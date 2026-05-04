Zionist, «Оригинал», «Альфа Кристалл»: где в Москве кутят молодые актеры

Ресторан «Оригинал»
«Люблю это место за его атмосферу. Оно уже стало почти родным. „Оригинал“ — первые, кто дал мне площадку, чтобы поделиться своей музыкой: дебютировал там как диджей в рамках киноиндустриальной вечеринки Playlist Party».
Бар «Орбита»
«Недавно впервые при участии проекта „Кадр“ посетил бар „Орбита“. И теперь это одно из моих любимых мест. Тут очень оригинальный антураж: интересный интерьер, классная атмосфера и, самое главное, музыка! Я смело могу назвать себя меломаном. Музыка имеет большое значение в моей жизни, порой тяжело найти бар с хорошим плейлистом. „Орбита“ — именно то место, где ты можешь по-настоящему насладиться диджей-сетами от актеров».
ДК «Альфа Кристалл»
«„Мастерская Брусникина“ стала резидентами ДК „Альфа Кристалл“. Помимо вечно классного лайнапа, бывший завод „Кристалл“ радует огромной территорией, и, когда тепло вернется в Москву, там будет супер. Кстати, первый совместный опыт „Мастерской“ с площадкой и группой „Стерео Ширина“ — концерт на 8 Марта — выдался сильным. Хор мальчиков и баян — о чем еще может мечтать женщина?»
Ресторан L’Atelier Petrovka
«Я люблю L’Atelier Petrovka, потому что там вкусно. Благодаря хозяйке заведения Анеле мы теперь приходим сюда как домой. Вот за это ощущение — забежать перекусить в родительский дом — я обожаю это место».
Книжный магазин «Подписные издания»
«Здесь можно провести весь вечер, листая редкие издания и разговаривая с продавцами, которые знают литературу лучше любого критика. В магазине регулярно проходят камерные встречи с авторами, поэтические чтения и презентации, после которых все плавно перетекает в разговоры с бокалом вина. Атмосфера настолько домашняя, что кажется, будто ты попал в частную библиотеку умного друга, где каждая полка — это отдельная вселенная. Место для тех, кто понимает, что лучшая пятница — это не клуб, а возможность купить книгу и тут же обсудить ее с единомышленниками».
Клуб Dex
«С „Мутабором“, или, как он сейчас называется, Dex, у меня связано много классных и странных воспоминаний. Я была там на техно-вечеринке, похожей на Вальпургиеву ночь: было жутко, но очень атмосферно. Там же проходил один из лучших современных фестивалей России — „Мазерленд“. Тогда на территории клуба была совсем другая атмосфера — потные люди жарким летом, которые любят музыку и которым так ее не хватает. В Dex проходил и концерт Хаски, его музыка превратила это место в какую-то кроличью нору с бесконечными лабиринтами без конца и края. У этого клуба есть особая атмосфера, там очень много арт-объектов (чего стоят только муравьи на стене во внутреннем дворике), укромных уголков, тайных комнат, отчего оно ощущается и притягивающим, и пугающим, и магическим».
Ресторан «Оригинал»
«Люблю „Оригинал“ за то, что он устраивает тусовки Playlist с классными диджей-сетами от людей из киносферы. Ресторан умеет создавать атмосферу, в которой хочется потанцевать и встретиться с друзьями».
Бар Zionist
«Очень крутой бар на Китай-городе. Кучу раз оказывался там случайно и еще больше раз нарочно. Они готовят прикольные сэндвичи собственного „слепливания“, ну и атмосфера там крутейшая!»
«Simach в Недальнем»
«Первые яркие тусовки параллельно с моим становлением в Москве случились именно там. Это было весело, стильно и как-то по-доброму».
Французское бистро «Жан-Жак»
«Недавно ходил на свидание в „Жан-Жак“. Был там впервые. До этого знал про заведение только то, что там можно рисовать на бумажной скатерти. Вроде этот прикол придумали во Франции. В „Жан-Жаке“ было уютно, вкусно и романтично. Скатерть всю разрисовали, а потом сфотографировались в фотобудке с видом на Эйфелеву башню. Планирую прийти туда еще раз и раздавить со своей спутницей бутылку вина (его у них много)».
Ресторан «Грузинский ресторанчик»
«Люблю „Грузинский ресторанчик“ в здании Театра им. Ермоловой. После спектакля особенно приятно заглянуть туда с коллегами или друзьями: еще под впечатлением от увиденного бурно обсуждать постановку, спорить о любимых сценах и актерской игре, а потом незаметно перейти к разговорам о жизни — в этой спокойной, почти домашней атмосфере, под ароматное хачапури и бокал „Киндзмараули“. Есть в этом месте особое тепло, к которому хочется возвращаться!»
Кафе «Кусочки Vintage»
«Люблю „Кусочки“ на Шаболовке: здесь впечатляет не только вкус, но и сама атмосфера. Необычные залы, эффектная подача блюд и официанты-актеры делают обычный ужин похожим на маленькое представление. Для творческих людей и театралов это особенно точное место — яркое, характерное и совсем не банальное».