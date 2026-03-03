Чем заняться в Москве в марте: фестиваль «Дружба», барные открытия и еще 19 идей

Полуторачасовая экскурсия по «Красному Октябрю» — бывшей кондитерской фабрике «Эйнем». Сейчас там офисы, бары и креативные пространства, но если знать, куда свернуть, можно попасть в кабинет директора начала XX века и увидеть интерьеры, которые старше почти всего, что нас окружает.