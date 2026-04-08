Эмо-тек, парящий мост и человейники: как изменилась Москва при Сергее Кузнецове

Что случилось
Распоряжение о том, что Сергей Кузнецов уходит со своего поста, появилось на сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства города 3 апреля. Согласно официальному документу, его освободили от должности главного архитектора Москвы и первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству, а также уволили с государственной гражданской службы «по собственной инициативе».
Это очередная новость в череде изменений и перестановок, начавшихся несколько месяцев назад. Так, в декабре прошлого года мэр сообщил о присоединении Москомархитектуры к Департаменту градостроительной политики столицы. Ранее комитет под руководством Юлианы Княжевской отвечал за разработку градостроительной документации.
Кто заменит Сергея Кузнецова, пока неизвестно. В интервью РИА «Новости», вышедшем в марте, заммэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов отметил, что должность главного архитектора планируют сохранить, но в то же время подчеркнул ее сугубо административный характер.
Сам Кузнецов, комментируя уход с должности в своем телеграм-канале, поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за возможность работать с городом и назвал этот период «самым ярким, интересным и познавательным» в своей жизни. Он также отметил, что продолжит самостоятельную практику в качестве архитектора и художника.
Начало карьеры и назначение на должность
Сергей Кузнецов окончил Московский архитектурный институт (МАРХИ) в 2001 году. В начале своего профессионального пути он руководил архитектурными мастерскими «СЛК-Проект» и «С.П.Проект». Последняя в 2006 году вошла в состав объединения «Speech Чобан & Кузнецов» (сегодня — бюро «Спич»), где до 2012 года он был управляющим партнером.
21 августа 2012 года тридцатипятилетнего Кузнецова назначили на пост главного архитектора Москвы. Уже через год он перезапустил Архсовет Москвы — площадку, предназначенную для регулярного обсуждения градостроительных и архитектурных проектов. Сам Кузнецов позже называл это своим главным достижением.
Среди важных предложенных им нововведений — обязательное согласование архитектурно-градостроительных решений для застройщиков и развитие конкурсной практики, в том числе международной: за время его работы в Москве провели около пятидесяти архитектурных конкурсов на разработку проектов разного масштаба.
Один из базовых принципов подхода Сергея Кузнецова заключается в том, что архитектура должна быть привязана к месту. Для описания нового архитектурного стиля Москвы, основанного на сочетании функциональности и визуально эффектных решений, он впоследствии предложил использовать термин «эмо-тек». Эта эстетика противопоставляется типовой застройке и смещает фокус на технологичность и эмоциональную выразительность зданий.
Знаковые архитектурные проекты
«Эмо-тек» как отдельный стиль сформировался во время совместной работы Сергея Кузнецова и бюро «ТПО Pride» над проектом кампуса МГТУ им. Баумана. В рамках него команде предстояло объединить существующие здания университета в единую структуру и интегрировать в нее новые технологичные постройки, отделанные стеклом и металлом. Главная фишка кампуса площадью 170 тыс. квадратных метров заключается в том, что фасады каждого сооружения отличаются друг от друга, но при этом формируют цельный архитектурный облик.
К яркому образцу стиля эмо-тек можно также отнести парк «Зарядье», где Кузнецов руководил авторским коллективом проектировщиков. Проект реализовал международный консорциум во главе с американским бюро Diller Scofidio + Renfro при участии компаний Hargreaves Associates и Citymakers. В основу проекта легла идея объединения природной и искусственной среды в рамках концепции природного урбанизма. Парк с «парящим» мостом и концертным залом стал одним из символов современной Москвы, но не избежал критики за излишнюю зрелищность и слабую связь с историческим контекстом.
Еще одна крупная инициатива Сергея Кузнецова на посту главного архитектора столицы — развитие набережных Москвы-реки. Проект стартовал в 2014 году с международного конкурса, в котором победило бюро «Меганом», а его главной целью стала трансформация промышленных территорий в общественные пространства. По словам Сергея Собянина, к 2026 году в городе обновили 64 набережные.
Одним из самых сложных проектов, которыми он руководил, сам Кузнецов называет реконструкцию стадиона «Лужники» к чемпионату мира по футболу 2018 года. В рамках проекта стоимостью 26,6 млрд рублей команда сохранила исторический фасад и усовершенствовала внутреннее пространство: увеличила количество посадочных мест, улучшила логистику потоков посетителей и создала смотровую площадку на крыше. Как и парк «Зарядье», проект реконструкции «Лужников» вошел в шорт-лист международной премии в области недвижимости MIPIM Awards 2018.
Другим ярким примером эстетики эмо-тека стал Дворец гимнастики Ирины Винер, открывшийся в «Лужниках» в 2019 году. Его выразительный облик формирует волнистая кровля, напоминающая взмах гимнастической ленты и спроектированная с использованием BIM-технологий.
Среди столичных проектов по дизайну Сергея Кузнецова выделяется строящаяся станция метро «ЗИЛ». По словам автора, отправной точкой архитектурной концепции выступило индустриальное прошлое территории, где раньше располагался одноименный завод. Например, один из павильонов задуман в виде гигантской шестерни, отсылая к механике и производственным процессам, а интерьеры выполнены в технопромышленной эстетике.
Массовая застройка и программа реновации
Помимо отдельных знаковых объектов, на посту главного архитектора Москвы Сергей Кузнецов активно занимался трансформацией массового жилья. В 2016 году в столице отказались от строительства панельных домов старых серий и начали внедрять стандарты квартальной застройки. Среди ее ключевых принципов — закрытые дворы без машин, активно использующиеся первые этажи с коммерческими помещениями, благоустроенные общественные пространства и разнообразные фасады. Эта модель должна была заменить советскую микрорайонную застройку и сделать город более удобным для повседневной жизни.
Программа реновации, запущенная в 2017 году, стала самым масштабным проектом в этой логике. Ее разделили на три этапа — первый из них реализовали в 2024 году в 47 районах города. Новые дома, строящиеся по программе реновации, Сергей Кузнецов описывал как «добротную, спокойную архитектуру, максимально ориентированную на эргономику и комфорт». При этом высота более 70% зданий, построенных к 2023 году, превышала обещанные мэрией 14 этажей. Они не только значительно изменили облик спальных районов, но и вызвали недовольство самих жителей, которые среди прочего опасались превращения высотных новостроек в человейники. Отвечая на эту критику, Сергей Кузнецов приводил в качестве аргументов дешевизну новых домов и экономическую оправданность такой модели для крупного города.
Как оценивают деятельность Кузнецова на посту
Как рассказал ТАСС основатель одного из ведущих московских архитектурных бюро Wall Рубен Аракелян, эпоха Сергея Кузнецова во многом запомнилась тем, что он позволил молодым командам формировать облик Москвы. Он добавил, что опыт Кузнецова как практикующего архитектора помог сформировать более открытый и прозрачный диалог для повышения качества проектов, что в конечном итоге сделало архитектуру города более интересной.
Искусствовед, бывший директор Музея архитектуры им. А.В.Щусева и Пушкинского музея Елизавета Лихачева назвала новость об отставке Сергея Кузнецова «завершением важного этапа в истории московской архитектурной политики». Она отметила, что Кузнецов занял свой пост, когда архитектурная и градостроительная политика Москвы была крайне конфликтной средой, и вместе с командой администрации он начал менять правила игры с помощью новых инициатив и проектов.
«Все эти проекты по-разному воспринимаются профессиональным сообществом и горожанами, и далеко не все решения были бесспорными. Однако именно в этот период Москва вновь стала площадкой для архитектурного эксперимента и международного профессионального диалога. <…> Архитектурные эпохи заканчиваются не тогда, когда закрываются стройки, а тогда, когда меняются правила разговора о городе. За последние четырнадцать лет Москва привыкла к тому, что архитектура — это публичная тема, предмет обсуждения и иногда даже спора. Если это останется, значит, эпоха Сергея Кузнецова действительно что-то изменила», — комментирует Лихачева.