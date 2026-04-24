Стать профессиональной падлой: где играть в падел в Москве

Поиграть в падел бесплатно можно на площадках «Московских сезонов». Для этого нужно будет заранее зарегистрироваться на сайте «Мос.ру» и выбрать свободный слот. Всего работает пять кортов на Авиационной улице (влад. 24), два корта на Матвеевской улице (влад. 2) и два корта на улице Грекова (влад. 3ж). Каждый сеанс длится один час. На площадках работают пункты проката оборудования: здесь можно арендовать ракетку, три мяча и полотенце (по 50 рублей за каждый предмет). Вход со своим инвентарем бесплатный.