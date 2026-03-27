Мнения горожан о запуске «Вкусно — и точка» полярные. Одни радуются, что теперь в парке Горького можно дешево пообедать, да еще и в таком стильном пространстве с видом на реку. Защитники ресторана уверяют: все, кто сейчас негодует, потом сами с удовольствием будут попивать кофе на веранде. Они напоминают и о том, что этот участок набережной всегда был заасфальтированным, а окончательные выводы стоит делать летом, когда завершится ремонт и озеленение.