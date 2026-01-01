Не толпиться как пингвины: 10 мест, куда можно спокойно сходить на январских в Москве

Библиотека им. Некрасова
Идеальное место, чтобы спрятаться с книгой, ноутбуком или собственными мыслями. Ближе к концу каникул здесь начнется движение: в расписании уже есть встречи клуба ораторского мастерства и общения на английском, а еще детский спектакль по мотивам книги Туве Янссон. На события нужна регистрация или билет.
«Аптекарский огород»
Зеленый антидот от новогоднего безумия, которое после 1 января начинает надоедать. Заходите сюда, чтобы посмотреть на пальмы и орхидеи, подышать влажным тропическим воздухом и пофантазировать, что вы сбежали в другую климатическую зону.
Дом культуры «ГЭС-2»
Здесь много воздуха и пространства, где можно потеряться, особенно если прийти утром или днем в будний день. В новогодние праздники можно посмотреть выставку «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах» — о связи Античности, Средних веков и современного искусства — ну и, конечно, выпить кофе и присмотреть в музейной лавке новую книжку.
«Хлебозавод №9»
Арт-пространство на месте бывшего завода находится вдали от популярных туристических локаций, поэтому здесь тоже можно провести время спокойно. Корпуса «Хлебозавода» украшены гирляндами и праздничными плакатами, на территории есть елка, а еще множество кофеен, ресторанов и бутиков — на улице мерзнуть точно не придется.
Крутицкое подворье
Локация, до которой в новогодние праздники доходят немногие, а зря. Здесь сохранился дух старой Москвы: величественные кирпичные стены с колоннами, булыжная мостовая, голубые и зеленые изразцы. Можно отправиться на интерактивную экскурсию или осмотреть комплекс самостоятельно, а потом зайти в местную чайную попробовать ароматный сбитень по оригинальному рецепту.
Музей архитектуры им. Щусева
Секретное место в центре Москвы с тихим двором и красивыми залами. Здесь можно пропасть на полдня: сначала осмотреть постоянную экспозицию с выставкой «Калязин. Фрески затопленного монастыря», а потом переключиться на временные. На новогодних каникулах здесь показывают фотопроект «Память места. Место памяти» и выставки про художника Константина Мельникова и архитекторов братьев Весниных.
«Винзавод»
В арт-кластере на новогодних праздниках проходят несколько выставок. В частности, проекты «Это было со мной», «Светлана Тегин. Кино/театр Светы Т.» и «Великий беспорядок». План такой: смотрим на современное искусство, перекусываем в ближайшем кафе и отправляемся в соседний кластер Artplay — за сувенирами и фотографиями на фоне ярких строений.
Каток в «Кинопарке Москино»
В этом году на самой большой съемочной площадке столицы работает огромный каток — его площадь занимает больше 3000 квадратных метров. Еще здесь работает ярмарка, проходят праздничные мероприятия и кинопоказы. Знакомство с локацией займет целый день: «Кинопарк» находится чуть дальше Троицка.
«Сад будущего»
Этот современный парк — альтернатива Ботаническому саду и ВДНХ, где в новогодние праздники передвигаться будет сложно. Здесь много дорожек, есть экотропа с деревянным настилом, множество площадок и две особенно важные достопримечательности — 150-летний дуб и аллея старых лип.
Парк «Покровское-Стрешнево»
Еще один вариант, где можно погулять в снежную погоду. Здесь большая территория с прудами и экотропинками. Если замерзнете, заходите в кафе, расположенное прямо в центре парка. Его отличительный знак — самовар, который обычно стоит прямо на веранде.