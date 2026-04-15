От ботсадов до храмов: 6 мест, где можно посмотреть на сакуру и встретить настоящую весну

Что такое сакура на самом деле
Многие предполагают, что сакура — это просто сорт дикой вишни. Это не совсем так. Под сакурой понимается целый род косточковых деревьев, к которым относятся и вишни, и сливы, и даже миндаль.
И в чем же тогда отличие от других цветущих деревьев? На самом деле сакуры веками выводили именно для пышного цветения, а не ради урожая. Поэтому и полакомиться их плодами вряд ли получится. Они мелкие, кислые и больше похожи на несъедобную костянку, чем на привычные сочные ягоды.
Ежегодно в периоды цветения сакуры толпы японцев собираются на пикники у таких рощ. Этот ритуал описан красивым словом «ханами», или «любование цветением». Философия японской сиесты — поразмышлять о скоротечности Жизни, Вселенной и всего остального с бутылочкой саке. Завершается ханами с последним опавшим лепестком.
В Японии сакуры есть на каждом шагу. В Москве их придется немного поискать.
Откуда в Москве сакура
Первые сакуры появились в Москве в 1987 году. Тогда министр иностранных дел Японии Синтаро Абэ подарил (и даже сам посадил) первые деревья в честь открытия Японского сада в Главном Ботаническом саду. Прижились в Москве деревья очень неплохо. Климат острова Хоккайдо, откуда привозили саженцы, почти не отличается от московского.
Кстати, спустя 26 лет сын Абэ продолжил эту традицию и посадил здесь еще одно дерево. «Хоть немолода,/сакура опять цветет/в память о былом», — гласит одно из хайку Мацуо Басё. Так и московские сакуры стали символом преемственности поколений.
Другие рощи сакуры появились в Москве с некоторым в 2010 году. Сначала высадили рощу в Бирюлевском дендропарке. Спустя полгода мэр Москвы Юрий Лужков, ректор МГУ Виктор Садовничий и вице-губернатор Токио Канди Мураяма собственноручно заложили аллею вдоль смотровой площадки напротив Главного здания МГУ. Тогда же Япония привезла 72 саженца для Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
Когда можно наблюдать цветение
Сигналом для начала цветения становится температура в диапазоне +12…+15 °C, которая держится на протяжении 2–5 дней. Обычно это происходит в середине мая, но в этом году из-за аномально теплой погоды в марте цветение началось раньше — уже 6 апреля в «Аптекарском огороде» распустились первые цветы. Остальные сорта должны начать цвести в середине апреля.
Период цветения скоротечен (в чем, собственно, и состоит философия созерцания сакуры) — как правило, 6–10 дней. Чем выше температура, тем быстрее начнут опадать лепестки: если воздух прогревается выше +20 °C, цветение заканчивается в разы быстрее. И наоборот — если апрель выдается холодным, любоваться бутонами получится дольше.
А еще на время цветения влияет сорт сакуры. Например, вишня Сарджента и курильская вишня начинают цвести первыми. Их можно найти в «Аптекарском огороде», Японском саду Главного ботанического сада РАН, на аллее напротив МГУ и в Бирюлевском дендропарке.
А если вдруг пропустили первую волну цветения, есть шанс запрыгнуть в последний вагон и увидеть позднее цветение в Дальневосточном саду «Аптекарского огорода».
Где можно посмотреть на цветение сакуры
Японский сад в Главном ботаническом саду им. Цицина
Самая большая коллекция московских сакур расположена именно здесь и насчитывает более 250 деревьев. Правда, за сезон зацветает не более четверти из них. Сам сад спроектировал японский архитектор Кен Накадзима в строгих традициях восточного ландшафта: даже к подбору камней отнеслись с особой тщательностью и не стали использовать подмосковные валуны – они оказались недостаточно круглыми.
Помимо сакуры, на территории площадью 2,7 гектара можно увидеть каменную пагоду XVIII века, каскад водопадов, пруды с островами, традиционные павильоны и чайный домик.
Приходить лучше в будни. В выходные простоять в очередях можно часами. При оплате экскурсии вход без очереди.
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»
Это место — старейший ботанический сад России. Именно здесь некоторые сакуры зацветают раньше остальных в Москве. Найти цветущие деревья можно в трех локациях — у субтропической оранжереи, в Дальневосточном саду и в саду плодовых деревьев.
К счастью, наблюдать цветение в «Аптекарском» получится практически весь апрель. Здесь собрано несколько сортов, которые цветут друг за другом. Прямо сейчас цветет вишня Сарджента у субтропической оранжереи. К середине апреля распустится «Тисима» в саду плодовых деревьев. А пионовидную «Кванзо», которая цветет позже всех московских сортов, можно увидеть в Дальневосточном саду. Предположительно, ее цветение в этом году начнется в 20-х числах апреля.
«Роща Сакуры» в Бирюлевском дендропарке
Изначально дендропарк был гигантской ботанической лабораторией. На его территорию привозили растения со всего мира и проверяли — приживется ли в московском климате или нет. Так появилась уникальная коллекция растений с Дальнего Востока, Кавказа, Гималаев и других мест.
А теперь здесь расположился еще один уголок Японии. Появилась роща благодаря японскому меценату и ресторатору японской кухни в Южно-Сахалинске Ютаки Мияниси. Со временем на территории дендропарка возник целый оазис азиатской культуры с аутентичными японским «садом камней», «сухим ручьем» и деревянным чайным домиком. Сам парк находится в глубине леса. Здесь могут получиться вполне кинематографичные кадры для тех, кто находится в своей друид-эре (если получится пробиться сквозь толпы других созерцающих).
А еще в парке живут всякие редкие краснокнижные зверушки и птички. Если повезет, получится увидеть филинов, дятлов, лисиц, ежей (которые, кстати, тоже краснокнижные) и другую живность.
Аллея на Ленгорах напротив Главного здания МГУ
Аллея на семи ветрах растянулась до самой смотровой площадки на Воробьевых. Правда, задумчиво прогуляться под кронами розовых деревьев не получится. Мелкопильчатая вишня, высаженная здесь, выше трёх метров не вырастает. Есть одна интересная деталь этого пейзажа: некоторые деревца растут между исполинскими елями. Мимолетное цветение среди вечнозеленых деревьев — есть в этом какая-то своя философия.
Кстати, если нужно более уединенное место для фотографий с цветущей вишней, есть одна секретная локация — несколько деревьев спрятались напротив первого ГУМа (рядом с Высшей школой бизнеса).
Ботанический сад МГУ
Пока толпы мчатся в «Аптекарский» и Японский сад, в Ботаническом на Ленгорах распускается не менее интересная коллекция. Сюда сакуры перекочевали с аллеи напротив Главного здания все в том же 2010 году.
Для свободного посещения сад открывается с 15 апреля. Правда, на открытой территории растет только одна сакура. Цветет она у входа на участке показа приемов декоративного оформления, недалеко от пруда (карту можно найти на сайте). Деревце небольшое, но очень симпатичное.
Остальная коллекция растёт на закрытой территории дендрария, куда можно попасть только с экскурсией. А еще есть лайфхак: можно выцепить бесплатную экскурсию, если поучаствовать в Большом весеннем субботнике на территории сада. Приятное с полезным.
Храм священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
Конечно, это не роща, а всего одно деревце, посаженное на территории храма. Но у него особая история. В 1998 году бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ привез в Москву четыре саженца. Он предложил посадить их на могиле посла России в Японии Николая Соловьева, которого очень уважал. К сожалению, из четырех деревьев выжило только одно. Два дерева на месте погребения срубили, одно не прижилось. Последнее вдова посла передала храму. Теперь оно цветет каждый весенний сезон.
На территории храма есть небольшой, но очень уютный садик с прудом с рыбками. Поспешите — сакура уже расцвела.
Фестивали цветения
«Цветущая сакура» в Бирюлевском дендропарке
25-26 апреля в «Роще Сакуры» пройдет полномасштабный праздник весны. Парк подготовил двухдневную развлекательную программу с традиционными музыкой и танцами. В 13:00 на крыльце Японского домика начнется выступление ансамбля традиционной японской музыки. Будут исполнять на сямисэне (японской «балалайке») и кото (японской цитре). Сопровождать выступление будет танцевальный коллектив Kiseki no Hana.
А в 13:30 и до 16:00 в самом домике будут бесплатные мастер-классы. Будут учить создавать веточки сакуры из гофрированной бумаги, вееры, брелоки, а также покажут технику рисования ватными палочками — пуантилизм (то самое рисование точками, которую использовали постимпрессионисты). Программа обоих дней одинаковая.
Экскурсионная программа «Вслед за весной...» в «Аптекарском огороде»
Цветение в «Аптекарском» проходит под эгидой Весеннего фестиваля цветов, который длится с середины апреля до начала июня. Именно в этот период проводится эта обзорная экскурсия по весеннему саду и оранжереям. Расскажут о всех первоцветах в саду, которые в апреле распускаются друг за другом ежедневно. Про сакуры тоже расскажут и покажут. А заодно — про магнолии, миндаль, яблони и черемуху. Экскурсия длится час и проходит по выходным. В утренние сеансы людей меньше.
Экскурсионная программа «Ханами. Любование цветением» в Японском саду
Приобщиться к японской традиции «любования цветами» можно в Японском саду РАН. В период цветения сакуры в экскурсионную программу входит тема «Ханами. Любование цветением». Расскажут об устройстве японского ландшафта, философии каждого камушка в японском саду. И, конечно же, о том, как зародилась традиция любования.
Из нюансов — по газонам ходить нельзя, поэтому на сакуры придется смотреть издалека. С напитками и едой тоже нельзя — саке не выпить.Так что от классического ханами остается, пожалуй, одно созерцание. Но созерцать тут действительно есть что. Попасть на экскурсию можно по предварительной записи.