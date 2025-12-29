Послушать Борзова, увидеть Луну и скатиться с горки: чем заняться в Петербурге в январе

Музыка
Вечеринка Blank New Year (18+)
31 декабря — 2 января, в клубе Blank
Большое новогоднее празднество, отмечаемое две ночи подряд. С 31 декабря на 1 января балом правит электроника и специальное кабаре-шоу с бурлеском, фокусами, живой музыкой и Софией Родиной в роли конферансье, а с 1 на 2 января — основная программа и караоке в гримерке.
Вечеринка «NEW YEAR 2026 х РИТМЫ» (18+)
31 декабря, в клубе «Ритмы»
В новогоднюю ночь в «Ритмах» никакой быстрой электроники, только праздничная классика. С 22.00 до 0.00 праздничный фуршет, а после полуночи — диджей-сеты от друзей и резидентов (от Игоря Старшинова до DJ Slon), лайв от Бати, Дед Мороз и даже немного караоке.
«Юнион» встречает 2026 год в стиле MTV нулевых: с неоном, блестками, громкими хитами и тем самым вайбом, когда по телевизору крутили легендарные клипы, а звезды танцевали на крышах лимузинов. Поп, R’n’B, электроника и лучшие хиты ушедших десятилетий поставят Nick Brown, Kortez, Buch, ssssvoboda, Anton Mo и Sindyroshka.
Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo (12+)
По 8 февраля, в Эрмитаже и Петергофе
Уже восемь лет сочинения великих композиторов в исполнении молодых пианистов звучат в Эрмитаже, а теперь еще и в Петергофе. Этой зимой с сольными программами выступят Илья Папоян (4 января), студент Джульярда Симон Бюрки (5 января), Альфредо ван де Мунт (12 января), Виктор Круэл (19 января) и молодая звезда из Южной Африки Исаак Ван дер Мерве (26 января).
Иван Бессонов и симфонический оркестр «Таврический» (6+)
1 января, в Петербургской филармонии
Вместе с симфоническим оркестром «Таврический» лауреат Международного конкурса имени Рахманинова и победитель «Классического Евровидения» Иван Бессонов исполнит сонату-воспоминание из цикла «Забытые мотивы» Метнера, сонату для фортепиано №11 ля мажор Моцарта, концертную сюиту из балета «Щелкунчик» Чайковского и Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова.
Титан инди-рока и звезда милых рилсов даст большой рождественский концерт, для которого готовит специальную программу. Обещают живой звук, неожиданные сюрпризы и главные хиты: «Лошадка» и «Верхом на звезде», «Одна она» и «Три слова».
Илья Папоян и Академический симфонический оркестр филармонии (6+)
В Рождество рок-звезда академической музыки в Петербурге исполнит сочинения для солирующего рояля разных стилей и эпох: от барокко и джаза до Джорджа Гершвина и Александра Цфасмана. На сцене вместе с пианистом — заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр филармонии, дирижировать которым в этот вечер будет музыкальный руководитель Михайловского театра Александр Соловьев.
«Новогодние концерты в Порту» (0+)
29 декабря — 6 января, в «Севкабель Порту»
В бывшем складе барабанов для кабелей устроят рождественскую музыкальную сказку: в период новогодних праздников слушаем рок, джаз, нетленки восьмидесятых, хиты Linkin Park и 30 Seconds to Mars с симфоническим оркестром, а еще русский рок на виолончелях.
«Шостакович. Человеческая комедия» (6+)
16 января, в Петербургской филармонии
Сцены парижской жизни из пьесы Павла Сухотина «Человеческая комедия» по одноименному циклу Бальзака впервые в России в полной версии прозвучат в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии. Солирует баритон Иван Васильев, а в роли чтеца выступает актер Андрей Ургант.
Легенды восьмидесятых Arabesque, Joy и Bad Boys Blue привезут в Петербург свои главные хиты: «In the Heat of a Disco Night», «Midnight Dancer», «Touch by Touch», «Valerie», «Hello», «You're a Woman», «Pretty Young Girl», «Gimme Gimme Your Lovin’» и «I Wanna Hear Your Heartbeat».
Выставки
Инсталляция «8.12» (0+)
По 27 ноября, в БДТ имени Товстоногова
Огромная «Сфера», зависшая в фойе театра, выполнена из специальных светонепроницаемых материалов, поэтому кажется, что инсталляция (ее создание курировали режиссер Андрей Могучий и художник Александр Шишкин-Хокусай!) буквально парит в воздухе. Вокруг расположены восемь кресел для наблюдателей, которые могут «вступить в контакт с объектом». Так рождается абстрактный музыкальный ряд, генерируемый на основе движений специальной алгоритмической системой.
«Сообщество печати» (12+)
По 12 февраля, в Центре мультимедиа Русского музея
В экспозиции выставки собрали шелкографии Покраса Лампаса, Владимира Абиха, Максима Имы и еще двадцати пяти художников, чтобы продемонстрировать, как традиционная техника трафаретной печати обретает новые смыслы в руках современных авторов, превращаясь в «гибкий инструмент для экспериментальной работы».
«Рождество» (0+)
По 1 февраля, в Анненкирхе
Лютеранская церковь Святой Анны сделала выставку, посвященную истории Рождества и Нового года и тому, как менялись традиции празднования. Проводниками выступают Вифлеемская звезда в богослужебном зале, волхвы и ангелы в ротонде, а также работы современных художников. А еще здесь можно написать письмо Богу и поучаствовать в благотворительности с помощью проектов «Доброелка» и «Волхвотрон».
«Стрит-арт хранение» показывает часть своей коллекции, которая из-за хрупкости обычно живет в запаснике, а также объекты, прошедшие через деформацию и реставрацию. Это студийные работы, фотографии и артефакты уличных акций арт-групп «Злые» и «Фрукты», Владимира Абиха, Дмитрия Аске, Никиты Nomerz, Риты Хаак, Гоши 11811 и других художников «уличной волны».
Новая выставка Манежа — это энциклопедия русского искусства, написанная через призму судьбы и наследия одной из самых блистательных творческих династий России. Посетителей ждут более шестисот экспонатов из шестидесяти российских музеев и частных собраний, воссозданный кабинет Александра Бенуа, ожившие «Русские сезоны» Дягилева, а еще настоящий дворец с Версальской лестницей и стеклянным лабиринтом. Однозначная заявка на блокбастер сезона!
«Петербургский стиль» (6+)
По март 2027 года в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая деревня»
Новая экспозиция открытого хранения Галереи костюма посвящена творчеству петербургских модельеров за последние тридцать лет. На выставке, свой вклад в которую внесла в том числе великая Эдита Пьеха, работы Александра Арнгольдта, Константина Гончарова, Татьяны Парфеновой, Ларисы Погорецкой, Яниса Чамалиди и других.
Новый персональный проект Егора Федоричева «Утро неспящих» — открытое и страстное высказывание в формате тотальной инсталляции из десятков полотен, свободно устилающих стены. Вместо холстов — отходы текстильного производства, старое белье и прочая ветошь, а главный сюжет — полуабстрактный пейзаж зимней охоты как способ отрефлексировать темы насилия, боли и страха.
Работы московского художника с мировым именем Евгения Гранильщикова представлены в Петербурге впервые. Куратор и критик Виктор Мизиано объединил в экспозиции серии фоторабот и графики, а также инсталляции и видеоарт. «Это память, потерявшая очертания, будущее, которое еще не сложилось. Это надежда для тебя и меня, что каждый продолжит свой трудный танец», — говорит Гранильщиков.
Новый проект художника Артема Максимова исследует тему русского космизма. Фарфоровые скульптуры безликих манекенов одеты в спортивные куртки-олимпийки, которые сообщают о социальном положении, настроении и принадлежности. Так одежда становится текстом. «Люди „встречают по одежке“, считывают элементы гардероба и таким образом распознают того, кто „со-пережил“, „со-присутствовал“, „со-мерил джинсы на картонке“», — отмечают кураторы.
«Лучшее время» (16+)
С 10 по 25 января, в Eggz Gallery
Персональный проект петербургского художника Максима Саввы в камерной галерее на Галерной исследует значимость моментов жизни, которые могут казаться неочевидными, но имеют значение. «Лучшие встречи — те, что не состоялись, лучшее ощущение от выставки — когда выходишь на улицу, лучший момент вечеринки — дорога домой», — считает автор.
«Человек — жизнь — вселенная. Контраст сопоставлений» (16+)
В честь своего десятилетия музей собрал ретроспективу жизни как таковой — со всеми ее взлетами и падениями, победами и поражениями, страстями и борьбой, хаосом и гармонией, рождением и смертью. В экспозиции работы Святослава Рериха, Владимира Колесникова, Сергея Колесникова, Людмилы Маркеловой, а еще знаменитый «Кутеж» Пиросмани и оммаж Линчу «Огонь, иди со мной» Андрея Волкова. Произведения датированы от начала ХХ века и до наших дней.
Собрание семьи Куниных — последняя закрытая коллекция предметов искусства в Петербурге. Она была сформирована Яковом Куниным и его первой женой Александрой в период с 1918 по 1922 год. На выставке в KGallery собрание впервые демонстрируют широкой публике целиком. Среди сорока живописных и ста девяноста графических экспонатов настоящие шедевры, в том числе произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Бенуа, Николая Рериха и Зинаиды Серебряковой.
Инсталляция «Частная луна. Свет ниоткуда» (6+)
По 22 января, в «Полутора комнатах»
В честь пятилетия «Полутора комнат» над музеем-квартирой Иосифа Бродского взошла «Частная луна» — инсталляция и визуальная поэма Леонида Тишкова, рассказывающая историю про «человека, встретившего однажды луну и оставшегося с ней навсегда». Другая ее часть находится в Доме радио на Невском, 62, увидеть которую можно до 21 февраля во время событий и концертов.
Театр
«Щелкунчики» в Петербурге (6+)
В этом сезоне самый новогодний спектакль можно увидеть в Мариинском театре в редакции Василия Вайнонена (канон!) и Михаила Шемякина, в Михайловском театре идет версия Начо Дуато, а для Театра им. Якобсона «Щелкунчика» поставил Николай Цискаридзе. Мистический спектакль показывают в Театре на Садовой, а драматический — в «Мастерской». «Щелкунчика» покажут даже в Эрмитаже: до 11 января увидеть его можно будет в атриуме Главного штаба.
«Мой друг Лапшин» (18+)
Режиссер Елена Павлова поставила спектакль по мотивам повести Юрия Германа «Лапшин» и фильма Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Как и в первоисточниках, в нем несколько сюжетных линий, но ни одна из них не является центральной. Даже реплики неважны: они уравнены со звуками шагов, передвигаемых стульев, тиканья часов, обрывков мелодий, песен, кусочков оперных арий, барабанной дроби.
«Бруклинская сказка» (18+)
17 и 25 января, а также 10 и 27 февраля, в Молодежном театре на Фонтанке
Герои пьесы Вуди Аллена — не обремененные образованием и воспитанием, «„низкие“ по своему развитию люди, настоящие гангстеры». Они живут своей обычной жизнью, пока к ним в дом не попадает произведение искусства — картина великого художника эпохи Ренессанса, на которой изображена Мадонна с младенцем. «Смысл пьесы — тонкий, воздушный, солнечный. Там есть и смешные вещи, и грустные», — уверен режиссер Семен Спивак.
Дмитрий Крестьянкин поставил спектакль по дебютной повести молодого дагестанского писателя Ислама Ханипаева о восьмилетнем мальчике Артуре, живущем в Махачкале. Потеряв мать и подвергаясь нападкам в школе, он находит поддержку у воображаемого друга — Крутого Али, который вдохновляет его стать великим воином и отправиться на поиски своего отца.
«Золушка» (6+)
2 января (в 12.00 и 16.00), 7 и 10 января в «Балтийском доме»
В 1945 году по мотивам сказки Шарля Перро драматург Евгений Шварц написал пьесу «Золушка», которая легла в основу знаменитого советского фильма. В этом сезоне известную историю поставила в «Балтийском доме» режиссер Александра Мамкаева, в прочтении которой «Золушка» получилась «музыкальной, красочной, доброй и во всех смыслах волшебной».
«Рождественская сказка» (6+)
2 января (в 13.00 и 19.00), в Мариинском-2
Опера «Рождественская сказка» в Мариинском театре — святочный рассказ на современный лад, адресованный как взрослым, так и детям. Работая над оперой, композитор Родион Щедрин использовал и разговорные диалоги, как в мюзикле, и сложные вокальные ансамбли. Действие разворачивается на Невском проспекте 31 декабря. «Кто-то уже бежит, разнаряженный, к столу, а кто-то еще в магазин за продуктами. Но все в приподнятом настроении, все в предвкушении праздника»», — говорит художник по костюмам Ирина Чередникова.
В своей постановке по мотивам самой известной пьесы драматурга Александра Вампилова режиссер и дважды лауреат «Золотой маски» Антон Федоров помещает Виктора Зилова в пространство воспоминаний, где тот пытается найти себя и понять, действительно ли то, что происходило с ним, или все это проделки коллективной памяти. В главных ролях Григорий Чабан, Рустам Насыров, Валерий Дегтярь, Юлия Марченко, звезда «Трассы» и «Аутсорса» Карина Разумовская и другие.
Режиссер Надия Альмухаметова и художник-постановщик Юлия Гамзина сделали пластический спектакль по мотивам жизни и творчества Марка Шагала. Получилась история о художнике, который находит и теряет возлюбленную, но продолжает творить так, как если бы она была рядом. «Рекомендовано тем, кто не мыслит жизни без искусства и иногда летает над городом», — говорят создатели.
«Голова» (18+)
25 января (в 17.00 и 20.00), в Театре на Литейном
Сюжет спектакля 2022 года с легкостью мог бы стать одним из треков «Кровостока». «Голова» — мистический кухонный триллер Кирилла Люкевича по пьесе Константина Стешика, в которой трое приятелей засиживаются на кухне в поисках ответов на самые важные вопросы. Разобраться во всем им помогает найденная на улице человеческая голова, мастерски отыгрываемая актером Павлом Путриком прямо из большой клетчатой сумки.
Режиссер Ася Литвинова поставила спектакль по повести братьев Стругацких. В долине сходит лавина, и отдыхающие отеля «У погибшего альпиниста» заперты в нем до спасения. Так в одном помещении оказываются инспектор полиции Петер Глебски, хозяин отеля Алек Сневар, подросток Брюн, богатая пара Мозес, загадочный Хинкус и красавец-скандинав Олаф. Пока все (или почти все) веселятся и отдыхают, происходит убийство.
«Орестея» (18+)
21–22 января, в Театре на Садовой
Мифологический сюжет Эсхила выпускник Валерия Фокина Глеб Черепанов переносит в будущее после глобальной катастрофы, сужая историю до единственной семьи, оставшейся на планете Земля. Эта параллельная реальность встречается с отрывками из пьесы Жан-Поля Сартра «Мухи», а драматический театр — с элементами балета, поставленными хореографом Юрием Смекаловым.
«Война и мир» (16+)
23, 24 (в 12.00 и 19.00), 25 (в 12.00 и 18.00) января, в Мариинском-2
В 2000 году режиссер Андрей Кончаловский поставил для Мариинского театра оперу «Война и мир», уложив гигантскую партитуру Сергея Прокофьева в масштаб «нормального оперного спектакля»: до антракта вместились сцены мира, после — войны. Несмотря на это, грандиозность произведения была сохранена: в нем задействованы двести артистов, а вес декораций превысил шестьдесят тонн.
«Звездные псы» (12+)
7 января (в 15.00 и 19.00), в Театре на Литейном
Свою новую работу режиссер Дмитрий Крестьянкин посвятил первым космонавтам, чьи имена нам могут быть даже неизвестны, — собакам. С их помощью тестировали оборудование, на них испытывали технологии выживания в невесомости, они отдавали свои жизни за космическое будущее людей. «Звездные псы» — это спектакль-размышление о том, что важнее: абстрактные идеалы или конкретная любовь, жизнь будущая или жизнь сегодняшняя.
В городе
Покататься на коньках (0+)
До конца зимы, в городе
Вовсю работают ледовые пространства с видом на Финский залив в «Севкабель Порту» и у «Флагштока», посреди леса в «Охта-парке», на острове Новая Голландия, а также в ЦПКиО на Елагином острове. В этом году каток впервые залили у «СКА Арена», также покататься можно на Конюшенной площади — успевайте сделать это до конца праздников.
Скатиться с горки (0+)
До конца зимы, в городе
С горки на картонке! Как в песне Олега Легкого, конечно, больше не надо: на современных горках выдают ватрушки. И уже можно покататься в «Севкабель Порту», во дворе Никольских рядов, а также на Дворцовой площади, где традиционная зимняя забава бесплатна для посещения — нужно лишь дождаться своей очереди.
Побывать на новогоднем базаре (0+)
До конца праздников, в городе
Закупаемся подарками и согреваемся глинтвейном на новогодних ярмарках во дворе «Бутылки» в Новой Голландии, на Манежной и Московской площадях, в пространстве АТС на Некрасова и в Особняке Мясникова на Восстания. Все они работают до 11 января.
В программе первого радиофестиваля в Никольских рядах выступления Алены Швец (3 января), основателя группы «Руки Вверх!» Алексея Потехина (4 января) и «Отпетых мошенников» (6 января), а также вечер стендапа (7 января). Бонусом — рождественская ярмарка, венецианская карусель, тиры и разнообразные фудтраки.
Члены «Общества пьяных искусствоведов» читают лекции о сложных вещах в искусстве и истории простым языком за бокалом вина — и не одним. В январе пытаемся разобраться в «архитектурном винегрете Петербурга», знакомимся с пауэркапл в искусстве, хихикаем с шуток времен Средневековья и обсуждаем банщиц Энгра и Серебряковой.