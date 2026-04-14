Добирались до поселка из Москвы сначала на паровых поездах, а с 1940-50-х годов — на электричках. Пастернак рано утром «шел на шесть двадцать пять», а Чуковский водил гостей к путям гадать, считали вагоны: если четное число, желание сбудется. Правда, если число оказывалось нечетным, прибавляли паровоз: «Уж гадать, так наверняка». Сейчас дорога до Переделкина быстрая и комфортная: около 45 минут от центра по МЦД-4, без пересадок и с разъемами для зарядки. Расписание запоминать не нужно — «Иволги» ЦППК ходят каждые 5–10 минут. Оплатить проезд можно «Тройкой» или банковской картой.