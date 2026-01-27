Тем временем в Москве

Если вас вдохновил Марти Суприм: 7 мест в Москве, где можно поиграть в пинг-понг

Вышли из кинотеатра после «Марти Великолепного» и тоже захотели эпично поразмахивать ракеткой? Рассказываем про 7 мест, где зимой москвичи играют в настольный теннис, а еще про проект, который влюбит вас в эту игру и поможет найти единомышленников.

Бар Stolovaya

© Stolovaya

Если усатые посетители «Эскаписта» играют в бильярд, то в другом заведении от его создателей, Stolovaya, — в настольный теннис. В холодные месяцы стол переезжает в отдельную отапливаемую веранду при двухэтажном баре, а летом возвращается во дворик. Герой Тимоте Шаламе точно не отказался бы наслаждаться лагером с котлетками, оттачивая скиллы. 

Адрес
Покровка, 38, стр. 5

Универмаг «Цветной»

© @briketmarket

В пинг-понг играют и на стильном фуд-корте «Брикет Маркет» на пятом этаже универмага «Цветной». Отличный способ сжечь калории, набранные в одном из 19 расположенных здесь же заведений.

Адрес
Цветной б-р, 15, стр. 1, 5 этаж

ТРК «Вегас Кунцево»

В этом торговом центре можно бесплатно поиграть в пинг-понг с 10.00 до 22.00. Столы находятся на первом этаже, рядом с пространством «Встречи на лестнице». Ракетки с собой брать не нужно: инвентарь выдают на стойке информации.

Адрес
Хорошевский пр., 14
Сайт
ТРК «Вегас Кунцево»

Бар «Прогресс»

© @progresscoffeecraft

В одном зале здесь можно заказать крафтовое пиво, кофе и сытные ланчи, а в другом — поиграть в пинг-понг. В «Прогрессе» приятно находиться: радует минималистичный интерьер с советской мозаикой, почти всегда есть свободное место, а в арсенале развлечений имеется и настольный футбол. 

Адрес
Гиляровского, 68, стр. 1

Клуб настольного тенниса «Партия»

© Клуб «Партия»

Молодежное стильное пространство на Ходынке для любителей пинг-понга. Внутри — 12 столов, раздевалки с душевыми, кафе и магазин со снаряжением. Арендовать стол можно за 1100 рублей в дневное время и за 1500 в праймтайм (до 10.00 и после 18.00). «Партия» также предлагает индивидуальные и групповые тренировки, а также возможность поотрабатывать удары с роботой.

Адрес
Авиаконструктора Сухого, 2, корп. 1, помещение 17н
Телеграм-канал
«Партия»

Магазин «Виста Спорт»

© «Виста Спорт»

На «Тульской» можно купить товары для настольного тенниса, а заодно опробовать новую ракетку, сыграв партию с сотрудником магазина. Иногда в «Виста Спорте» проходят мастер-классы с экспертами.

Адрес
Холодильный пер., 3, на территории «Товарищества Рябовской мануфактуры»
Сайт
«Виста Спорт» 

Теннисный клуб «Покровка»

© Клуб «Покровка»

Еще один серьезный спот. Для гостей двухэтажного клуба на «Курской» доступны десять столов для пинг-понга, кулеры и раздевалки с душевыми. Стоимость аренды стола от 700 рублей за час, договориться о визите можно через телеграм. Ракетки и мячи в «Покровке» выдают бесплатно.

Адрес
Лялин пер., 8, стр. 1
Сайт
"Покровка"

Если хочется посоревноваться и найти компанию: комьюнити Ping Tablet

В Москве проект Ping Tablet уже десять лет устраивает бесплатные турниры для непрофессионалов в барах, ресторанах, музеях и других локаций, «где сложно представить настольный теннис». Команда проводит от четырех до семи событий в неделю в зависимости от сезона. Следить за анонсами встреч можно в телеграм-канале проекта. А еще Ping Tablet проводит платные тренировки и загородные кэмпы для тех, кто хочет прогрессировать и победить своего Кото Эндо.

Максим Толстиков
Сооснователь проекта Ping Tablet

«Думал, что после выхода „Марти Великолепного“ среди москвичей спрос на пинг-понг вырастет. Но все отмечали Новый год и как-то фильм пропустили. Мы с командой его ждали и надеялись, что нас, как самый крупный пинг-понг-проект в России, позовут на премьеру в кинотеатр „Художественный“. Не позвали. Из плюсов: я расстроился и начал делать в соцсетях много контента, который в итоге хорошо залетел.

Никакого ажиотажа вокруг настольного тенниса не ощущаю. Количество людей на наших тренировках и турнирах осталось прежним, в целом у нас большое крепкое комьюнити. Заметил, кстати, что теннисным профессионалам фильм не особо не зашел, зато любителям вроде нас понравился».

