Пустят ли в рай после клуба «Клуб»? О любви и ненависти к самому мемному бару Москвы

Нас манила суета: на клубовской веранде за ночь происходило сто событий. Вы знакомились с удивительными персонажами и встречали тех, кого не видели десять лет, твоя подруга набивала татушку, другая подруга, напившись местного ерша, теряла и находила куртку, вы все с незнакомцами плясали под «Пошлую Молли», умоляли фотографа о свэговом портрете (он его делал, но никогда не добавлял в подборку лучших кадров), наблюдали за дракой и жалели коллегу-скуфа, потому что его не пропустили охранники. Можно сколько угодно ругать это место — за плохой алкоголь, толкучку, безумных посетителей или грубых охранников. Но я всегда считала его символом своей юности, культовым местом, которое, помимо пьяных гулянок, радовало москвичей бесплатными андеграундными концертами, лекциями, недорогой едой и прекраснейшим книжным магазином.