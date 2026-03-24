Гуляете по центру, но срочно нужно в зум? Вот 25 московских мест с вайфаем

Во всех трех кофейнях сети — на Покровке, в ЖК «Символ» и на «Бауманской» — есть стабильный вайфай и розетки. В меню не только напитки, но и десерты, основные блюда и завтраки, которые подают весь день. Пространство большое и светлое, есть столики в нише — идеально для созвонов и уединения.