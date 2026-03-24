Гуляете по центру, но срочно нужно в зум? Вот 25 московских мест с вайфаем

Фото: Павильон «Книги» РОСИЗО
Сегодня для идеального рабочего места вне дома важна не только атмосфера, но и стабильный вайфай с розетками. Сделали для вас подборку московских локаций с бесперебойным интернетом. Ниже — уютные кофейни в разных районах города, а еще разноформатные пространства, где можно подключиться к созвону в тишине или спокойно посидеть над задачами.

Кофейни

Surf

Проверенный вариант, если вы оказались без связи около «Трубной». Подключиться к сети можно по номеру телефона. Спот достаточно просторный, но на выходных и по вечерам место за столом найти непросто.

Адрес
Неглинная, 14, стр. 1а
Станция метро
«Трубная»
Часы работы
пн-пт 8.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00
Средний чек
капучино (200 мл) — 360 р.

GøG

Уютное место в скандинавском стиле возле высотки на Котельнической набережной. Есть места разных форматов на любой вкус — круглые столы со стульями, мягкие и широкие подоконники, а еще барная стойка — для больших компаний. 

Адрес
Яузская, 8, стр. 2
Станция метро
«Таганская»
Часы работы
пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00
Средний чек
капучино (200 мл) — 250 р.

Smart Day

Во всех трех кофейнях сети — на Покровке, в ЖК «Символ» и на «Бауманской» — есть стабильный вайфай и розетки. В меню не только напитки, но и десерты, основные блюда и завтраки, которые подают весь день. Пространство большое и светлое, есть столики в нише — идеально для созвонов и уединения.

Адреса
Спартаковская пл., 16/15, стр. 2; пр. Шелихова, 1, корп. 2; Покровка, 38а
Станция метро
«Бауманская»; «Площадь Ильича», «Римская»; «Курская»
Часы работы
пн-пт 8.00–20.00, сб-вс 9.00–21.00
Средний чек
капучино (200 мл) — 220 р.

Finch

Вариант для тех, кто после созвона и завершения дел хочет прогуляться в Хамовниках. Здесь большое меню — от завтраков и авторского кофе напитков до пасты и напитков покрепче.  

Адрес
Тимура Фрунзе, 36/5
Станция метро
«Парк культуры»
Часы работы
пн-вс 9.00–22.00
Средний чек
капучино (300 мл) — 380 р.

«Зацепи кофе»

В районе Москвы-Сити найдете просторную кофейню с уютными столиками для одиноких удаленщиков и большим — для целой команды. К кофе можно взять свежую булку или шоколадный десерт — выбор большой. С собой берите не только ноутбук, но и хвостатого: место dog-friendly. 

Адрес
Пресненская наб., 10, стр. 2
Станция метро
«Деловой центр», «Москва- Сити»
Часы работы
пн-пт 7.30–22.00, сб-вс 9.00–22.00
Средний чек
капучино (200 мл) — 270 р.

Plain

Кроме стабильной сети для работы здесь есть полноценное меню, очень фотогеничные пироги и десерты, которые обновляют каждую неделю. На столах — цветочные композиции, чтобы было приятнее общаться и отвлекаться от рабочих задач. 

Адрес
Небесный б-р, 1, корп. 1
Станция метро
«Спартак»
Часы работы
пн-пт 8.00–20.00, сб-вс 9.00–20.00
Средний чек
капучино (200 мл) — 340 р.

Zavarnoy

Если в планах после работы забежать на новую выставку в Центре «Зотов», то это бранч-кафе для вас. В меню не только разнообразные десерты, но и согревающие супы, свежие салаты и горячие блюда. Есть ограничение на время за столиком в выходные — не более 2 часов. 

Адрес
Ходынская, 2
Станция метро
«Улица 1905 года»
Часы работы
пн-чт 8.00–22.00, пт-сб 8.00–23.00
Средний чек
капучино (200 мл) — 320 р.

«Тираж»

Камерная кофейня, спрятанная во дворике на «Соколе». Здесь можно поработать за столиком с розетками, почитать журналы и книги и купить зин. Еще с собой можно забрать открытку — можно на месте упаковать ее в яркий конверт. За дверью — галерея «На Песчаной», где сейчас идет выставка «Архитектоника» художницы Ксении Соломатиной. 

Адрес
Новопесчаная, 23, корп. 7
Станция метро
«Сокол»
Часы работы
пн-пт 9.00–20.00, сб-вс 11.00–20.00
Средний чек
капучино (250 мл) — 280 р.

«Четверг»

В районе Марьиной Рощи — уютная кофейня с вайбом деревенского домика и множеством зелени. На витрине всегда много свежих булок и фишка заведения — скрутки с фруктами и ягодами. После 18.00 выпечку можно купить со скидкой 20%. Ограничение на подключение к вайфаю — 20 минут. 

Адрес
2-я Ямская, 4
Станция метро
«Марьина Роща»
Часы работы
пн-пт 8.00–20.00, сб-вс 11.00–23.00
Средний чек
капучино (200 мл) — 290 р.

2morrow

Небольшая стильная кофейня около метро «Бауманская». Здесь есть стабильный вайфай и розетки у каждого столика. В меню — не только классические, но и авторские позиции. Из необычного — каскара, напиток из высушенной мякоти кофейной ягоды.

Адрес
Бауманская, 11, стр. 10
Станция метро
«Красносельская», «Бауманская»
Часы работы
пн-вс 8.00–21.00
Средний чек
капучино (350 мл) — 290 р.

Floo 

Просторная локации на «Хлебозаводе №9» с двумя залами и большим меню. Это спешелти-кофейня от компании по обжарке «Сварщица Екатерина». Так что после работы можно унести домой пачку свежих зерен — бариста помогут с выбором и подскажут, есть редкие лоты. 

Адрес
Новодмитровская, 1, стр. 23
Станция метро
«Дмитровская»
Часы работы
пн-пт 7.30–22.00, сб-вс 9.00–22.00
Средний чек
капучино (250 мл) — 320 р.

«Мама варит кофе»

Кофейня на Чистых прудах родом из Уфы. Здесь есть большой зал специально для работы за ноутбуком. В нем одиночные места и большой стол, за которым поместятся восемь человек. За два часа до закрытия еду начинают продавать со скидкой 30%.

Адрес
Покровка, 8
Станция метро
«Китай-город», «Чистые пруды», «Тургеневская», «Сретенский бульвар»
Часы работы
пн-вс 7.00–23.00
Средний чек
капучино (220 мл) — 310 р.

Zoe

Известное питерское заведение во двориках в центре Москвы. Здесь много места, чтобы посидеть за ноутбуком. А еще больше — разнообразных сладких булок с карамелью, ягодами, шоколадом и другими сладкими начинками.

Адрес
Мясницкая, 13, стр. 20
Станция метро
«Чистые пруды», «Тургеневская», «Сретенский бульвар»
Часы работы
пн 10.00–20.00, вт-вс 8.00–20.00
Средний чек
капучино (200 мл) — 370 р.

«Поляндрия Letters»

Еще один вариант для работы — книжное пространство издательского дома «Поляндрия» с кофейней. Здесь можно посидеть с ноутбуком за большим столом с розетками. Остальные места между книжных полок — для общения и отдыха. 

Адрес
Садовая-Сухаревская, 10/12
Станция метро
«Сухаревская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Средний чек
капучино (200 мл) — 320 р.

«Аленка»

На Тверской — первая кофейня сети, которая создает авторские напитки по мотивам наших любимых конфет из детства. Пока сидите на зуме, попробуйте латте «Москвичка» с нотками сгущенки, миндальным амаретто и шоколадным соусом. Или латте «Вдохновение» — со вкусом той самой конфеты.

Адрес
Страстной б-р, 2
Станция метро
«Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»
Часы работы
пн-вс 8.00–22.00
Средний чек
капучино (180 мл) — 280 р.

«Дринкит»

Спот сети с большими окнами в пол, удобными одиночными столиками и большим общим столом. Заказ можно сделать в приложении, не отрываясь от рабочих задач. В меню есть и варианты для быстрого перекуса — гриль-маффины, панини, сэндвичи и кексы.

Адрес
Сретенский б-р, 5
Станция метро
«Сретенский бульвар», «Тургеневская», «Чистые пруды»
Часы работы
пн-пт 7.30–22.00, сб-вс 8.30–23.00
Средний чек
капучино (250 мл) — 225 р.

Не кофейни

Фотолаборатория «Перспектива»

Многоформатное пространство, куда можно принести на проявку пленку, а заодно выпить кофе, поработать и присмотреть новую мыльницу. По вечерам здесь часто проходят бесплатные кинопоказы, так что можно остаться и обсудить фильм с экспертами.

Адрес
Потаповский пер., 5, стр. 2
Станция метро
«Чистые пруды», «Сретенский бульвар», «Тургеневская»
Часы работы
пн-вс 11.00–21.00

Молодежная библиотека им. Михаила Светлова

В «Светловке» можно подключиться к городской сети и поработать в спокойной обстановке. Еще здесь проходят лекции, концерты и мастер-классы, так что можно совместить приятное с полезным.

Адрес
Большая Садовая, 1
Станция метро
«Маяковская»
Часы работы
вт-сб 10.00–21.00, вс 10.00–20.00

Еврейский музей и центр толерантности

В музее сейчас можно посмотреть работу культового британского художника Дэмиена Херста «Из огромной любви к детям» прямо в основном лобби. А еще пройтись по постоянной экспозиции и поработать в кафе «Ришон», библиотеке или в амфитеатре. Доступ к вайфаю можно получить по номеру телефона.

Адрес
Образцова, 11
Станция метро
«Марьина Роща»
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–22.00, пт 10.00–15.00

Пространство «Суперметалл»

Арт-коворкинг у метро «Бауманская», где можно посидеть в лобби-холле с зеленью или занять оборудованные переговорные комнаты и зоны для встреч. Повсюду есть розетки, а еще можно взять напиток: на территории работает кофейня «Человек и пароход».

Адрес
2-я Бауманская, 9/23, стр. 3
Станция метро
«Бауманская»
Часы работы
пн-вс 9.00–21.00

Дом культуры «ГЭС-2»

В большом пространстве Дома культуры можно поработать в библиотеке на втором этаже, зонах опенспейса, кофейне и амфитеатре. Везде работает бесплатный вайфай, нужна только регистрация по номеру телефона. 

Адрес
Болотная наб., влад. 15, корп. 1
Станция метро
«Кропоткинская»
Часы работы
пн-вс 11.00–22.00

Библиотека им. Некрасова

В «Некрасовке» можно поработать в зоне с креслами и столами, а еще на мягких подоконниках. Для этого понадобится читательский билет. В течение дня в пространстве проходят клубы настольных игр и изучения языков, а еще лекции и кинопоказы.

Адрес
Бауманская, 58/25, стр. 14
Станция метро
«Бауманская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00

Центральный рынок

В большом фуд-корте на пересечении Бульварного кольца и Трубной улицы есть этаж с посадочными местами, где можно недолго поработать. С собой возьмите блюдо вьетнамской, турецкой, греческой или индийской кухни — вариантов много.

Адрес
Рождественский б-р, 1
Станция метро
«Трубная», «Цветной бульвар»
Часы работы
пн-пт, вс 10.00–23.00, сб 10.00–0.00

Павильон книги на ВДНХ

На ВДНХ посидеть с вайфаем можно в отдельном двухэтажном здании с книгами. На территории работает кафе «Росизо», где можно взять горячий напиток и десерт. Подключение — через авторизацию.

Адрес
просп. Мира, 119, стр. 516
Станция метро
«ВДНХ»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00

Библиотека-читальня им. Тургенева

В пространстве есть специальный рабочий зал с удобными местами и розетками. Если нужно переключиться с задач на отдых, погуляйте по другим зонам — можно почитать в удобном кресле. А еще здесь можно сделать красивые фото: есть витиеватая лестница и винтажные стеллажи с книгами в дворянском интерьере.

Адрес
Бобров пер., 6, стр. 1
Станция метро
«Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»
Часы работы
вт-сб 10.00–22.00, вс 10.00–20.00
