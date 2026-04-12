Съесть плов из тюбика и посмотреть фильм о псе в невесомости: 26 идей для Дня космонавтики

В пиццерии все меню космическое, причем не только в апреле, но круглый год. Готовят 25-сантиметровую пиццу на пышном тесте. Вкусы не самые классические, а названия — с отсылками к межгалактическим приключениям. Есть «Dark side of the spoon» с соусом из квашеных томатов, фрикадельками из индейки, чеддером и халапеньо; «Astronom-nom-nom» c грибами, беконом, соусом бешамель и тремя видами сыра; и «Суперновая Маргарита» с сулугуни и соусом из квашеных томатов.