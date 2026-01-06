Гид

Прощаемся с Blanc и идем за новыми ресторанными открытиями: чем заняться в Москве в январе

Для тех, кто уже вытащил голову из салатов, собрали идеи, как провести месяц: на мастер-классах, стендапах и вечеринках.

Вечеринки

Blanс

8 января, Blanс

© Blank

В конце декабря стало известно о закрытии клуба-ресторана Blanc спустя шесть лет. Причиной стали не проблемы с окупаемостью, а то, что «все здание [в котором находится Blanc] меняет функционал». В честь этого команда решила устроить большую прощальную вечеринку. Ее подробности появятся ближе к дате. 

Подробности
@Blanс


Солянка Рейв Фест

9 января, «Смена», 18+

© Солянка Рейв Фест

Вечеринка концертного сообщества «Табор», где разная музыка сливается воедино. Graph_hq будет ставить русский и иностранный хип-хоп с бумбэпами из Японии, Мексики и других стран, а ARPHES в маске клоуна отыграет сет с музыкой агрессивного жанра earout dubstep.

Подробности
на сайте

DiskoNoir

17 января, RNDM, 18+

© RNDM

Дарк-диско и EBM на ивенте от лейбла DiskoNoir. За пульт встанут друзья проекта Andre & Gavaldi, Evidance, Divole и другие эксперты мрачного грува. Детали вечеринки пока держатся в секрете. 

Подробности
на сайте

Зимняя сказка

23 января, Dex, 18+ 

© @dex_club

«Едва холода начинают хрустеть под ногами, у нашего племени срабатывает древняя традиция: планировать главный зимний отдых, выбирая то самое событие, где музыка топит льды города лучше любого радиатора», — подчеркивают организаторы. На вечеринке отыграют Calibra, Dreamstalker, Fin, Kolupaev, Saint Rider, Sonic Elysium и другие.

Подробности
на сайте

Стендапы

Стендап для детей

 7, 8, 9, 10, 11 января, Still StandUp Club

© Stand-Up Import

Самый необычный стендап в подборке — для детей от трех лет. Проект появился в коллаборации с первым в России «клоунским» лейблом «Клаунхаус». На сцене выступят выпускники «Лицедеев», мастера из Цирка Никулина и клоуны в четвертом поколении. Организаторы рекомендуют приходить на шоу за час, чтобы успеть занять свои места и попробовать пюре с котлеткой.

Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
Концерт / январь
Подробнее на Афише

Праздничный новогодний концерт

7, 8, 9, 10, 11 января, Spaten Haus Grand, 16+

© Stand-Up Import

Стендап-елка в камерном зале со звездами StandUp на ТНТ, «Открытого микрофона» и других проектов. Среди них Богдан Лисевский, Филипп Воронин, Макс Заяц, Динара Курбанова, Саша Киселев, Тимур Джанкезов, Дима Гаврилов, Леша Шамутило, Яся Тринадцатко, Давид Квахаджелидзе, Лев Еременко и другие. Каждый концерт на сцену выходит уникальный состав из четырех комиков. 

Стендап-ёлка: Праздничный новогодний концерт
Концерт / январь
Подробнее на Афише

Взрослый стендап

7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 января, Tap & Barrel Pub, Daddy Pub, Ibis Kitchen, 18+

© StandUp Msk

Событие, где нет места поверхностной и подростковой комедии. Здесь комики смеются над вполне конкретными вещами: первыми седыми волосами, ипотекой и необъяснимым спокойствием, которое приходит после сорока. Микрофон дают только тем юмористам, которые уже все это прошли. Состав каждого вечера — сюрприз, собранный из популярных резидентов стендап-сцены.

Взрослый стендап
Концерт / январь
Подробнее на Афише

Спектакли 

«Богатыри»

6, 7, 8, 10 января, Театр на Цветном, 6+

© «Богатыри»

Новый год отпраздновали, выходные подходят к концу, а праздничные шоу продолжаются, и одно из них — «Богатыри». В постановке четыре воина объединяются, чтобы противостоять Соловью-разбойнику и Альфреду. Действие развивается среди масштабных декораций, где зрители увидят парящую Луну-балерину и мудрую птицу Гамаюн. В саундтреке шоу — хиты «Любэ», «Иванушек International» и других российских артистов.

Богатыри
Спектакль / январь
Подробнее на Афише

«Женитьба Фигаро»

8, 9 января, Театр имени Пушкина, 12+

© Театр им. Пушкина

Многоярусные декорации и пышные костюмы в комедии Евгения Писарева по пьесе Бомарше, пережившей три столетия. В центре сюжета — Фигаро, который за один «безумный день» сталкивается с барскими прихотями, судебными тяжбами и любовными играми. В главных ролях Артем Ешкин, Александр Арсентьев, Анна Кармакова и другие.

Женитьба Фигаро
Спектакль / январь - апрель
Подробнее на Афише

«Солнце Ландау» 

11 января, Театр имени Евг. Вахтангова, основная сцена, 16+ 

© Театр им. Вахтангова

Столетие квантовой механики, которое мир отмечал в 2025 году, стало не просто научной датой, а поводом заглянуть в сознание человека, который стоял у истоков теории. Одним из таких людей был советский физик Лев Ландау.

В январе 1962 года он попал в автокатастрофу. На два месяца ученый оказался в пограничном пространстве между жизнью и смертью. Спектакль Анатолия Шульева стал не хроникой событий, а погружением в самую суть: что тогда происходило в сознании ученого?

«Самая большая тайна — это наше сознание. Откуда оно берется, если мир — это всего лишь вибрации квантовых полей? Может быть, оно и есть начало всего? И наша жизнь есть воображение Бога? Нет ничего увлекательнее, чем заглянуть в голову другого человека. Тем более такого интересного, как Лев Ландау. Увидеть, как в нем соединяются, казалось бы, несоединимые вещи», — говорил о постановке режиссер.

Солнце Ландау
Спектакль / январь - март
Подробнее на Афише

«Обыкновенное чудо»

18, 19 января, Музей Москвы, 16+ 

© Красноярский театр юного зрителя

Спектакль Мурата Абулкатинова, в основу которого легла пьеса Евгения Шварца. Сюжет рассказывает историю о волшебнике, который пытается жить «как все». Это история для тех, кто верит, что самое большое чудо не в умении колдовать, а в способности оставаться собой, даже когда пытаешься стать «обычным».

Подробности
на сайте

«Капитанская дочка» 

23, 24 января, Театр имени Пушкина, 12+

© РАМТ

Исторический роман Александра Пушкина в прочтении Олега Долина. Сюжет рассказывает историю молодого дворянина Петра Гринева, который по дороге на службу в крепость попадает в метель. Его спасает бродяга, которому Гринев в благодарность отдает свой заячий тулуп. Этим человеком оказывается Емельян Пугачев, вскоре поднявший кровавый бунт.

Оказавшись в захваченной крепости, Гринев снова встречает Пугачева. Тот, помня добро, спасает ему жизнь. Между ними возникает странная связь: мятежник и офицер, связанные долгом чести. Гринев должен спасти свою любовь Машу Миронову, дочь коменданта, не запятнав при этом свою дворянскую честь и не предав присягу. В роли Пугачева — Назар Сафонов, Гринева — Руслан Чагилов. 

Капитанская дочка
Спектакль / январь - март
Подробнее на Афише

Еда

Rusty Rat & Pizza

© @rusty_rat_pizza

Новый проект от команды Underdog, вдохновленный нью-йоркским андеграундом и итало-американскими кварталами. Главный герой здесь — бруклинская пицца в небольшом формате на одного. Тесто для нее ферментируется от 48 до 72 часов, а сама пицца может быть не идеально ровной формы, так как акцент сделан на вкус и ручную работу.

Еще в меню есть паста Alla Vodka, сэндвич New York Reuben и куриный шницель под сыром. Вечером пространство заведения меняет свой характер: свет приглушается и открывается коктейльная карта. В ней — миксы вроде огуречного Pickle Street и десертного Pistachio Martini. 

Подробности
@rusty_rat_pizza

Родня

© Родня

Гибрид ресторана авторской кухни и камерной площадки для живых выступлений Глеба Марача, Илиодора Марача и Александра Кана. По замыслу команды, вкусный ужин должен плавно перетекать в атмосферный концерт.

В основе меню шпроты со страчателлой, уха из краба, крошка-картошка с красной икрой, вителло-тоннато, грибной крем-суп и бефстроганов. Помимо этого, 27 декабря в ресторане открылся pop-up-строганина-бар, в котором целый месяц подают благородную сибирскую рыбу (чир, муксун, нельму) в форматах строганины, салата индигирка и сугудая.

Родня
Ресторан / Грузинский Вал, 11, стр. 3
Подробнее

Neighborhood

© Neighborhood

Новое барное меню. Зимняя карта построена на ностальгических отсылках, сливочных текстурах и неочевидных контрастах. Среди новинок — кислый дайкири с привкусом клубничной жвачки, десертный коктейль с нотами мятного мороженого и шоколада, а также напиток на джине с розмарином, который подается с ванильным «снежком», постепенно растворяющимся и меняющим вкус. Для любителей зимней классики есть авторская интерпретация ирландского кофе и кремового «Белого русского».

Подробности
@Neighborhood

La Virgen

© La Virgen

Зимнее меню, которое не пытается быть новогодним. Кухня сделала ставку на культовые позиции, которые гости просили вернуть. Среди них — легендарные Fish Taco, Atun Loco Taco и линейка Los Pollos Hermanos с тем самым фирменным маринадом. В сладком меню — классический мексиканский Flan на сгущенке и обновленный Pastel de Pina, теперь с воздушным манговым муссом.

La Virgen Taqueria
Ресторан / Лубянский пр., 5, стр. 1
Подробнее

И еще кое-что

Каток Crystal Garden

Restaurant by Deep Fried Friends

© Пресс-служба «Одноклассников»

Во дворике Таганского особняка открылся каток, напоминающий домик Маколея Калкина из фильма «Один дома». Кататься со своими коньками можно бесплатно, аренда обойдется в 1000 рублей. В эту сумму включены не только коньки, но еще и горячий напиток и стикерпак. По четвергам и субботам здесь проходят занятия с тренерами, а по вечерам показывают кино. По пятницам и субботам диджеи играют свои сеты прямо у льда.   

Подробности
@deepfriedfriends

Наивное шитье

11, 18, 25 января, 1 февраля, Дом Липы

© Дом Липы

Курс для тех, кто всегда хотел шить, но боялся сложных выкроек и правил. За четыре занятия посетители создадут три трендовых предмета: практичный шопер, стильную тельняшку и стеганую жилетку. Ведущая курса — основательница «Свое ателье» Настя Царева. Группа рассчитана всего на восемь человек, чтобы у каждого было достаточно внимания.

Подробности
на сайте

Картина Pinterest

13 января, Дом Липы

© Дом Липы

Мастер-класс по созданию картины в маленькой яркой рамке. За одно занятие каждый сможет расписать две работы в готовых рамках, одну в прямоугольнике (15×20 см), другую — в круге (10×10 см). Для создания работ не нужен опыт, куратор расскажет о базовых приемах работы с акрилом и научит прорабатывать детали. 

Подробности
на сайте

Текстурная картина

17 января, Дом Липы

© Дом Липы

Трехчасовая арт-медитация, на которой гости научатся создавать объемной пастой рельеф и экспериментировать с фактурами и движением. Все необходимое предоставят на мастер-классе, а ведущие подскажут на каждом этапе.

Подробности
на сайте

«Русская традиция чаепития»

18 января, «Нитка», 12+ 

© «Нитка»

Камерная встреча-исследование, где за два часа ведущий тренер «Нитки» Ольга Смирнова расскажет о пути чая в русской культуре. Вместе с ней гости также обсудят, что такое «чайная сиеста», как формировался ритуал с самоваром и почему именно за чашкой чая часто решались важные дела и велись самые душевные разговоры. Формат встречи — живой диалог в кругу 12 человек с бубликами и ароматным чаем.

Подробности
на сайте

Slow-dating

18 января, рюмочная «Ладья», 18+

© Liudmila Chernetska/Getty Images

Дейтинг-встреча с 10 семиминутными диалогами с незнакомцами за один вечер. Начнется все с общего круга, где в легкой атмосфере каждый может представиться и снять первое напряжение. Затем стартуют сессии один на один. Чтобы диалог развивался, организаторы подготовили тематические подсказки, которые помогают поговорить о действительно важном. После каждой встречи участники должны отметить в своем маст-листе тех, с кем почувствовали связь. Организаторы соберут все совпадения и пришлют результаты уже после мероприятия.

Подробности
на сайте

Витражное панно

31 января, Дом Липы

© Дом Липы

Четырехчасовой урок по созданию витражного стекла в технике Тиффани. Гости освоят азы работы со стеклом: от подбора цветовых сочетаний до сборки панно, и соберут свою собственную композицию, которая будет ловить солнечные лучи и свет лампы. 

Подробности
на сайте

Вазы из мозаики

31 января, Дом Липы

© Дом Липы

Еще один мастер-класс по созданию пинтерест-изделия — вазы, украшенные мозаикой. Это медитативный процесс, во время которого посетителям предстоит подбирать кусочки стекла, сочетать цвета и фактуры, создавая уникальную композицию на поверхности вазы. 

Подробности
на сайте
