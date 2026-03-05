Расслабиться, снять напряжение и перезагрузиться: 15 массажных студий на любой бюджет

Главная процедура, конечно, классический тайский массаж. Его второе название — «пассивная йога», поэтому ждать тотального релакса и расслабления не стоит: в процессе вас хорошенько разомнут, скрутят в рог, а затем снова распрямят и разгладят все зажимы. Кроме классики можно выбрать тайский массаж в четыре руки (еще жестче) или более расслабляющий релакс-массаж с маслом (или кремом). Есть и спа-процедуры: в основном они тоже строятся вокруг тайского или релакс-массажа, который мастер дополняет скрабами, пилингами и всяческими умасливаниями.