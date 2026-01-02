Где кататься на конях в год коня (цок-цок-цок)

Конноспортивный клуб «Волшебный лес»
У конноспортивного клуба «Волшебный лес» две площадки — в парке «Лосиный Остров» и подмосковном селе Битягово, недалеко от Домодедово. Первый вариант — идеальный, если не хочется далеко ехать, а на все конные активности вы готовы выделить полдня. В школе обучают верховой езде с нуля, а тем, кто хотел бы просто разок прокатиться, предлагают конные прогулки (3500 рублей за час) — инструктор объясняет азы, далее вы в спокойном темпе прогуливаетесь на лошади по парку.
Если понравится, можно записаться на обучение — стоимость та же, а за 8–10 уроков вас обучат уверенно держаться в седле и мчаться галопом. Для детей есть катание на пони.
Конный клуб «Эквилого»
Частная загородная конюшня предлагает не обучение верховой езде, а размеренные конные прогулки в ближайшем лесу. Перед заездом проведут подробный инструктаж, а в процессе ездоков сопровождает инструктор. Можно покататься в составе группы или арендовать лошадей для одиночной или парной прогулки.
Стоимость одного часа (этого будет вполне достаточно для первого раза) — 1400 рублей; сопровождение инструктора — еще 500 рублей. Записываться нужно заранее, по телефону. Сами прогулки проходят в симпатичном леске с заходом к озеру.
Конноспортивный клуб «Соловьиная роща»
Конноспортивный комплекс в национальном парке «Лосиный Остров» проводит занятия по верховой езде, но новичкам предлагает начинать с тихих прогулок. В двух конюшнях «Соловьиной рощи» более 25 лошадей, для знакомства подберут самую спокойную. Сами прогулки проходят в лесопарке, где нередко можно встретить оленей, лосей, лисиц и даже кабанов.
Каждый участник старше 14 лет управляет своей лошадью самостоятельно, но под руководством опытного тренера. Лошади дружелюбные, для них советуют захватить сахар, морковку, сухари или яблоки.
Продолжительность прогулки — от часа до полутора. Темп можно выбрать самостоятельно — шаг или рысь. Стоимость прогулки — от 3000 рублей.
Конный двор «Яуза»
Еще одна школа верховой езды на территории парка «Лосиный Остров». Здесь в основном проводят обучение для взрослых и детей, но есть и вариант прогулки по лесу для тех, кто в седле раньше не сидел. Можно отправиться в группе или выбрать индивидуальную прогулку — в любом случае в сопровождении будет опытный инструктор. Лошади идут шагом, вся прогулка занимает 45 минут, подойдет и детям. Стоимость — 2500 рублей.
Для самых опасливых есть экскурсия по конюшне и фотосессия (от 3000 рублей) — здесь даже кататься не придется, гостям предлагают попозировать в седле и угостить лошадь яблоком.
Конный парк «Русь»
На территории конного парка есть музей скульптур, пекарня, мемориал славы русской кавалерии и «долина сказок» — эти развлечения бесплатные. Тут же работает школа «Олимпия». Многие услуги рассчитаны на конных неофитов: есть катание в крытом манеже или на свежем воздухе (от 2000 рублей), верховые прогулки (от 3000 рублей) по специальной трассе вдоль леса с видом на озеро и заснеженные опушки.
Самый простой вариант — фотосессия с лошадьми и пони или экскурсия на конюшню, где посетителям рассказывают о мастях и породах лошадей, знакомят с амуницией для верховой езды, показывают, как ухаживают за животными, и дают погладить самых дружелюбных.
Школа верховой езды «Гармония»
Школу отличает удобное расположение — она работает на территории Останкинского парка, объединенного с ВДНХ. Кроме полноценного обучения в «Гармонии» предлагают 90-минутные прогулки на лошадях (от 3500 рублей) — для этой активности подбирают самых спокойных и доброжелательных коняшек (потом их можно угостить яблоками).
Есть и более необычные услуги: детский праздник с лошадками, предложение руки и сердца на конной прогулке для двоих и даже конные квесты.
Конноспортивный клуб «Прованс»
Еще одна конная школа в черте города — на этот раз на юге Москвы. В «Провансе» есть теплые манежи, так что кататься на лошадях комфортно в любое время года. Для детей работает пони-школа, где малышей учат кататься сначала на мини-лошадках.
Для взрослых есть прогулки по лесу (от 3000 рублей) в компании инструктора. До или после прогулки можно взять экскурсию на конюшню — здесь познакомят с лошадьми клуба, покажут их быт и дадут угостить животных яблоками.
Конноспортивный клуб «Ахиллес»
Конные прогулки и пони-клуб на территории Останкинского парка. Прогулки (от 4000 рублей) проводятся по специальной конной тропе в глубине паркового массива. На протяжении всего маршрута ездоков сопровождает опытный тренер по верховой езде.
Кроме прогулок и обучения в клубе есть занятия иппотерапией для детей и лекторий (в нем тоже рассказывают про лошадей).
Конноспортивный клуб Horseka
Природно-развлекательный комплекс занимает 75 га. На его территории расположены гостиница, конноспортивная школа, банный комплекс, конюшни и манежи, ресторан, зона барбекю и детский клуб.
Кроме прогулок на лошадях (от 6000 рублей) и пони для детей предлагают пробные занятия на манеже — инструктор обучит азам верховой езды. Самый простой вариант — фотосессия с лошадками (от 5000 рублей), в этом случае даже не обязательно седлать лошадь (если вы вдруг боитесь!).
Карусель на Красной площади
Если лошади привлекают вас только в теории, смело берите билет на главную московскую карусель с лошадками, которая работает у Кремля. Седлайте белоснежного коня — и в путь. Пара кругов на сверкающей карусели с гирляндами поднимет настроение (и нет никакого риска, что животное под вами пустится галопом).