Спорт

Стать профессиональной падлой: где играть в падел в Москве

Афиша Daily
9 мин на чтение
Фото: JackF/Getty Images
Проще, чем большой теннис, веселее, чем сквош, зрелищнее, чем пинг-понг, — падел стал самым популярным спортом последних лет. Рассказываем, что представляет собой игра, нужна ли специальная подготовка для падела и где искать хорошие и недорогие корты в Москве.

Что такое падел

Падел — что-то вроде гибрида большого тенниса и сквоша. Но, в отличие от первых двух, падел не требует особой физической подготовки или долгой постановки удара. Для игры, как правило, нужны четверо: по двое на команду. Во многих клубах можно договориться о подборе противников со схожим уровнем игры. Также можно играть вдвоем.

Корты для падела меньше, чем теннисные, и это их преимущество — компактные падел-центры открываются по всей Москве. В столице есть как крытые круглогодичные корты, так и открытые, где можно поиграть летом.

Почему падел популярнее тенниса и сквоша

Падел — облегченная версия тенниса: меньше нагрузки и кардио, проще правила, а значит, и научиться играть можно быстрее. Главное в игре — тактика, командная работа и скорость; выносливость и сила менее важны. Освоить азы можно за одно-два занятия с тренером, дальше — арендовать корт с друзьями и играть самостоятельно.

Стоит ли брать занятие с тренером

Если вы никогда раньше не играли, стоит начать с одного-двух занятий с тренером: он объяснит правила, научит держать ракетку и отбивать мяч, пользоваться стенами и расскажет про популярные тактики. Как правило, в падел-клубах есть своя команда тренеров, можно взять индивидуальное занятие или записаться на командную тренировку. А после играть уже самостоятельно.

Что нужно для игры

Ракетки и мяч можно взять в аренду прямо в падел-клубе, чтобы не покупать дорогой инвентарь и не таскать его с собой, а вот позаботиться об одежде и обуви стоит самостоятельно.

Подходящая экипировка — легинсы, велосипедки или шорты плюс бра-топ или футболка. Обувь — легкие кроссовки или кеды. Для игры на уличных кортах обязательно пригодятся кепка или козырек, солнечные очки и, конечно, санскрин.

Где играть в падел в Москве

Площадки «Московских сезонов»

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Поиграть в падел бесплатно можно на площадках «Московских сезонов». Для этого нужно будет заранее зарегистрироваться на сайте «Мос.ру» и выбрать свободный слот. Всего работает пять кортов на Авиационной улице (влад. 24), два корта на Матвеевской улице (влад. 2) и два корта на улице Грекова (влад. 3ж). Каждый сеанс длится один час. На площадках работают пункты проката оборудования: здесь можно арендовать ракетку, три мяча и полотенце (по 50 рублей за каждый предмет). Вход со своим инвентарем бесплатный.

Адреса
Авиационная, влад. 24
Матвеевская, влад. 2
Грекова, влад. 3ж
Часы работы
пн-вс 10.00–21.00
Стоимость
вход со своим инвентарем бесплатный, есть платная аренда
Подробности
на сайте «Мос.ру»

The Rink Fitness

© The Rink Fitness

Корты для падела при премиальном фитнес-клубе в районе «Сколково». Всего два открытых корта с профессиональным мягким травяным покрытием Mondo и продуманным освещением, что позволяет играть в любое время суток. 

Занятие с тренером стоит от 5000 рублей. Ракетки и мячи можно взять в прокат. А после игры — прогуляться в Мещерском парке и пообедать в The Rink.

Адрес
Московская обл., Сколково, Новая, 100
Часы работы
пн-пт 7.00–23.00, сб-вс 8.00–22.00
Стоимость часовой аренды корта
от 5500 р.
Подробности
на сайте

«Падлхаб»

© «Падлхаб»

Крупная сеть падел-центров в Москве, всего у проекта шесть адресов в столице. Предлагают не только аренду кортов, но и групповые и индивидуальные тренировки, а для тех, кто уже поднаторел в паделе, — участие в турнирах и соревнованиях.

Первая персональная тренировка один на один с тренером обойдется в 5500 рублей, групповая — от 2690 рублей. Корты, кстати, есть как крытые, так и на свежем воздухе, для игры два на два (классика) или поменьше, для сражений один на один.

Адрес
1-й Нагатинский пр., 2, стр. 17, и другие филиалы
Часы работы
стоит уточнить в конкретном филиале
Стоимость часовой аренды корта
от 6000 р. за час
Подробности
сайт

Nevel

© Nevel

Модный падел-клуб на территории торгового центра «Ривьера». Внутри — 6 стандартных кортов и 2 для одиночной игры, а также фитнес-зона с групповыми тренировками, хаммам, сауна, кафе с видом на корты и даже массажная студия. В стоимость бронирования входит аренда ракеток и мячей, а заодно посещение хаммама и сауны. Пробная тренировка с тренером обойдется в 1500 рублей.

Адрес
Автозаводская, 18
Часы работы
пн-вс 7.00–0.00
Стоимость часовой аренды корта
2800 р.
Подробности
на сайте

Академия падела в «Лужниках»

© Академия падела

Центральный клуб России по паделу в «Лужниках», недешевый, но один из самых популярных среди москвичей. Есть как открытые (уличные) корты, так и закрытые. Занятие с тренером стоит 6000 рублей. Прокат инвентаря выйдет еще в пару тысяч. 

Соответствует расценкам и публика: одетые с иголочки миллениалы, которые после игры зависают со стаканом смузи на веранде кафе La Raquette. 

Адрес
Лужники, 24, стр. 21
Часы работы
пн-вс 7.00–23.00
Стоимость часовой аренды корта
от 4500 р. (крытый обойдется дороже)
Подробности
на сайте

Vamos 

© Vamos Padel Club

Падел-клуб на юге Москвы работает круглый год: здесь есть 5 крытых кортов для классической игры два на два. Групповое занятие с тренером обойдется в 4000 рублей. Проводят детские тренировки (от 3500 р.), и есть опция персональных занятий с тренером (от 6000 р.). Ракетку и мячи для игры можно арендовать на месте. 

Адрес
Научный пр., 6а
Часы работы
пн-вс 7.00–23.00
Стоимость часовой аренды корта
4000 р.
Подробности
на сайте

«Корты Сетки»

© «Корты сетки»

Пространство для игры в падел, бадминтон и настольный теннис в 10 минутах от метро «Алексеевская». Для падела есть три корта: всесезонный крытый со специальным покрытием из искусственного газона и песка и два летних уличных. 

Цены скромные: занятие с тренером — от 4490 рублей; тренировка в группе — от 3990 рублей. Весь инвентарь можно взять в аренду на месте. А после игры — бесплатно сходить в сауну.

Адрес
3-я Мытищинская, 16, стр. 3
Часы работы
пн-вс 7.00–23.00
Стоимость часовой аренды корта
от 1790 р.
Подробности
на сайте

Bandeha Padel Arena

© Bandeha Padel Arena

Падел-центр в Красногорске. Забронировать корт можно прямо на сайте. Кортов много, так что забронировать слот можно день в день (что редкость). Есть групповые тренировки (от 3000 р. за занятие) и индивидуальные занятия с тренером (от 5000 р.). Корты крытые, так что играть можно круглый год.  

Адрес
Международная, 20
Часы работы
пн-вс 7.00–23.00
Стоимость часовой аренды корта
от 2500 р.
Подробности
на сайте

«Буэнос падел»

© Buenos Padel

Большой падел-центр с кортами в районе «Савеловской» и «ВДНХ». Площадки закрытые и подходят для игры в любое время года. Отдельно стоит отметить стильный дизайн пространства: панорамные корты с синим покрытием, стены того же цвета плюс грамотное освещение и уютные чилл-зоны.

В «Буэнос падел» нацелены прежде всего на обучение: у центра большой штат тренеров, занятие — групповую тренировку или индивидуальное обучение — можно забронировать прямо на сайте. Стоимость от 3500 рублей. 

Адрес
Складочная, 1, стр. 6
Часы работы
пн-вс 7.00–1.00
Стоимость часовой аренды корта
6000 р.
Подробности
на сайте

Lunda Padel

© Lunda Padel

Спортивный клуб с двумя точками: в Филях корты расположены на улице, на Речном вокзале площадки крытые и подходят для круглогодичной игры. И там и там — большой выбор площадок для игры плюс продуманная инфраструктура: есть зоны отдыха, раздевалки с локерами и кафе. Инвентарь можно арендовать на месте. Дополнительно можно взять занятие с тренером, чтобы поставить руку и разучить базовые движения.

Адреса
Правобережная, 1б
Большая Филевская, 20
Часы работы
пн-вс 7.00–23.00
Стоимость часовой аренды корта
от 6000 р.
Подробности
на сайте

«Padel Club Жуковка»

© Padel Club

Элитный падел-клуб в Жуковке с 3 крытыми кортами и покрытием из искусственной травы. Стоимость занятия с тренером — 5000 рублей. Есть групповые и детские тренировки. При спортклубе работает падел-магазин, где можно купить всю необходимую экипировку, если вы увлеклись паделом всерьез. 

Адрес
дер. Жуковка, Ильинский Подъезд, 1
Часы работы
пн-вс 7.00–23.00
Стоимость часовой аренды корта
6000 р.
Подробности
на сайте

Cool Tennis в парке Малевича

© Cool Tennis

Новый модный падел- и теннис-спот в парке Малевича. Для падела есть четыре современных открытых корта с покрытием из искусственной травы, расположенных в сосновом бору. Есть обучение — пробное занятие с тренером в группе обойдется в 2490 рублей. На территории клуба есть раздевалки и душевые. Здесь же можно арендовать ракетки и мячи.

Адрес
Московская обл., Одинцовский городской округ, парк Малевича
Часы работы
пн-вс 7.00–23.00
Стоимость часовой аренды корта
от 4000 р.
Подробности
на сайте
Расскажите друзьям