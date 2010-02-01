Аутдорная, заводская и при фотоателье: 10 новых кофеен, куда стоит зайти этой зимой

В меню — кофейная база вроде латте и капучино, освежающие эспрессо-тоники и кофе, какао и маття с протеином — новинка для Москвы, которая обещает стать популярной. На небольшой кухне собирают сэндвичи, бейглы и круассаны с начинками — все хорошо знакомо поклонникам DNA — плюс предлагают симпатичную выпечку вроде бабок и денишей. В хорошую погоду расположиться можно на импровизированной веранде во дворе, среди самых модных жителей столицы то и дело мелькают озадаченные работники соседних офисов, вышедшие на перекур или перекинуться в нарды на пластиковых стульях.