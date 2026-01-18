Побывать на закрытой станции метро и за кулисами Большого театра: 10 неожиданных экскурсий

Киевский вокзал — выдающийся пример московского неоклассицизма и ампира, а также инженерной смелости начала XX века. Его часовая башня действует по сей день, а оригинальный механизм заводят вручную. Сюда нужно идти, чтобы увидеть закрытые для пассажиров зоны, галерею над залом ожидания и внутреннее устройство башни, а также полюбоваться панорамой Москвы с высоты птичьего полета. Гиды проекта «Москва глазами инженера» научат читать символы в декоре и объяснят, почему вокзал выглядит так, как выглядит: от ордера до мельчайших деталей интерьера.