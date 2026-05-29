Закулисье Политеха, сталинки, новая набережная: 6 точек притяжения в районе Печатники

Для тех, кто хочет прикоснуться к истории
Николо-Перервинский монастырь
Николо-Перервинский монастырь стоит на высоком берегу, откуда в средневековье открывался стратегический вид на Москву‑реку, в честь которой, кстати, и получил название: в этом месте она как бы прерывает направление и резко поворачивает.
Основанная, предположительно, во времена Куликовской битвы, обитель упоминается в разных историях, но самая интересная — про тайный подземный ход в Коломенское. По легенде, царь Алексей Михайлович приказал прорубить тайный тоннель от храма Казанской иконы до Николо-Перервинского монастыря на случай бунта. В 1920-е годы археолог Игнатий Стеллецкий, исследователь подземной Москвы и библиотеки Ивана Грозного в частности, обнаружил два коридора, ведущих из алтаря Казанского храма в подвал. Раскопки пришлось прекратить из-за угрозы обвала здания, поэтому до сих пор неизвестно, ведет ли один из них к монастырю в Печатниках.
Сюда можно приехать, чтобы посмотреть на архитектуру трех эпох — узорчатого московского барокко XVII века, строгого ампира Бове XIX-го и монументального русско-византийского стиля начала XX-го. А потом выйти к набережной и полюбоваться видом на Москву‑реку. Территорию можно обойти пешком, зайти в храм или просто посидеть в тишине во дворе.
Для тех, кто устал от городской суеты
Микрорайон Курьяново
Курьяново построили в 1950-х годах, малоэтажные сталинки предназначались для сотрудников Курьяновской станции аэрации. Архитектор Иннокентий Кычаков создавал образцовый рабочий поселок — мини-утопию советского времени. Уже через десять лет территория вошла в состав Москвы, но здесь до сих пор сохраняется атмосфера тихого пригорода. Колоритную обстановку оценили даже в киноиндустрии — в начале нулевых 1-я Курьяновская улица за станцией метро «Печатники» появилась сразу в нескольких фильмах и сериалах.
Отправляйтесь в Курьяново, чтобы неспешно прогуляться по уютным улицам, рассмотреть архитектуру советского ампира, заглянуть во дворы с палисадниками и почувствовать легкую ностальгию.
Для тех, кто хочет попасть за кулисы музея
Открытая коллекция Политехнического музея
Еще одна точка на культурной карте Печатников — Открытая коллекция Политехнического музея, которую запустили в 2014 году на территории Технополиса «Москва». Здесь экспонаты музея представлены не на витринах, а в формате открытого хранения, и до недавнего времени были доступны только реставраторам, исследователям и историкам.
Посетители могут увидеть обширное (около 200 000 предметов) собрание: от дореволюционного автомобиля «Руссо‑Балт», коллекции мотоциклов и телеграфных аппаратов до вычислительной техники и космических скафандров.
Попасть сюда можно, записавшись на экскурсию. В течение часа гиды расскажут о том, как предметы, ставшие впоследствии музейными, меняли жизнь людей и мир вокруг них, о роли хранителей и кураторов, объяснят внутренние процессы и поделятся забавными историями. Кстати, когда-то экскурсии проводил один из экспонатов — робот Сепулька. В 1960-е годы он ездил по залам и воспроизводил заранее записанный текст, а с помощью людей даже отвечал на вопросы гостей.
Для самых творческих и культурных
Галерея «Печатники»
В галерею можно прийти с ребенком и бабушкой, и обоим будет одинаково интересно. Там познакомят как с классикой — живописью, скульптурой, костюмом или вышивкой, так и с современными видами искусства — инсталляциями, перформансом, видеоартом.
Здесь всегда что-то происходит: выставки, экскурсии, мастер-классы, киномарафоны и викторины для всех возрастов. Галерея участвует в программе «Московское долголетие», в рамках которой проводит онлайн- и офлайн-занятия по английскому языку, основам академического рисунка и живописи.
А летом команда организует креативную лабораторию для детей и подростков в формате лагеря: каждый будний день с утра до вечера ребят ждет насыщенная программа с командными играми, творческими занятиями, кинопоказами и дискотеками.
Для тех, кто хочет покачаться: тренажеры на набережной
Парк «Печатники»
Когда живешь в городе, любимый парк для прогулок рядом с домом — уже не прихоть, а базовая необходимость. В Печатниках с этим все в порядке: одноименный парк протянулся вдоль набережной Москвы-реки на месте бывшей припортовой территории. Несколько лет назад его обновили, теперь здесь пешеходные, беговые и велодорожки на разных уровнях, детские площадки для разных возрастов, удобные скамейки, лежаки и причал речных электротрамваев.
Парк легко подстраивается под настроение: если хочется движения, есть волейбол, баскетбол и уличные тренажеры, тишины — качели и тихие места у воды. Есть специальная зона для выгула собак. А по субботам здесь собираются на совместные пробежки — хороший повод познакомиться с соседями и создать локальное сообщество.
А если захочется простора и атмосферных усадеб — музеи-заповедники «Коломенское» и «Кузьминки-Люблино» в пятнадцати минутах езды на машине.
Для тех, кто хочет оказаться в мини-городе будущего
Кластер «Южный порт»
Прямо сейчас строится будущее района — кластер «Южный порт» задуман как новый центр притяжения столицы. На месте бывшей промзоны площадью 644 гектара ведется масштабная застройка. Уже сейчас территорию называют одной из самых перспективных, по бизнес-потенциалу ее сравнивают с историческим центром и Москва-Сити.
Здесь появится полноценная экосистема «города в городе». Тем, кто всегда занят, особенно важно не тратить время на долгую дорогу, поэтому все нужные локации будут рядом: дом, работа, детский сад и школа, магазины и кафе. Появится обустроенная прогулочная набережная, а также водная инфраструктура от понтонных бассейнов до собственной марины. Общественные пространства, зеленые зоны, велодорожки и широкие тротуары — по району будет приятно гулять просто так.
Среди новых проектов здесь запланирован и жилой комплекс бизнес‑класса «Адмирал» от «Галс-Девелопмент»: три квартала с приватными зелеными дворами-парками, объединенными пешеходным бульваром с велодорожками. Концепция благоустройства первого квартала продолжает морскую тематику его названия. Двор площадью 5000 кв.м будет выполнен в стиле зеленого архипелага с водными протоками, в центре которого расположится импровизированная «палуба», не имеющая аналогов в мире. Это игровое пространство для детей и взрослых со скалодромом, амфитеатром, качелями и гамаками, а ее верхний уровень превратится в променад. На втором этаже ЖК «Адмирал» будут размещены кладовые — редкое решение для жилых комплексов, спуститься за сезонными вещами можно будет буквально в тапочках.
Инфраструктура ЖК самодостаточна: на территории комплекса появятся школа и детский сад, на первых этажах откроются кафе, рестораны, спа-центры, магазины и супермаркет. Рядом с жилым кварталом построят одноименный бизнес-центр, инфраструктура которого также будет доступна всем. Выбираться в центр тоже удобно: до станции «Печатники» (Люблинско-Дмитровской линии, БКЛ и МДЦ) всего 5 минут пешком. Для автомобилистов дорога до ТТК займет около 10 минут, до Садового — 15, до Кремля — полчаса.