей-сеты.
3-й Международный день медитации в России
24 мая, в музее-заповеднике «Царицыно»
Большой городской фестиваль от Organic People, который с 2012 года развивает йогу, медитацию и осознанный образ жизни в России. Событие приурочено к Всемирному дню медитации и соберет практиков и преподавателей разных школ и традиций. В программе — более 40 площадок с медитациями, лекциями и мастер-классами.