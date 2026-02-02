Валентинка от Дельфина и собаки с Удельной: все самое интересное в петербурге этой зимой

Режиссер Роман Михайлов в четвертый раз вернулся в БДТ с исследованием сказочных миров. В спектакле, пронизанном мотивами русских сказок, герой каждый вечер ждет на станции прибытия электричек, чтобы слиться с толпой расходящихся по домам людей, но все меняет одна случайная встреча, принесшая с собой очарование — или даже влюбленность.