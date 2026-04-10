Район и природа вокруг дома
Поиск квартиры принято начинать с района, и нередко именно стоимость жилья в определенной части города влияет на финальный выбор. Хотя цена играет важную роль, за ней скрывается куда больше нюансов, и они не всегда подсвечены в стандартных объявлениях. Например, какое у дома окружение: не идет ли под окнами стройка и куда можно выйти на прогулку или пробежку. Как показал опрос «Авито Недвижимости», в котором приняли участие 10 000 совершеннолетних респондентов, почти половине (48%) важно иметь рядом с домом мечты качественное озеленение с деревьями и газонами. Заметно чаще за этот вариант ответа голосовало старшее поколение (от 45 лет).
По данным опроса компаний «Девелопмент-Юг» и «Экоплант», в 2025 году район и окружение дома оказались для покупателей в числе главных критериев выбора. Жители больших городов обращают особое внимание на зеленые зоны поблизости. Дворы, парки и набережные помогают отдохнуть от активного ритма мегаполиса и делают повседневную жизнь насыщеннее и комфортнее.
«Дом расположен в зеленом районе с большим количеством деревьев и парков, что обеспечивает чистый воздух и приятную атмосферу для прогулок. Удобная транспортная развязка позволяет быстро добраться до любой точки города»;
«Главное преимущество — непосредственная близость к природе: парк с прудом, оборудованным пляжем и прокатом лодок летом и катком зимой, обеспечивает круглогодичные возможности для отдыха и спорта на свежем воздухе. Рядом с домом также доступен прокат велосипедов и самокатов»;
«В пешей доступности парк „Кусково“ с огромным количеством детских площадок, с зоной барбекю и много прогулочных зон».
Транспорт и инфраструктура
Транспортная доступность — еще один фактор при выборе жилья. Для одних важны удобные развязки и возможность припарковаться у дома, а другие обращают внимание на близость метро, МЦК или остановок наземного транспорта. По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Ерёмкина, оценивать транспортную доступность нужно не только с точки зрения схемы проезда, но и в контексте пользовательского опыта: например, есть ли пробки на съезде и насколько переполнены вагоны метро в час пик.
Не менее значима и бытовая инфраструктура: магазины, аптеки, банки, кафе, поликлиники и другие услуги, которыми мы пользуемся каждый день. Результаты опроса «Авито Недвижимости» показали, что 64% респондентов, которые планируют или выбирали квартиру для покупки или долгосрочной аренды в последнее время, считают важной близость супермаркетов к месту, где они живут. Опрошенные от 25 до 44 лет больше других называли в качестве обязательных критериев идеального окружения дома детский сад и школу рядом, а также хорошие детские площадки, а опрошенные от 18 до 24 лет — кафе и места для досуга. Сергей Ерёмкин отмечает, что в отзывах на «Авито Недвижимости» часто упоминается наличие ПВЗ популярных маркетплейсов прямо в доме — как один из ключевых критериев удобства инфраструктуры.
Для семей с детьми поиск жилья может превратиться в настоящий квест. Необходимо учесть не только расположение школы и детского сада, но и менее очевидную инфраструктуру, будь то безопасный двор, закрытая территория или продуманные детские площадки.
«Отличная транспортная доступность: в 15 минутах ходьбы станция МЦК Коптево, а на автобусе можно быстро добраться не только до метро „Водный стадион“, но и других районов города»;
«Обычная стандартная пятиэтажка с тихим и чистым двором. В двух минутах от дома школа и садик, магазины в 4–5 минутах, почта, аптека, цветочный, круглосуточная закусочная, библиотека, остановка автобусов»;
«Отличная территория, закрытая, все магазины и услуги первой необходимости находятся на первом этаже, достаточно лишь спуститься на лифте. Школа в шаговой доступности, новая, с хорошими учителями».
Фасад, материал, возраст дома, капремонт и этажность
Следом за оценкой района и инфраструктуры в ход идут более тонкие нюансы: в каком состоянии находится дом, сколько в нем этажей и лифтов, насколько изношен фасад, как давно проводился капитальный ремонт. Совокупность этих факторов помогает заранее представить, насколько комфортно будет жить в здании. Так, по итогам опроса «Авито Недвижимости», материал дома выбрали как одну из главных характеристик при переезде 46% респондентов. А еще, зная период постройки дома, можно предположить, будет ли там слышно соседей, какая у квартиры планировка и какой высоты потолки.
«Красиво украшен вход растениями, соседи стараются над обустройством подъезда и входной группы. 3 лифта на 26 этажей. Современный ремонт, достаточно чисто. Растения даже в подъезде благодаря соседям»;
«Это добротный кирпичный дом сталинской эпохи по индивидуальному проекту: высокие потолки, толстые стены, широкие дверные проемы»;
«В 2024 году сделали капитальный ремонт. Вторая жизнь у дома. Все новое снаружи: покраска, подъезды и т.п.»;
«Дом добротный, пятиэтажка, высокие потолки, на лестничной площадке 2 квартиры. Соседи адекватные».
Двор и парковка
Придомовая территория (зоны отдыха, детские и спортивные площадки) и парковка тоже возглавляют рейтинг важных критериев при переезде: за первый фактор проголосовали 61% участников опроса «Авито Недвижимости», а второй набрал 51%. Двор — это первое городское пространство, с которым мы сталкиваемся каждый день, выходя из подъезда. Иногда он формирует общее впечатление о доме: даже если окна здания частично смотрят на шумную улицу, внутри может царить тихая и спокойная атмосфера благодаря зеленым зонам, местам для отдыха и прогулочным маршрутам. Сегодня девелоперы с особым вниманием подходят к благоустройству дворов, поэтому в новых жилых комплексах они нередко выглядят как продолжение жилого пространства.
Наличие и формат парковки становится еще одним ключом к повседневному комфорту: важно учесть, можно ли без проблем оставить машину вечером во дворе и есть ли в самом комплексе или поблизости паркинг. По данным опроса «Авито Недвижимости» и «Авито Авто», более чем половина автомобилистов (59%) назвала наличие парковки важным фактором при выборе жилья. При этом 11% респондентов, которые уже владеют машиной или планируют ее приобрести, готовы отказаться от понравившейся квартиры из-за отсутствия парковочного места. Среди форматов парковки лидируют подземный паркинг с доступом по пропускам (40%), охраняемый многоуровневый паркинг на территории ЖК и закрытый двор со шлагбаумом (34%). Менее популярными вариантами у опрошенных оказались уличная парковка рядом с ЖК (15%) и открытая дворовая парковка (11%).
«Несмотря на шумную от авто внешнюю сторону дома, войдя во двор, попадаешь в тихий зеленый оазис, с лавочками и качельками, где можно приятно отдохнуть вечером»;
«Ухоженная территория с детской площадкой, столами для настольного тенниса и спортивной зоной, а также есть бесплатная парковка»;
«Рядом с домом есть парковка, хоть и небольшая, под окнами растут деревья и растения. Тихие, спокойные соседи»;
«Во дворе — бесплатная парковка, ухоженная территория с детской площадкой».
Безопасность и подъезд
На этапе просмотра объявления сложно понять, как на самом деле устроена жизнь внутри дома: насколько безопасно во дворе, какие услуги предоставляет управляющая компания и быстро ли решаются бытовые вопросы. При этом именно эти факторы позволяют «примерить» на себя жизнь в доме до покупки или аренды и во многом определяют повседневный комфорт.
Подъезд — важное переходное пространство между квартирой и двором. По его состоянию легко понять, как устроено управление домом и насколько за ним следят как компания, так и сами жители. Семьям с маленькими детьми и людям на инвалидных колясках важно учесть, есть ли в здании просторные лифты и пандусы. Такие детали редко попадают в описание квартиры, зато регулярно появляются в отзывах жителей.
«Охрана, видеонаблюдение, консьерж с сервисами. Клининг, присмотр за животными, полив растений — много опций за доплату»;
«Дом под управлением ТСЖ, всегда чисто и убрано. Соседи доброжелательные и приветливые»;
«В подъездах есть пандусы для инвалидов, обновляется ежегодно косметический ремонт, установлены камеры видеонаблюдения»;
«В комплексе большое количество коммерции: магазины, аптеки, барбершопы, кафе, доставка. Все в шаговой доступности».
Внутри квартиры: от шумоизоляции до вида из окна
Когда дело доходит до самой квартиры, на первый план выходят нюансы, которые порой невозможно оценить по фотографиям. Шумоизоляция, высота потолков, логика планировки, отопление, напор воды и другие факторы обычно проверяются уже на месте. При этом 62% участников опроса «Авито Недвижимости» отметили, что им было бы важно узнать об описанных выше характеристиках квартиры из отзывов реальных жителей дома. Необходимость тишины для комфортного проживания подтвердило и исследование компании «Роквул». Каждый четвертый опрошенный был готов заплатить за улучшенную защиту от шума более 20% от стоимости квартиры в новостройке.
«Очень теплая и тихая: стены толстые, соседей не слышно. Продуманная планировка: кухня светлая и просторная»;
«В квартирах тепло зимой и стабильно хороший напор воды»;
«Высота потолков просто царская. Вам точно не придется ходить согнувшись»;
«С общего балкона 14-го этажа на День города Москвы смотрели салюты — видно всю Москву».
Информация из объявлений от застройщика, агента или собственника и отзывы жильцов решают разные задачи в процессе поиска квартиры. В первых обычно подробно расписаны «внутренние» характеристики объекта, такие как площадь, планировка и тип стен, а вторые помогают посмотреть на дом или ЖК глазами реальных людей и учесть менее очевидные нюансы.
«Описание лота в объявлении может быть достаточно комплексным, но все-таки сохраняется риск, что в нем упущены важные факторы, которые окажут влияние на качество будущей жизни.
Например, в отзыве на «Авито Недвижимости» пользователи могут оценить дом по шкале от 1 до 5, поделиться общим впечатлением, рассказать о преимуществах и недостатках, а также добавить дополнительную информацию и фотографии. В каждом блоке мы предлагаем, о чем можно написать, чтобы избежать проблемы белого листа.
Мы применяем систему проверки, которая учитывает срок нахождения и опыт пользователя на платформе, а также историю его взаимодействий (например, факт продажи или сдачи квартиры в конкретном доме). Кроме того, все отзывы проходят дополнительную модерацию: исключаются персональные данные, потенциально оскорбительные, нерелевантные и недостоверные материалы».
Соседи и атмосфера дома
Иногда соседское сообщество становится решающим аргументом в пользу того или иного дома. Пожилая пара маловероятно захочет делить лестничную площадку с шумными студентами, а родители малышей — с любителями вечеринок.
Сегодня культура добрососедства переживает новый виток популярности. Жители городов все чаще воспринимают дом как среду, в которой важны отношения между людьми и общая благоприятная атмосфера. Это подтверждают и исследования: по данным девелопера Level Group, для половины жителей российских городов-миллионников добрососедство имеет важное значение. Чаще всего оно складывается из простых ежедневных моментов: от мероприятий в жилом комплексе и взаимопомощи с детьми до совместного выгула собак.
«Соседи попались просто золотые! Приветливые, отзывчивые, всегда готовы помочь. Чувствуешь себя частью большой и дружной общины»;
«Хороший и тихий дом. Спокойные соседи — идеально подойдет семейным парам или тихим студентам»;
«Живу тут всю жизнь, дом хороший, многие соседи доброжелательные».
Как работать с отзывами, если вы ищете жилье сами
«Чтобы сделать наиболее объективный вывод из отзыва, можно следовать нескольким рекомендациям. Во-первых, не стоит отказываться от варианта из-за одного плохого отзыва или низкой оценки: то, что важно для одного человека, может быть не столь критично для вас. Во-вторых, лучше смотреть на метку принадлежности к дому („живу“, „арендовал“, „часто бываю“ и другие): у таких групп людей может быть разный подход к оценке дома. Также полезно обращать внимание на дату отзыва, но не следует пренебрегать старыми — это позволяет увидеть, как быстро решаются проблемы.
Если квартира вам очень нравится, но в отзывах что-то не так, не стоит вычеркивать этот вариант сразу. Лучше всего будет вооружиться знаниями из отзывов и сформировать собственное мнение после просмотра. И, конечно, полезно делиться и своими отзывами: возможно, кто-то ищет дом прямо сейчас и ему необходимо ваше мнение».