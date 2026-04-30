Лето на колесах: как выбрать велосипед для города, дачи и спорта

«При выборе велосипеда очень важно протестировать его вживую — и здесь покупка с рук дает реальное преимущество: в магазине вам не всегда разрешат сделать полноценный тест драйв, тогда как частный продавец, как правило, дает такую возможность. Во время осмотра и поездки обратите внимание на главное: проверьте раму на трещины и вмятины, покрутите колеса — они должны вращаться ровно, без восьмерок и люфтов во втулках. Протестируйте тормоза — отклик должен быть четким и уверенным. Оцените состояние цепи и звезд. И обязательно прокатитесь: посадка, отклик руля и работа переключателей по-настоящему чувствуются только в движении — никакой статичный осмотр этого не заменит».