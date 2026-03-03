Чем заняться в Москве в марте: фестиваль «Дружба», барные открытия и еще 19 идей

Для наших читателей на Afisha.ru действует промокод «ДЕЙЛИК»: он дает скидку 25% на билеты — но не более 350 рублей.
Вечеринки
7–9 марта, в клубе Dex, 18+
Dex закрывает зимнюю сессию и запускает летне-весенний сезон. За два дня на вечеринке отыграют все те, кто формирует московское рейв-сообщество. В лайнапе Sofia Rodina, играющая на главных площадках Европы, Abelle, которая стоит за идеологией Outline, Mutabor и фестиваля Sensor, дуэт Poima (основатели клуба «Рабица») и другие. Хедлайнером обоих дней станет Errortica.
8 марта, в ДК «Альфа Кристалл», 18+
Вечеринка в честь наступления календарной весны и Международного женского дня. В этот день в ДК «Альфа Кристалл» высадится детройтская легенда DJ Assault, стоявший у истоков гетто-тек и известный по треку «Ass n Titties». Компанию ему составят ВИА «Мужчины» — импровизированный ансамбль из 30 человек, собранный «Стерео Шириной» и «Мастерской Брусникина». Еще в программе iskrit, DJ Stonik1917, Kito Jempere, Mashkov и Sputnik.
8 марта, в ДК «Серп и молот», 18+
Пятое возвращение фестиваля в ДК, где будет семь сцен, больше сорока артистов и пространство русского конструктивизма. В этот раз организаторы решили не ограничиваться локальными героями. В лайнапе заявлены международные гости: румынский продюсер Dragomir с лайвом, израильтянин Bonafique, чикагский ветеран K.O. (который сейчас базируется в Израиле) и Bákayan из Берлина.
Сцены распределили по разным уголкам пространства, и у каждой свой кураторский взгляд. Например, зал Hypnotica x Kinetika Music обещает техно-звук, Simach — привычную эклектику от Дениса Симачева, а на площадке Meduza сыграют румынский минимал и не только. Еще будет зона с перкуссионными барабанами от Valique, которые добавят происходящему немного ритуальности.
8 марта, в ресторане «Дом культур», 18+
Вечер, в котором объединятся две вечеринки — электронная Girls Make Noise и поп-ностальгическая «Глитти Плежа». Откроют вечер главред «Афиши Daily» Александра Садыкова и музыкальный продюсер Пикника Марина Зёмка. Затем за пульт встанут Соня Хейфиц, Дископанк и Настя Сенкевич.
Организаторы ивента делают большую ставку на атмосферу праздника из детства. На входе будут раздавать чупа-чупсы и жвачки Love Is, а в самом клубе заработает глиттер-станция. Дресс-код: эстетика девяностых-нулевых в сочетании с розовым, салатовым, голубым и желтым цветами.
20 марта, в клубе Dex, 18+
Возвращение проекта Никиты Забелина в коллаборации с трио Index III, которое в прошлом году стало самым посещаемым за всю историю Ground. Здесь московский продюсер будет играть живую электронику с модулярами и индустриальными текстурами.
Спектакли
с 17 марта
В Москву возвращается главная театральная премьера страны «Золотая маска», которая до мая будет показывать лучшие спектакли со всей России. В этом сезоне в афише 68 номинантов из Омска, Ростова, Карелии, Иркутска и других регионов.
17 марта в Московском театре кукол покажут «КвинПикS» — спектакль, который связывает пушкинскую «Пиковую даму» с оперой Чайковского и современной музыкой. 22 марта в мастерской «12» Никиты Михалкова можно будет посмотреть «Баранкин, будь человеком!», а 24 марта в Театре на Страстном — постановку «22 июня…» об историях женщин, которые ждали, верили и любили в годы войны.
6–7 марта, в Театре им. Ермоловой, 18+
Постановка Анастасии Альмухаметовой по пьесе Патрика Марбера. Он известен российской публике как сценарист фильма «Близость» с Джулией Робертс, Клайвом Оуэном и Джудом Лоу.
В центре сюжета спектакля — четверо героев, чьи отношения складываются в запутанный любовный квадрат. В постановке играют Илья Малаков, Стася Милославская, Роман Евдокимов, Василий Бриченко, Эльмира Диваева и сама Анастасия Альмухаметова.
8 марта, в Театре им. Маяковского, 16+
Кабаре-лекция — жанр, который придумали специально для этого вечера. Молодые актеры устроят вечер в атмосфере музыкальной гостиной XIX века, но с современным саундом. Пространство выбрали необычное — фойе бельэтажа основной сцены, ту часть театра, где обычно гуляют зрители в антракте.
«„Курил ли Пушкин?“ — таким вопросом задался в своей научной статье пушкинист Николай Лернер примерно сто лет назад. В академических кругах его подняли на смех: какая вообще разница, курил ли Александр Сергеевич или нет, если речь идет о серьезном исследовании поэзии „нашего всего“?» — говорится в описании кабаре-лекции.
21–22 марта, в Малом театре, 16+
Премьера спектакля по пьесе Михаила Булгакова от режиссера Алексея Дубровского. В центре сюжета — семья Турбиных, для которой родной дом становится последним убежищем от хаоса, страха и насилия внешнего мира. В спектакле заняты Игорь Петренко, Владимир Носик, Алексей Фаддеев, Иван Трушин, Денис Косиков и Ангелина Стречина.
28–29 марта, на сцене «Мельников», 18+
Новый взгляд на культовый фильм Александра Митты. Режиссер Нина Чусова переносит действие постановки в 1920-е, в самое пекло революционных перемен. В центре сюжета судьба режиссера по имени Искремас. В актерском составе Никита Худяков, Андро Симонишвили, Анастасия Шалонько и Елена Морозова.
Еда
Новый винный бар на Трехсвяте от команды, которую гости точно знают по If. За вино здесь отвечает Стас Метелев, который занимается им девять лет. Карту не стали дробить по географическому принципу, а вместо этого решили ориентироваться на личные ощущения и эмоциональную связь с напитком.
Кухне, как и в If, руководит Александр Ретуев. В меню — еда с авторским взглядом и уважением к сезону. Пате из цыпленка меняет сопровождение в зависимости от времени года: зимой была хурма, весной появится малина. Чипсы готовят несколько дней, оливки маринуют с дымом, а ростбиф подают с грибами шиитаке, выдержанными в даси.
Французское бистро на Никитском бульваре теперь работает в новой версии. Команда сменилась, стены вернулись к родному оттенку Brasserie, на столах снова появились скатерти-холсты с карандашами, а кухню возглавили Александр Гарагуля и Михаил Прусаков.
В меню теперь соседствуют тартар с нежным алиго, френч-дог и бургер бёф-бургиньон. Классика вроде крудите с бернезом, жюльена и френч-стейка с фри тоже никуда не делась.
За культурную программу «Жан-Жака» взялись режиссер Даша Прибищук и продюсер Маша Борисова. В планах — поэтические вечера, выставки, музыка и неожиданные коллаборации.
Ресторан, открывшийся в Московском театре Олега Табакова, куда можно заходить не только перед спектаклем и после, но и просто так. В интерьере преобладает темное дерево, винные оттенки кожи, латунные бра, арочные зеркала и мозаика на полу.
За кухню отвечает Мидо Мустафа — бренд-шеф, известный по Biwon и Pescatore. В меню — тартар из лосося с баклажановым пюре, карпаччо из цветной капусты с трюфелем, вителло-тоннато, домашние тальолини, феттучини с лососем и брокколи в сливочном соусе, сибас на гриле с имбирем и луком-пореем.
Гастрономическая коллаборация, в рамках которой до 7 марта в меню каждого заведения появятся позиции соседа. «Сюр» будет кормить гостей американскими хитами Neighborhood, а Neighborhood — отдавать дань уважения кухне «Сюра».
В «Сюре» можно будет застать Cheetos Smash Sandwich (тот самый сэндвич с сырными чипсами) и бургер Cherry Pig с вишневым соусом. В Neighborhood подадут карри-плейт и гриль-чиз с тунцом.
7 и 8 марта в ресторанах сети появится специальный десерт — хинкали с клубникой. 7 марта при заказе спешела каждой гостье подарят маску для лица, а 8 марта подарок получит каждая девушка без исключения, независимо от того, заказали они спешел или любую другую позицию из меню.
И еще кое-что
2–31 марта, в зале «Зарядье»
Весь март в «Зарядье» будет идти фестиваль «Московское барокко», приуроченный к 270-летию Моцарта. Ключевая идея фестиваля — диалог эпох. Сочинения Баха, Генделя, Моцарта и их современников прозвучат в соседстве с музыкой ХХ века. Подробнее о программе мы рассказывали здесь.
8 марта, в «Доме Липы»
Мастер-класс, где научат собирать луковичные композиции в плетеных корзинках. Задача не просто воткнуть луковицы в землю, а сделать так, чтобы это выглядело одновременно аккуратно и естественно, будто корзинку только что принесли из леса. В стоимость урока включено игристое.
8 марта, в пространстве «Едва знакомы»
Бранч, на котором гостям покажут фильм «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном. В меню круассаны с домашним вареньем и сыром каймак, перцы рамиро с рикоттой, страчателла с соусом песто, взбитое масло с соленой карамелью, эстрагоном и анчоусами. На сладкое — панкейки тирамису. Из напитков — специальная «Мимоза» (есть и безалкогольная), весенний лимонад и гречишный чай.
Еще гостям предложат украсить общий торт. Организаторы обещают легкую атмосферу со свободной рассадкой и котом Герцогом, который живет в пространстве.
9 марта, в клубе «16 тонн Арбат», 18+
Режиссер и актер Даниил Романов вместе с композитором Всеволодом Дороховым устраивают читку-спектакль-концерт под названием «Девочки». Романов возьмет на себя пять историй о женских судьбах из русской прозы.
В списке — Довлатов с его эмигрантской «Иностранкой», «Володя» Чехова с дачными страстями, «Аристократка» Зощенко с вечным конфликтом классов, «Captain Morgan» Елизарова с иронией над столичным бытом и «Соня» Толстой с историей любви в блокадном Ленинграде.
11 марта, в книжном магазине «Поляндрия Letters»
Встреча архитектурного клуба, посвященная Федору Шехтелю — главному архитектору московского модерна, который умел работать «полушутя между чертежным столом и бутылкой шампанского».
В программе обсуждения: как Шехтель из Франца Альберта превратился в Федора Осиповича, что его связывало с Третьяковым и театром и что он строил после революции, когда модерн вышел из моды. Место сбора — книжный магазин «Поляндрия Letters».
29 марта, на «Красном Октябре»
Полуторачасовая экскурсия по «Красному Октябрю» — бывшей кондитерской фабрике «Эйнем». Сейчас там офисы, бары и креативные пространства, но если знать, куда свернуть, можно попасть в кабинет директора начала XX века и увидеть интерьеры, которые старше почти всего, что нас окружает.
Маршрут начнется на лавочке у Берсеневской набережной, а закончится в конторском корпусе, где сохранились оригинальные дореволюционные интерьеры, парадная лестница и несгораемые сейфы, пережившие все войны и революции.
Гид Ирина Рыжий также покажет опенспейсы начала XX века, расскажет про своды Монье, которые сделали возможными небоскребы, и про то, как маркетологи «Эйнема» придумывали рекламу.