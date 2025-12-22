Летим с горки, поздравляем бабушку, танцуем всю ночь: что делать в «Севкабель Порту» зимой

Еще один зимний аттракцион с тем же прекрасным видом, что и у катка. Горка занимает 7 метров в высоту и 42 в длину. Правда, есть ограничения для посетителей: чтобы спуститься, нужно быть старше 6 лет и ростом не ниже 120 сантиметров. Дети до 14 лет могут воспользоваться горкой только в сопровождении взрослых.