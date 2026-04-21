Где в Москве погреться на солнышке: 18 набережных, парков и двориков

Надеемся, скоро в столицу придет настоящая весна, и вновь будет приятно гулять по тихим живописным уголкам города. «Афиша Daily» составила список мест, где здорово провести время на свежем воздухе, ловя солнечные лучи. Весь список мест можно найти в «2ГИС» — сохраняйте, впереди лето!

Набережные 

Крымская набережная

Пространство на правом берегу Москвы-реки спроектировали архитекторы бюро Wowhaus во главе с Олегом Шапиро при участии Евгения Асса. Набережная с ландшафтным парком, пешеходными и велодорожками берет начало на Воробьевых горах и проходит вдоль парка искусств «Музеон» и Новой Третьяковки. Если горожане здесь отдыхают на деревянных помостах или лежат на газонах в солнечный день, значит, лето не за горами! 

Адрес
от 3-го Голутвинского переулка до улицы Крымский Вал
Часы работы
круглосуточно
Станция метро
«Парк культуры» и «Октябрьская»

Набережная Северного речного вокзала

Парк Северного речного вокзала появился еще в тридцатые годы — его планировкой занимался инженер Тимофей Шафранский. Это было одно из самых популярных мест у горожан, но в девяностых объемы речных перевозок стали сокращаться, а пространство начало приходить в упадок. Несколько лет назад его привели в порядок, за основу взяли оригинальный проект Шафранского. 

Сыграть в стритбол или пинг-понг, позаниматься на тренажерах, поплавать в подогреваемом бассейне, прогуляться вдоль воды и прокатиться на кораблике — программа минимум. А если хочется еще немного романтики, всегда можно сесть на террасе ресторана «Волга-Волга» и смотреть на проплывающие суда. 

Адрес
Ленинградское ш., 51
Часы работы
круглосуточно
Станция метро
«Речной вокзал»

Набережная у «ГЭС-2»

В бывшей советской электростанции, спроектированной Василием Башкировым, несколько лет назад открыли арт-пространство. За реконструкцию здания отвечал архитектор Ренцо Пьяно, автор парижского Центра Помпиду. 

На ступенях «ГЭС-2» с видом на Водоотводный канал можно отдохнуть после длинной прогулки по городу. Если хочется немного подумать о вечном и сонастроиться с природой, загляните в березовую рощу неподалеку. 

Адрес
Болотная наб., 15
Часы работы
круглосуточно
Станция метро
«Кропоткинская»

Филевская набережная

Первый участок набережной у Шелепихинского моста открыли в 2023 году. Раньше на этом месте располагались деревообрабатывающий комбинат и завод железобетонных изделий и труб, а теперь — жилой дом с общественным пространством. 

Прокатиться на велосипеде, побегать, просто погулять у воды — в хорошую погоду здесь приятно все! Набережная проходит через несколько парков: Суворовский, Ворошиловский, Солдатенковский и «Фили».

Адрес
на территории парка «Фили»
Часы работы
круглосуточно
Станция метро
«Молодежная» и «Крылатское»

Набережная возле Живописного моста

Уединенная набережная расположена со стороны «Серебряного бора». Можно подняться на вантовый мост, спроектированный архитектором Николаем Шумаковым, и полюбоваться окрестностями, устроить импровизированный пикник у воды или покататься на сапах и байдарках. 

Адрес
улица Таманская («Серебряный бор»)
Часы работы
круглосуточно
Станция метро
«Крылатское»

Парки и музеи-заповедники

Парк «Красногвардейские пруды»

Образцовый пример паркового урбанизма — работа бюро Wowhaus Олега Шапиро. Место особенно полюбилось жителям Пресни: здесь бегают, играют в настольный теннис, занимаются йогой, гуляют с собаками и загорают на настилах у пруда

Адрес
Красногвардейский б-р
Часы работы
круглосуточно
Станция метро
«Деловой центр»

Лефортовский парк

Задумывался как аналог Версальского ансамбля и имел геометрически правильную планировку — фактически был первым регулярным парком  в России. Являлся частью усадьбы Федора Головина — одного из ближайших сподвижников Петра I. От первоначального облика территории сохранилась липовая аллея, пять прудов, ротонда и кирпичный грот Растрелли.

Адрес
Красноказарменная, 3
Часы работы
7.00–0.00
Станция метро
«Лефортово» и «Авиамоторная»

«Коломенское»

Любимое место редакции, ведь здесь проходит Пикник «Афиши». Но и это не единственная причина — здесь есть старейшая дубовая роща, копия деревянного терема XVII века, один из первых шатровых храмов на Руси (наследие ЮНЕСКО!), единственный в Москве Музей деревянного зодчества, а еще площадка для игры в городки. 

Адрес
просп. Андропова, 39
Часы работы
9.00–20.00
Станция метро
«Коломенская»

Ходынское поле

Парк построили по проекту московской компании Magly Рroekt на месте аэродрома. Бывшая взлетно-посадочная полоса стала широким бульваром, по краям которого появились искусственные холмы, водоемы и прогулочные зоны. Сюда можно прийти с собакой — на территории пространства есть лужайка, тоннели и горки для игр и дрессировки. 

Адрес
Ходынский б-р
Часы работы
круглосуточно
Станция метро
«ЦСКА»

«Царицыно»

Грандиозный дворцовый комплекс строили как загородную резиденцию для Екатерины Второй. Сегодня это самый большой музей-заповедник в столице. Сюда можно приехать на целый день: посмотреть Большой мост через овраг XVIII века работы архитектора Василия Баженова и беседку «Храм Цереры», заглянуть на выставки в восстановленном Большом дворце. Можно просто погулять вокруг прудов или углубиться в дикую часть парка. 

Адрес
Дольская, 1
Часы работы
6.00–0.00
Станция метро
«Царицыно»

«Кусково»

На территории бывшей усадьбы Шереметевых в хорошую погоду можно гулять часами, любуясь нарядным Главным дворцом, эклектичным Швейцарским домиком, барочным «Гротом» и другими строениями. Горожане устраивают пикники на берегу озера, катаются на лодках и велосипедах. Еще одна из причин посещения «Кусково» — Большая каменная оранжерея, где расположен Музей керамики. 

Адрес
Юности, 2
Часы работы
10.00–18.00
Станция метро
«Рязанский проспект», «Выхино» и «Новогиреево»

Щукинский полуостров

Пространство в районе Строгино образовано на месте бывшего песчаного карьера, который был затоплен. Сегодня это тихий, немного диковатый уголок, куда можно приехать отдохнуть от индустриального шума. Место популярно у бердвотчеров, на полуострове можно встретить редких хищников, куликов, водоплавающих, а в его заболоченной части — варакушек и камышовых овсянок.

Адрес
Щукинский полуостров
Часы работы
круглосуточно
Станция метро
«Щукинская»

Измайловский остров

Бывшая загородная резиденция русских царей на тихом рукотворном острове. Увидеть постройки XVII века (Мостовую башню, Покровский собор и парадные ворота), прокатиться на лодке по Серебряно-Виноградному пруду и просто побыть наедине с собой — хороший план выходного дня.

Адрес
Аллея Большого Круга, 7
Часы работы
круглосуточно
Станция метро
«Партизанская»

Сады

Ботанический сад РАН

В крупнейшем ботаническом саду Европы можно сполна насладиться тишиной и спокойствием, покормить уток у пруда, увидеть редкие растения — лунник оживающий, маньчжурский орех, напоминающие лапки кенгуру анигозантосы и другие. А еще на территории расположен первый в СССР японский сад с каскадами водопадов и прудами с островками — обычно его открывают с конца апреля.

Адрес
Ботаническая, 4
Часы работы
10.00–20.00
Станция метро
«Ботанический сад», «Владыкино», «Петровско-Разумовская»

Сад Марфо-Мариинской обители 

За планировку территории отвечал Алексей Щусев. Он старался выверить все пропорции между размером сада и величиной зданий, чтобы пространство было пронизано светом, но при этом оставалось достаточно мест для отдыха в тени. Доминантой территории стал собор Покрова Пресвятой Богородицы, тоже спроектированный архитектором. 

Адрес
Большая Ордынка, 34
Часы работы
8.00–20.00
Станция метро
«Полянка»

Террасы и дворы

Терраса на крыше Южного речного вокзала

На крыше модернистского здания, спроектированного архитектором Юрием Коганом, открыта смотровая площадка. В солнечную погоду здесь приятно лежать на шезлонгах с видом на Нагатинскую набережную и парк «Остров мечты». Сюда ежедневно можно попасть на лифте. 

Адрес
просп. Андропова, 11, корп. 2
Часы работы
9.00–22.00
Станция метро
«Технопарк»

Двор на Пречистенке

Это внутренний двор усадьбы Павла Яковлевича Охотникова XIX века, где размещалась мужская гимназия Поливанова, в ней учились дети богатейших купцов и профессуры. Среди выпускников — Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Валерий Брюсов. 

Адрес
Пречистенка, 32
Часы работы
круглосуточно
Станция метро
«Парк культуры»

Внутренний двор Дома архитектора

Неподалеку от оживленного Садового кольца находится небольшой тихий уголок, где представлены скульптуры отечественных мастеров: и «Скрипачи» Зураба Церетели, и гигантская голова Спартака работы Александра Рукавишникова. Попасть во двор можно только купив билет в Галерею искусств. 

Адрес
Гранатный пер., 7
Часы работы
круглосуточно
Станция метро
«Баррикадная»
