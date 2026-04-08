Эмо-тек, парящий мост и человейники: как изменилась Москва при Сергее Кузнецове

Программа реновации, запущенная в 2017 году, стала самым масштабным проектом в этой логике. Ее разделили на три этапа — первый из них реализовали в 2024 году в 47 районах города. Новые дома, строящиеся по программе реновации, Сергей Кузнецов описывал как «добротную, спокойную архитектуру, максимально ориентированную на эргономику и комфорт». При этом высота более 70% зданий, построенных к 2023 году, превышала обещанные мэрией 14 этажей. Они не только значительно изменили облик спальных районов, но и вызвали недовольство самих жителей, которые среди прочего опасались превращения высотных новостроек в человейники. Отвечая на эту критику, Сергей Кузнецов приводил в качестве аргументов дешевизну новых домов и экономическую оправданность такой модели для крупного города.