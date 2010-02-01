Аутдорная, заводская и при фотоателье: 10 новых кофеен, куда стоит зайти этой зимой

Пекарня Сafeteria de madre
Пекарня Masa madre, которая хайпила весь 2024 год, в 2025-м вышла за пределы центра и открыла кафетерий в отреставрированном павильоне ВДНХ. Казалось бы, не ближний путь, но москвичи готовы стоять очередь за манки-бредом, сэндвичами на хлебе хоккайдо и баскским чизкейком даже за ТТК. Внутри — просторный зал с минималистичным интерьером в сканди-стиле и затейливыми мелочами. Даже мыло в уборной сделали свое — с ароматом свежего хлеба.
В меню — все то же, что и на Солянке: френч-тосты с мороженым и джемом, сэндвичи с мортаделлой и тунцом конфи, голубцы с лососем и креветками, говяжий бульон в кружке и тартар из перцев.
Кофейня Ritmo x Giardino
Самая рилсоемкая кофейня 2025 года обосновалась во дворике на Малой Никитской. Место есть за что любить: Ritmo работает в правом крыле усадьбы Долгоруковых–Бобринских по соседству с филиалом «Ельцин-центра», там светлые стены, много дерева, большие окна и обилие зелени. Главное достоинство — красивейшая веранда с зелеными раскладными стульями посреди шапок гортензий и розовых кустов. Выглядит как локальный Петербург или Париж, за что место моментально полюбилось московским блогерам.
К кофе тоже не придраться: варят классику вроде капучино и флэт-уайта, а заодно наливают яркий фильтр, лимонады и какао. Перекусить можно сэндвичем или круассаном (говорим же: Париж!), главное найти хотя бы один столик, за которым не ведется видеосъемка.
Кофейня On Sight
На месте закрывшегося винного бара «Сентябрь» открылась аутдор-кофейня On Sight. Шутки про «показать хайкерам Salomon реальную жизнь» здесь вполне уместны: проект запустил Евгений Маслов, сооснователь велокофеен Rebellion Clubhouse. В On Sight тоже уважают велокультуру, при входе есть даже секция со спортивными и аутдорными вещами разных брендов: бутылками для воды, термосами, карабинами, футболками, лонгами и не только. Интерьер под стать: стены с зацепами для скалолазания, походные стулья, рейлы с термосами и кружками для хайкинга.
Наливают фильтр смородина — лаванда, пуровер, эспрессо или раф, какао с маршмеллоу и бамбл со свежевыжатым соком — стандартная московская классика в приличном исполнении. В меню пять видов пухленьких онигири: с креветкой, угрем, тунцом, лососем или веганский с овощами и ореховым соусом. Плюс гедза, рамен и вполне европейские завтраки-конструкторы.
Кофейня «Чапа»
Симпатичное окошко в полусекретном дворе с фонтаном — совместный проект пекарни DNA и киностудии МА (офис расположен по соседству). Открытие вызвало такой ажиотаж, что очередь за кофе и бутербродами стояла в «Чапу» каждые погожие выходные. Видимо, народная любовь оказалась настолько удушающей, что ребята предпочли закрыться до весны 2026 года.
В меню — кофейная база вроде латте и капучино, освежающие эспрессо-тоники и кофе, какао и маття с протеином — новинка для Москвы, которая обещает стать популярной. На небольшой кухне собирают сэндвичи, бейглы и круассаны с начинками — все хорошо знакомо поклонникам DNA — плюс предлагают симпатичную выпечку вроде бабок и денишей. В хорошую погоду расположиться можно на импровизированной веранде во дворе, среди самых модных жителей столицы то и дело мелькают озадаченные работники соседних офисов, вышедшие на перекур или перекинуться в нарды на пластиковых стульях.
Кофейня Aaark
Кофейня на улице Чаплыгина открылась под конец 2024 года, но самые большие очереди собирала уже в 2025-м, сюда стояли за пухлыми маритоццо и свежими булками с кардамоном.
Aaark работает как полноценное бистро с парадной хлебобулочной витриной, в основном меню есть завтраки и бранчи, куриный паштет с бриошью и массивные сэндвичи (с мортаделлой, конечно, среди главных хитов). Кофе делают на зерне от обжарщиков Fauno: варят классику вроде капучино и рафов с сиропами, наливают бодрый фильтр и аэропресс.
Пекарня DNA
Панк-пекарня DNA какое-то время перемещалась по городу, работая как поп-ап, но в 2024 году обосновалась на заводе «Кристалл». Здесь и собственный цех за полупрозрачными промшторами, и небольшая веранда, и коммунальный стол внутри. В 2025 году проект открыл и собственный поп-ап-ресторан прямо напротив пекарни.
Название «ресторан», может, и громкое, но за ним скрывается бодрое, хоть и крошечное основное меню, плюс все те же разнузданные ароматные булки, которые отлично идут под здешний кофе. К колючему фильтру или универсальному капучино стоит взять витую булку с кардамоном — пряную, в меру липкую и сочную, или слегка влажный пудинг. Делать это лучше, конечно, в хорошую погоду, чтобы устроиться на веранде.
Пекарня Loave
Светлая кофейня-пекарня от создателей булочного царства Zoe. Внутри достаточно просторно, есть коммунальный стол и узкие столики на двоих. Можно позавтракать или перекусить сэндвичем, заказать свежий круассан или нарядную булку, например ореховую бабку, слойку со сливой или сосиску в багете (кринж, но краш). Наливают всю кофейную классику, а заодно авторские напитки: клубничный маття, розовый латте или тыквенную масалу.
Чайная «Нитка»
Самая просторная чайная небольшой сети, с общим столом для праздничных чаепитий и мягкими диванчиками. На стеллажах расставлены нарядные упаковки с чаем и сопутствующие чаепитию мелочи.
Но не чаем единым: кроме великого разнообразия напитков на основе чая (берите калмыцкий степной чай с молоком и солью или стакан самоварного чая), есть вся кофейная классика вроде капучино, латте или флэт-уайта и даже раф «Тульский пряник».
Кофейня St. Riders Coffee
Кофейня в не самой оживленной части Таганки, но такая, что стоит отклониться от привычного маршрута и зайти сюда на капучино.
Узкий зал представляет собой бетонный пенал, в который каким-то чудом удалось впихнуть настоящий (огромный!) мотоцикл Ducati Scrambler. Из других элементов декора (или развлечений) — трансляции экстремальных соревнований, которые крутят на проекторе нон-стоп.
С напитками все более привычно для Москвы: кофе варят на зерне от East Brew. В меню понятные американо, флэт-уайт, капучино и раф плюс авторские версии вроде вишневого фильтра, тай-латте с кокосово-лаймовым сиропом или чернично-мангового маття.
Rébellion The Pink Hub x Gavrosh
Бывшее пространство кофейни Meteorite в Банковском переулке (переехали на Покровский бульвар и превратились в бистро) пустовало недолго: место заняла кофейня Rébellion. Внутри минималистичный интерьер со светлыми стенами, велосипедами и стальными витринами, несколько столиков плюс зона с мягкими диванами и шоурум на нижнем этаже.
В меню есть полноценные блюда вроде карбонары или картофельной вафли с мортаделлой, а также скандинавские булки, канеле и кексы, к которым так и просится грушевый раф или маття-бамбл.