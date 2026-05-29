Закулисье Политеха, сталинки, новая набережная: 6 точек притяжения в районе Печатники

Основанная, предположительно, во времена Куликовской битвы, обитель упоминается в разных историях, но самая интересная — про тайный подземный ход в Коломенское. По легенде, царь Алексей Михайлович приказал прорубить тайный тоннель от храма Казанской иконы до Николо-Перервинского монастыря на случай бунта. В 1920-е годы археолог Игнатий Стеллецкий, исследователь подземной Москвы и библиотеки Ивана Грозного в частности, обнаружил два коридора, ведущих из алтаря Казанского храма в подвал. Раскопки пришлось прекратить из-за угрозы обвала здания, поэтому до сих пор неизвестно, ведет ли один из них к монастырю в Печатниках.