Петербург

Летим с горки, поздравляем бабушку, танцуем всю ночь: что делать в «Севкабель Порту» зимой

Для тех, кто планирует провести каникулы в Петербурге, составили подробный гид по активностям «Севкабель Порта». Даже если вы останетесь в городе ненадолго, здесь можно покататься на коньках, спуститься с горки, купить подарки, а также послушать концерт любимого исполнителя и посмотреть спектакль, причем сделать все за один день!

Покататься на коньках 

© Григорий Соколинский

В «Севкабель Порту» работает одна из самых ярких точек на карте зимнего Петербурга — Каток у моря. Благодаря виду на Финский залив и вантовый мост катание получается не только веселым, но и очень зрелищным. Еще один бонус — возможность перекусить прямо на льду.  Петербургская сеть пекарен «Слой», известная большинству своим «Кубом „Клюква — малина“», установила на площадке корнер, где продают фирменную выпечку, а также предлагают специальное новогоднее меню. 

Режим работы
пн-вс 11.00–22.30
Стоимость
600–750 р.
Дополнительные услуги
аренда коньков — 500 р., заточка коньков — 300 р.
Подробности
на сайте

Спуститься с горки к Финскому заливу

© Виктор Юльев

Еще один зимний аттракцион с тем же прекрасным видом, что и у катка. Горка занимает 7 метров в высоту и 42 в длину. Правда, есть ограничения для посетителей: чтобы спуститься, нужно быть старше 6 лет и ростом не ниже 120 сантиметров. Дети до 14 лет могут воспользоваться горкой только в сопровождении взрослых.

Режим работы
пн-чт 11.00–21.00, пт-вс 11.00–22.30
Стоимость
пн-пт — 150 р. за 1 спуск, безлимит — 600 р.; сб-вс и праздники — 200 р. за 1 спуск, безлимит 700 р.
Подробности
на сайте

Сходить на выставку

Выставка «Виктор Цой. Легенда»
© Planet9

Сейчас работают две выставки-блокбастера. Первая — «Виктор Цой. Легенда» — посвящена культовой личности восьмидесятых и лидеру группы «Кино». На 3000 метрах пространства «Цех» рассказывают о жизни Виктора Цоя и его пути к славе. Кроме того, представлена коллекция личных вещей музыканта: редкие документы, гитары, костюмы, картины, видеозаписи из семейного архива. 

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
Выставка в Санкт-Петербурге / до 28 февраля
Подробнее на Афише

Вторая экспозиция под названием «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» воспевает главный футбольный клуб Петербурга: в 2025 году многократный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА отпраздновал свой столетний юбилей. Про взлеты и падения, первые награды, текущую команду и крепкую связь «Зенита» с горожанами поведают известные петербуржцы: Михаил Пиотровский, Татьяна Буланова, Сергей Шнуров, Теодор Курентзис, Лев Лурье и другие знаменитости, принявшие участие в записи аудиогида. Интересно не только болельщикам!

Адрес
Кожевенная линия, 40б
Режим работы
пн-пт 12.00–21.00, сб-вс 11.00–22.00
Стоимость
пн-вс — 700–1200 р., сб-вс и праздники — 1100–1500 р.
Подробности
на сайте

Отправить открытку близким 

© Мария Ежова

Перед каждым Новым годом «Севкабель Порт» открывает праздничную почту, где посетители получают возможность отправить  настоящее бумажное письмо или поздравительную открытку друзьям и родным по всей России. Если поспешить, то послание дойдет еще до конца каникул. 

Адрес
Кожевенная линия, 40а
Режим работы
пн-вс 12.00–21.00

Сходить на концерт

© «Севкабель Порт»

В новогодние каникулы в пространстве «УКТ» пройдет серия праздничных концертов. Джазовый оркестр, рок-хиты на виолончелях, выступления при свечах — с 29 декабря по 6 января (кроме 1 января, разумеется) выдастся шанс окунуться в атмосферу Нью-Йорка прошлого столетия, вспомнить рождественские песни восьмидесятых или насладиться хитами русского рока в необычных аранжировках. 

Джаз с оркестром «Christmas Gala»
Концерт / 30 декабря
Подробнее на Афише
Рождественский концерт «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах
Концерт / 5 января
Подробнее на Афише
Адрес
Кожевенная линия, 40д

Купить подарки на «Интеллигентной барахолке»

© «Интеллигентная барахолка»

Уже четырнадцатый год подряд в новогодние праздники в «Севкабель Порту» проходит «Интеллигентная барахолка». С 29 декабря по 8 января более сотни локальных брендов представят сувениры и подарки, приуроченные к Новому году и Рождеству. Помимо дизайн-маркета приятных безделушек, на «Интеллигентной барахолке» проходят мастер-классы для детей и взрослых, например, по созданию авторского парфюма или росписи 3D-фигурок. Еще одно дополнение — сеты от диджеев Петербурга. 

Подробности
на сайте

Послушать любимых исполнителей 

Friendly Thug 52 Ngg
© Sound

Все новогодние праздники клуб Sound, расположенный в «Севкабель Порту», проводит концерты. Например, 3 января выступит рэпер Friendly Thug 52 Ngg — его альбом «Graf Monte-Cristo/Most Valuable Pirate» вошел в список самых заметных пластинок 2025 года по версии «Афиши Daily». 4 января публика попытается «догнать» воссоединившуюся группу «Тату», а 5 января петербуржцев ждет Mayot. 

Адрес
Кожевенная линия, 40б
Подробности
на сайте

Протанцевать всю новогоднюю ночь 

© «Ритмы»

Попрощаться со старым годом и встретить новый можно в трех клубах на территории «Севкабель Порта».

«Ритмы»

Известные любители электронной музыки 31 декабря отойдут от привычного репертуара и поставят классические праздничные хиты. С 22.00 в клубе будут провожать 2025-й с традиционными салатами и игристым, а после полуночи гостей ждут сеты резидентов и песни в караоке до самого утра. 

Во сколько
22.00
Адрес
Кожевенная линия, 34
Подробности
на сайте
Ритмы
Ресторан / Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
Подробнее
«Мачты»

Заведение встретит посетителей блеском диско-шаров, звоном бокалов игристого и огнями винтажной светомузыки. В праздничную ночь клуб станет местом силы для любителей диско и перенесет всех в восьмидесятые. 

Во сколько
23.00
Адрес
Кожевенная линия, 34
Подробности
на сайте
Sound

Вечеринка в Sound стартует после боя курантов и выступления президента. Хедлайнером вечера станет рэпер Lizer, кроме того, планируются несколько секретных гостей. Также планируются шоу-программа, яркие декорации и, конечно, нескончаемый праздничный вайб. 

Во сколько
1.00
Адрес
Кожевенная линия, 40б
Подробности
на сайте

Узнать больше об уличном искусстве 

© «Стрит-арт хранение»

Музей «Стрит-арт хранение» — одна из жемчужин пространства. Это культурный центр нового формата, где есть возможность познакомиться с примерами искусства «уличной волны», проще говоря стрит-артом. В новогодние праздники институция проводит регулярные экскурсии по своим фондам.

Экскурсия «Знакомство со стрит-артом»
Подробнее на Афише
Режим работы
ср 13.00–21.00, чт-вс 12.00–19.00
Адрес
Кожевенная линия, 40е

Научиться чему-то новому

© Ceramista

В праздничные дни ожидаются несколько мастер-классов для детей и взрослых. Например, в студии керамики и гончарного дела Ceramista можно и кружку слепить, и фильм посмотреть. В стеклодувной студии Artista Glass организуют уроки стекловыдувания, а в арт-мастерской Eart проведут открытые занятия по живописи и рисованию.

Не стоит забывать и о «Кулинарных елках» для детей — их организовывают кулинарная школа и сеть ресторанов «Дети на кухне». Маленькие повара приготовят праздничные блюда: пряничные домики, шоколадных лошадок или человечков. Кроме того, все примут участие в конкурсах и получат подарки от Деда Мороза.

Подробности
на сайте

Поиграть в настолки

© Библиотека им. Маяковского

6 января самая модная библиотека Петербурга — отделение «Маяковки» в «Севкабеле» — ждет любителей настольных игр, чтобы вместе погрузиться в мир «Кодовых имен», «Диксита» и других настолок. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Возрастное ограничение — 12+. 

Во сколько
15.00
Адрес
Кожевенная линия, 40д
Подробности
на сайте

Сходить в «Невидимый театр»

© «Невидимый театр»

5 января независимое театральное объединение под руководством актера и режиссера Семена Серзина (известен по фильмам «Человек из Подольска», «Похожий человек», «Рыжий») вернется с каникул и начнет показ спектаклей. Ожидается праздничная постановка-квартирник «Невидимое Рождество». Во время выступления артисты проведут ярмарку-барахолку: обещают достать из закромов реквизит и костюмы к фильмам Серзина, а после прочитают и разыграют по ролям гоголевскую «Ночь перед Рождеством».

Невидимое Рождество
Спектакль / 7 января
Подробнее на Афише
Адрес
Кожевенная линия, 34
Подробности
на «Афише»

Увидеть елку фонда «Антон тут рядом»

© «Севкабель Порт»

Встречаемся возле елки, установленной благотворительной организацией «Антон тут рядом». Праздничную красавицу, расположившуюся прямо в центре «Севкабель Порта», рядом с пространством «Цех», украшают рисунки подопечных фонда с мотивационными фразами. Прочитайте несколько и вдохновитесь на весь 2026 год!

Севкабель Порт
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям