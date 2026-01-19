Соль на рану: почему в России от снега спасаются реагентами и можно ли обойтись без них

Когда соль стали использовать в борьбе со снегом?
Считается, что в России массово использовать соль для борьбы со снегом начали в 1914 году. До этого в Москве и других больших городах проблему сугробов решали простым укатыванием снежного покрова санями, телегами и конками. Только в начале XX века дворникам поручили очищать улицы от снега: как рассказывают «Известия», на тротуарах требовалось использовать специальные скребки, а на мостовых — намеренно оставлять вершковый слой снега для свободного проезда саней. Участки перед домами и лавками посыпали песком, однако его постепенно начала вытеснять более дешевая в то время поваренная соль.
Позже на смену поваренной соли пришла техническая, которую обычно смешивают с тем же песком, гравием, гранитной крошкой или применяют в чистом виде. Сегодня для плавления снега, в зависимости от погоды и типа территории, используют три вида противогололедных реагентов — твердые, жидкие и гранулированные, — основным компонентом которых чаще всего является соль.
Как рассказал «Афише Daily» кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН Андриан Селезнев, на рынке существует множество торговых марок противогололедных материалов. Обычно они состоят из хлоридов натрия, кальция, калия, которые иногда сочетаются с ингибиторами коррозии и биофильными добавками. «По сути, это антропогенно преобразованное минеральное вещество, которое может поставляться как в естественном виде, так и в форме гранул», — отметил эксперт.
В других городах и странах тоже активно используют соль?
В России технологии и составы противогололедных материалов различаются в зависимости от города. «Например, в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Новосибирске распространены песчано-соляные смеси. В Екатеринбурге комбинируют реагенты с локальным серпентинитовым щебнем — минералом, который широко применяется в дорожном строительстве. Это продиктовано экономическими причинами: покупка реагентов обходится дорого, а местные материалы доступны в избытке. Иногда в ход идут и техногенные отходы: например, хвосты месторождений. Более того, даже внутри одного города практика может различаться», — рассказывает Андриан Селезнев.
Многие северные страны полностью или частично отказались от использования соли. Так, журналист и создатель проекта «Город для людей» Аркадий Гершман приводит в качестве примера Финляндию, где улицы посыпают песком или гранитной крошкой, а реагенты — более дорогие, а значит, безопасные — используют только на скоростных магистралях. Журналист подчеркивает, что этот способ получается еще и экономичным: в отличие от одноразовых реагентов, гранитную или мраморную крошку можно помыть и использовать заново через год. Вслед за Финляндией такое решение пытались внедрить и в Санкт-Петербурге, но лишь локально: по словам местных властей, гранитная крошка забивает канализационные колодцы.
Нестандартный способ борьбы со снегом и гололедом, как замечает Гершман, нашли в Америке.
Благодаря этому реагент эффективно работает при более низких температурах и лучше прилипает к дороге. В Швеции придумали смешивать мелкий песок с горячей водой, а в Японии применять химические смеси и вовсе запрещено. В некоторых немецких городах использование соли строго регламентировано: местным жителям разрешается посыпать минимальным количеством реагента только особо опасные участки, а в остальных случаях применять песок и гравий.
Как соль вредит экологии, животным и людям?
«Когда соль смешивается с атмосферными осадками, образуется снегогрязевая жижа или пульпа. Соль — это электролит, он вызывает коррозию и снижает износостойкость металлических деталей и покрытий, а это опасно для городской инфраструктуры и почв. В конечном итоге все материалы с территории через организованный или неорганизованный поверхностный сток попадают либо в почвы, либо в водоемы. При таянии снега и нарушении технологий благоустройства эти вещества накапливаются в окружающей среде, формируя эффект засоления. Представьте солончаки: в таких условиях растительность практически не развивается. Почвы становятся менее питательными, требуют дополнительного восстановления и удобрения. Водные объекты тоже страдают: противогололедные материалы попадают в реки и озера, изменяя естественный геохимический фон и уровень минерализации воды».
Как рассказала в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» научный сотрудник Института химии СПбГУ Александра Голикова, опасность того или иного реагента заключается прежде всего в его высокой концентрации. «Если мы посыпаем снег большим количеством соли, возникает агрессивная реакция, начинается порча обуви, коррозия кузовов машин, химические ожоги у наших любимых домашних питомцев и повреждение асфальтовых покрытий», — подчеркивает Голикова.
Еще одна опасность реагентов связана с их несвоевременной уборкой. «В Екатеринбурге, например, весной на тротуарах можно услышать характерный хруст — это мелкий серпентинитовый щебень, частицы которого сопоставимы по размеру с сахаром или крупной солью. Он пылит, поднимаясь в воздух. Если бы это были соли, пыление представляло бы еще большую опасность: мелкие частицы могут долго находиться в атмосфере, и люди вынуждены ими дышать», — добавляет Андриан Селезнев.
Как избежать последствий при использовании технической соли?
По мнению Александры Голиковой, критически важно контролировать дозировку реагента — при выверенной концентрации соль не будет наносить вред городам и их жителям.
Говоря о работе коммунальных служб с противогололедными материалами, Андриан Селезнев подчеркивает важность соблюдения определенной технологии. «Принцип использования реагента такой: сначала материал распределяется на поверхности, лед и снег тают, после чего образовавшуюся массу необходимо собрать и вывезти на утилизацию. Однако для этого поверхность должна быть доступна для механизированной уборки, и тут возникает проблема неправильно припаркованных автомобилей. Когда машины стоят на дорогах и тротуарах, уборка усложняется, и часть материала неизбежно остается на поверхности».
В этом вопросе эксперт обращает внимание не только на ответственность управляющих компаний и дорожных служб, но и на важность общественного контроля: «Когда любой человек может зафиксировать проблему — неубранный снег или неправильно применяемый реагент — через приложение или городской сервис, ситуация улучшается. В Москве, например, такую функцию выполняет портал mos.ru, но в других городах подобные механизмы либо отсутствуют, либо слишком сложны в использовании», — считает Селезнев.
Как еще можно справляться со снегом?
Противогололедные материалы и механическая уборка — самые распространенные методы борьбы со снегом на дорогах, однако есть и более инновационные способы. К примеру, в американском городе Холланд с 1988 года снег буквально плавят с помощью подогрева улиц и тротуаров. В центре города проложена замкнутая система труб, по которым циркулирует вода, нагретая оставшимся от выработки электроэнергии теплом.
О похожих решениях упоминает Аркадий Гершман: так, в Исландии подогрев работает за счет тепла местных геотермальных источников, а в Японии к ним добавляют энергию ветра и солнца. Журналист также отмечает, что в Сибири или городах со стабильной минусовой температурой вместо реагентов можно проходиться по снегу специальными катками или ковшами для создания мелкого рельефа. «Таким образом получается протектор, который обеспечивает сцепление и предотвращает наледь. Этот способ помогает избежать образования грязи и луж, не портит обувь и не разъедает лапы животных. Однако он подходит только для дворов, площадей, парков, жилых улиц и велодорожек», — замечает Гершман. По мнению эксперта, оптимальным решением проблемы заснеженных улиц может стать комбинирование разных методов и распределение задач между муниципальными службами и частными подрядчиками.
«Часто считается, что от снега нужно избавляться полностью, что его нужно чистить до асфальта. На самом деле, во многих северных городах такой задачи нет: снег не счищают до твердого покрытия, а, например, утрамбовывают или снижают скольжение — используют песок, гранитную крошку. Если определенным образом укладывать снег, то его не обязательно вывозить и плавить. Да, зимой улицы как бы приподнимаются, но на Севере именно поэтому уровень первого этажа изначально расположен выше», — рассказал «Афише Daily» соучредитель, председатель Экспертного совета Агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский.
Можно ли построить город так, чтобы проблем со снегом не было вообще?
По мнению Сергея Георгиевского, классические улицы с выраженным профилем оказываются в период сильных снегопадов в лучшем положении — в отличие от микрорайонов конца прошлого века и современных территорий со сложной геометрической застройкой. «Играет роль и правильная планировка с учетом розы ветров. Микрорайон можно построить так, что он будет продуваться со всех сторон, а можно создать такие условия, при которых и воздух не застаивается, и территория не открыта всем ветрам», — добавляет эксперт.
«Снег нужно не просто чистить — его необходимо убирать. Есть такое понятие, как снегоудаление. В Москве это решается через систему снегоплавильных станций. Во многих городах их до сих пор нет или они организованы кустарным методом — отсюда огромные проблемы с затоплением в весенний период. В российских городах, хоть и не во всех, применяется разуклонка, когда за счет небольшого наклона улицы осадки стекают вдоль тротуаров и дальше поступают в желоба, идущие вдоль проезжей части, ливневку, коллекторы или ближайшие зоны водоотведения.
Сейчас, с учетом того, что в нашем климате регулярно происходит перепад температур, эти трубы еще и прогревают. В Москве, например, были эксперименты с подогревом ступеней в пешеходных переходах, обогревом зон остановки общественного транспорта.
Средства ландшафтной архитектуры тоже могут быть полезны в борьбе со снежными заносами. Посадка деревьев и кустарников — один из самых надежных и экологически чистых видов защиты от метелей. На Севере также часто используются снегозадерживающие или снегопередувающие заборы, а иногда и снегозащитные щиты, траншеи и снежные стенки».
Аркадий Гершман считает, что во многих российских городах тротуары и дворы изначально не приспособлены для уборки снега специализированной техникой: у них нет широкой транзитной части без помех, перепадов высот и фонарных столбов. Среди других ошибок городского дизайна эксперт называет отсутствие продуманных участков для складирования снега перед вывозом. «Для этого можно использовать, например, парковочные карманы или проектировать небольшие площади на перекрестках. А вот практика выкидывать снег на газоны чревата, и от нее нужно уходить как можно быстрее. Растительность плохо переносит удары спрессованным снегом с кусками грязного льда, особенно если в них присутствуют реагенты», — отмечает Гершман.
Также журналист предлагает изменить ширину пожарных проездов — сузить их на несколько метров, чтобы на них было невозможно припарковать автомобиль. По его словам, такое решение и позволит свободно проезжать пожарной машине, и облегчит уборку снега зимой. В качестве примера адаптированных к зиме городов Гершман приводит Норильск, где есть безбарьерные тротуары, а дорожные знаки намеренно крепят к фасадам домов, чтобы освободить пространство для проезда трактора.
Как защитить обувь, одежду и собак от соли?
Соль и другие реагенты особенно вредят кожаной обуви: химические вещества провоцируют выцветание и потерю эластичности, а еще на поверхности остаются знакомые многим белые пятна и трещины. Как и в случае с элементами городской среды, реагенты вызывают коррозию металлической фурнитуры. Эксперты рекомендуют регулярно очищать обувь мягкой щеткой и специальными средствами, а перед выходом на улицу — наносить водоотталкивающий спрей. Кроме того, важно хранить обувь в сухом месте. А вот очистить от белых пятен одежду может оказаться сложнее: среди популярных методов — использование мыльного раствора и уксуса.
По словам экспертов, особенно остро на них реагируют миниатюрные и декоративные породы собак. Во время зимних прогулок рекомендуется по возможности выбирать чистые снежные участки, а после — обязательно мыть лапы под проточной водой и проводить их тщательный осмотр. Также можно использовать защитный воск или специальную обувь для собак: в случае последней важно, чтобы она была выполнена из непромокаемого материала и имела рифленую подошву.