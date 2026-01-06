Прощаемся с Blanc и идем за новыми ресторанными открытиями: чем заняться в Москве в январе

«Самая большая тайна — это наше сознание. Откуда оно берется, если мир — это всего лишь вибрации квантовых полей? Может быть, оно и есть начало всего? И наша жизнь есть воображение Бога? Нет ничего увлекательнее, чем заглянуть в голову другого человека. Тем более такого интересного, как Лев Ландау. Увидеть, как в нем соединяются, казалось бы, несоединимые вещи», — говорил о постановке режиссер.