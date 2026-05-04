Zionist, «Оригинал», «Альфа Кристалл»: где в Москве кутят молодые актеры

«С „Мутабором“, или, как он сейчас называется, Dex, у меня связано много классных и странных воспоминаний. Я была там на техно-вечеринке, похожей на Вальпургиеву ночь: было жутко, но очень атмосферно. Там же проходил один из лучших современных фестивалей России — „Мазерленд“. Тогда на территории клуба была совсем другая атмосфера — потные люди жарким летом, которые любят музыку и которым так ее не хватает. В Dex проходил и концерт Хаски, его музыка превратила это место в какую-то кроличью нору с бесконечными лабиринтами без конца и края. У этого клуба есть особая атмосфера, там очень много арт-объектов (чего стоят только муравьи на стене во внутреннем дворике), укромных уголков, тайных комнат, отчего оно ощущается и притягивающим, и пугающим, и магическим».