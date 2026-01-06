Прощаемся с Blanc и идем за новыми ресторанными открытиями: чем заняться в Москве в январе

Вечеринки
Blanс
8 января, Blanс
В конце декабря стало известно о закрытии клуба-ресторана Blanc спустя шесть лет. Причиной стали не проблемы с окупаемостью, а то, что «все здание [в котором находится Blanc] меняет функционал». В честь этого команда решила устроить большую прощальную вечеринку. Ее подробности появятся ближе к дате.
Солянка Рейв Фест
9 января, «Смена», 18+
Вечеринка концертного сообщества «Табор», где разная музыка сливается воедино. Graph_hq будет ставить русский и иностранный хип-хоп с бумбэпами из Японии, Мексики и других стран, а ARPHES в маске клоуна отыграет сет с музыкой агрессивного жанра earout dubstep.
DiskoNoir
17 января, RNDM, 18+
Дарк-диско и EBM на ивенте от лейбла DiskoNoir. За пульт встанут друзья проекта Andre & Gavaldi, Evidance, Divole и другие эксперты мрачного грува. Детали вечеринки пока держатся в секрете.
Зимняя сказка
23 января, Dex, 18+
«Едва холода начинают хрустеть под ногами, у нашего племени срабатывает древняя традиция: планировать главный зимний отдых, выбирая то самое событие, где музыка топит льды города лучше любого радиатора», — подчеркивают организаторы. На вечеринке отыграют Calibra, Dreamstalker, Fin, Kolupaev, Saint Rider, Sonic Elysium и другие.
Стендапы
Стендап для детей
7, 8, 9, 10, 11 января, Still StandUp Club
Самый необычный стендап в подборке — для детей от трех лет. Проект появился в коллаборации с первым в России «клоунским» лейблом «Клаунхаус». На сцене выступят выпускники «Лицедеев», мастера из Цирка Никулина и клоуны в четвертом поколении. Организаторы рекомендуют приходить на шоу за час, чтобы успеть занять свои места и попробовать пюре с котлеткой.
Праздничный новогодний концерт
7, 8, 9, 10, 11 января, Spaten Haus Grand, 16+
Стендап-елка в камерном зале со звездами StandUp на ТНТ, «Открытого микрофона» и других проектов. Среди них Богдан Лисевский, Филипп Воронин, Макс Заяц, Динара Курбанова, Саша Киселев, Тимур Джанкезов, Дима Гаврилов, Леша Шамутило, Яся Тринадцатко, Давид Квахаджелидзе, Лев Еременко и другие. Каждый концерт на сцену выходит уникальный состав из четырех комиков.
Взрослый стендап
7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 января, Tap & Barrel Pub, Daddy Pub, Ibis Kitchen, 18+
Событие, где нет места поверхностной и подростковой комедии. Здесь комики смеются над вполне конкретными вещами: первыми седыми волосами, ипотекой и необъяснимым спокойствием, которое приходит после сорока. Микрофон дают только тем юмористам, которые уже все это прошли. Состав каждого вечера — сюрприз, собранный из популярных резидентов стендап-сцены.
Спектакли
«Богатыри»
6, 7, 8, 10 января, Театр на Цветном, 6+
Новый год отпраздновали, выходные подходят к концу, а праздничные шоу продолжаются, и одно из них — «Богатыри». В постановке четыре воина объединяются, чтобы противостоять Соловью-разбойнику и Альфреду. Действие развивается среди масштабных декораций, где зрители увидят парящую Луну-балерину и мудрую птицу Гамаюн. В саундтреке шоу — хиты «Любэ», «Иванушек International» и других российских артистов.
«Женитьба Фигаро»
8, 9 января, Театр имени Пушкина, 12+
Многоярусные декорации и пышные костюмы в комедии Евгения Писарева по пьесе Бомарше, пережившей три столетия. В центре сюжета — Фигаро, который за один «безумный день» сталкивается с барскими прихотями, судебными тяжбами и любовными играми. В главных ролях Артем Ешкин, Александр Арсентьев, Анна Кармакова и другие.
«Солнце Ландау»
11 января, Театр имени Евг. Вахтангова, основная сцена, 16+
Столетие квантовой механики, которое мир отмечал в 2025 году, стало не просто научной датой, а поводом заглянуть в сознание человека, который стоял у истоков теории. Одним из таких людей был советский физик Лев Ландау.
В январе 1962 года он попал в автокатастрофу. На два месяца ученый оказался в пограничном пространстве между жизнью и смертью. Спектакль Анатолия Шульева стал не хроникой событий, а погружением в самую суть: что тогда происходило в сознании ученого?
«Самая большая тайна — это наше сознание. Откуда оно берется, если мир — это всего лишь вибрации квантовых полей? Может быть, оно и есть начало всего? И наша жизнь есть воображение Бога? Нет ничего увлекательнее, чем заглянуть в голову другого человека. Тем более такого интересного, как Лев Ландау. Увидеть, как в нем соединяются, казалось бы, несоединимые вещи», — говорил о постановке режиссер.
«Обыкновенное чудо»
18, 19 января, Музей Москвы, 16+
Спектакль Мурата Абулкатинова, в основу которого легла пьеса Евгения Шварца. Сюжет рассказывает историю о волшебнике, который пытается жить «как все». Это история для тех, кто верит, что самое большое чудо не в умении колдовать, а в способности оставаться собой, даже когда пытаешься стать «обычным».
«Капитанская дочка»
23, 24 января, Театр имени Пушкина, 12+
Исторический роман Александра Пушкина в прочтении Олега Долина. Сюжет рассказывает историю молодого дворянина Петра Гринева, который по дороге на службу в крепость попадает в метель. Его спасает бродяга, которому Гринев в благодарность отдает свой заячий тулуп. Этим человеком оказывается Емельян Пугачев, вскоре поднявший кровавый бунт.
Оказавшись в захваченной крепости, Гринев снова встречает Пугачева. Тот, помня добро, спасает ему жизнь. Между ними возникает странная связь: мятежник и офицер, связанные долгом чести. Гринев должен спасти свою любовь Машу Миронову, дочь коменданта, не запятнав при этом свою дворянскую честь и не предав присягу. В роли Пугачева — Назар Сафонов, Гринева — Руслан Чагилов.
Еда
Rusty Rat & Pizza
Новый проект от команды Underdog, вдохновленный нью-йоркским андеграундом и итало-американскими кварталами. Главный герой здесь — бруклинская пицца в небольшом формате на одного. Тесто для нее ферментируется от 48 до 72 часов, а сама пицца может быть не идеально ровной формы, так как акцент сделан на вкус и ручную работу.
Еще в меню есть паста Alla Vodka, сэндвич New York Reuben и куриный шницель под сыром. Вечером пространство заведения меняет свой характер: свет приглушается и открывается коктейльная карта. В ней — миксы вроде огуречного Pickle Street и десертного Pistachio Martini.
Родня
Гибрид ресторана авторской кухни и камерной площадки для живых выступлений Глеба Марача, Илиодора Марача и Александра Кана. По замыслу команды, вкусный ужин должен плавно перетекать в атмосферный концерт.
В основе меню шпроты со страчателлой, уха из краба, крошка-картошка с красной икрой, вителло-тоннато, грибной крем-суп и бефстроганов. Помимо этого, 27 декабря в ресторане открылся pop-up-строганина-бар, в котором целый месяц подают благородную сибирскую рыбу (чир, муксун, нельму) в форматах строганины, салата индигирка и сугудая.
Neighborhood
Новое барное меню. Зимняя карта построена на ностальгических отсылках, сливочных текстурах и неочевидных контрастах. Среди новинок — кислый дайкири с привкусом клубничной жвачки, десертный коктейль с нотами мятного мороженого и шоколада, а также напиток на джине с розмарином, который подается с ванильным «снежком», постепенно растворяющимся и меняющим вкус. Для любителей зимней классики есть авторская интерпретация ирландского кофе и кремового «Белого русского».
La Virgen
Зимнее меню, которое не пытается быть новогодним. Кухня сделала ставку на культовые позиции, которые гости просили вернуть. Среди них — легендарные Fish Taco, Atun Loco Taco и линейка Los Pollos Hermanos с тем самым фирменным маринадом. В сладком меню — классический мексиканский Flan на сгущенке и обновленный Pastel de Pina, теперь с воздушным манговым муссом.
И еще кое-что
Каток Crystal Garden
Restaurant by Deep Fried Friends
Во дворике Таганского особняка открылся каток, напоминающий домик Маколея Калкина из фильма «Один дома». Кататься со своими коньками можно бесплатно, аренда обойдется в 1000 рублей. В эту сумму включены не только коньки, но еще и горячий напиток и стикерпак. По четвергам и субботам здесь проходят занятия с тренерами, а по вечерам показывают кино. По пятницам и субботам диджеи играют свои сеты прямо у льда.
Наивное шитье
11, 18, 25 января, 1 февраля, Дом Липы
Курс для тех, кто всегда хотел шить, но боялся сложных выкроек и правил. За четыре занятия посетители создадут три трендовых предмета: практичный шопер, стильную тельняшку и стеганую жилетку. Ведущая курса — основательница «Свое ателье» Настя Царева. Группа рассчитана всего на восемь человек, чтобы у каждого было достаточно внимания.
Картина Pinterest
13 января, Дом Липы
Мастер-класс по созданию картины в маленькой яркой рамке. За одно занятие каждый сможет расписать две работы в готовых рамках, одну в прямоугольнике (15×20 см), другую — в круге (10×10 см). Для создания работ не нужен опыт, куратор расскажет о базовых приемах работы с акрилом и научит прорабатывать детали.
Текстурная картина
17 января, Дом Липы
Трехчасовая арт-медитация, на которой гости научатся создавать объемной пастой рельеф и экспериментировать с фактурами и движением. Все необходимое предоставят на мастер-классе, а ведущие подскажут на каждом этапе.
«Русская традиция чаепития»
18 января, «Нитка», 12+
Камерная встреча-исследование, где за два часа ведущий тренер «Нитки» Ольга Смирнова расскажет о пути чая в русской культуре. Вместе с ней гости также обсудят, что такое «чайная сиеста», как формировался ритуал с самоваром и почему именно за чашкой чая часто решались важные дела и велись самые душевные разговоры. Формат встречи — живой диалог в кругу 12 человек с бубликами и ароматным чаем.
Slow-dating
18 января, рюмочная «Ладья», 18+
Дейтинг-встреча с 10 семиминутными диалогами с незнакомцами за один вечер. Начнется все с общего круга, где в легкой атмосфере каждый может представиться и снять первое напряжение. Затем стартуют сессии один на один. Чтобы диалог развивался, организаторы подготовили тематические подсказки, которые помогают поговорить о действительно важном. После каждой встречи участники должны отметить в своем маст-листе тех, с кем почувствовали связь. Организаторы соберут все совпадения и пришлют результаты уже после мероприятия.
Витражное панно
31 января, Дом Липы
Четырехчасовой урок по созданию витражного стекла в технике Тиффани. Гости освоят азы работы со стеклом: от подбора цветовых сочетаний до сборки панно, и соберут свою собственную композицию, которая будет ловить солнечные лучи и свет лампы.
Вазы из мозаики
31 января, Дом Липы
Еще один мастер-класс по созданию пинтерест-изделия — вазы, украшенные мозаикой. Это медитативный процесс, во время которого посетителям предстоит подбирать кусочки стекла, сочетать цвета и фактуры, создавая уникальную композицию на поверхности вазы.