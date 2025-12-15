На стене много чего написано (и нарисовано!): как муралы меняют облик городов

О чем мы говорим, когда говорим о паблик-арте
Паблик-арт – это искусство в городском пространстве, рассчитанное на любого, в том числе и неподготовленного зрителя. Оно может принимать разные формы: от необычных скульптур до муралов – монументальной живописи на стенах домов.
Идея диалога художника и человека через искусство, вписанное в городскую среду, появилась в XX веке. Пионером паблик-арта считают мексиканского художника Диего Риверу. Он сделал шаг навстречу простому зрителю, расположив огромные и сложные как по форме, так и по содержанию фрески в общественных пространствах. В числе известных его работ «История Мексики» в Национальном дворце в Мехико. Ривера обратился к ключевых событиям, связанным с историей своего народа: со времен ацтеков и до Мексиканской революцией (1910 – 1920 гг). Для Диего Риверы муралы были формой диалога с широкой публикой и возможностью донести до нее свои идеи, в том числе и политические (Ривера был убежденным коммунистом).
Современный паблик-арт – и буквы «Love» Роберта Индианы в Нью-Йорке, и портрет Майи Плисецкой в московском сквере на Большой Дмитровке. Иногда к паблик-арту относят и граффити, в том числе работы Бэнкси и Жана-Мишеля Баскии. Хотя, некоторые специалисты подобный стрит-арт от паблик-арта, поскольку первый не санкционирован городскими властями.
Что происходит с паблик-артом в России
В СССР паблик-арт в первую очередь служил для пропаганды светлого коммунистического будущего и создания образа идеального советского человека. Правда, в шестидесятые годы на улицах городов начали появляться абстрактные объекты вроде «Лента Мёбуса» на фасаде Центрального экономико-математического института РАН в Москве. В девяностые часть советского наследия была утрачена, а доступное массам искусство мало кого интересовало. Тема вернулась в повестку дня уже в XXI веке.
Современный паблик-арт заставляет о себе говорить, а порой становится темой для споров. К примеру, вся столица обсуждала и «Большую глину» Урса Фишера на Болотной набережной, и сменившую ее «Садовую лопатку» Класа Ольденбурга и Кошье ван Брюггена.
Иногда произведения городского искусства становятся символом места: после того как в Перми в 2009 году установили арт-объект Бориса Матросова «Счастье не за горами», он превратился в визитную карточку уральского города.
По всей стране действуют фестивали паблик-арта. В числе самых известных «Смена» – благодаря ему произведения искусства появляются на улицах промышленных городов и рабочих поселок.
Новый заметный проект – программа «Взгляды», действующая на Дальнем Востоке. За два года в Южно-Сахалинске появилось более семидесяти муралов, двадцать пять из них – в этом году.
Как сегодня работают с паблик-артом
Муралы в Южно-Сахалинске начали рисовать до того, как «Взгляды» пришли на остров. «Они были скорее декоративными. Визуально эти муралы были понятны местным жителям и радовали глаз, но выполняли исключительно прикладные функции: сделать серый фасад ярким. Скорее это была форма благоустройства», – объясняет Александр Мущенко, куратор проекта.
Мущенко – уроженец Южно-Сахалинска, живщий в Петербурге. В городе на Неве он работал над созданием Музея стрит-арта. Вместе с командой энтузиастов он и предложил новый подход к городскому искусству.
«Искусство – это всегда что-то большее, чем мы видим. Это идея, история, путь художника, его мир, выраженный в объекте. Когда у нас появилась возможность работать с художниками, мы хотели подчеркнуть важность их видения и выбрали для программы название «Взгляды». Здесь встречаются взгляды творцов и жителей города, создается новое пространство для диалога и развития креативных индустрий. До программы объекты в городе появлялись хаотично и зависели от разных заказчиков. А у нас есть цельная концепция, своя стратегия и «дорожная карта»».
В первом сезоне эскизы муралов выбирали в формате опен-коллов: художники предлагали идеи, а решение принимало жюри. В 2025 появился дополнительный отбор: «Куратор, основываясь на понимании художников, предлагает Департаменту архитектуры города их кандидатуры, а город формирует финальный список. Для нас очень важно имеют ли художники релевантный задаче опыт», – говорит Мущенко.
В течение нескольких месяцев в Южно-Сахалинск приезжают художники, причем не только из России. В 2025 году организаторам пригласили швейцарца Антуана Гиньяра (LPVDA). Он сделал монументальный рисунок мальчика с компасом на деревянном фасаде жилого дома.
Работая в городе, художники полагаются не только на собственное видение.
«Я начинал с окружающей среды – с фасадов. Благодаря панорамным видам в «Яндекс. картах», составлял общую палитру и общее представление о месте. Затем обращался к архивным источникам, они приводили к каким-то местным истории. В итоге у меня собралась большая база для основания эскизов. Изменения приходилось вносить, один эскиз даже был отклонен, хотя концептуально он вписывался в историю острова. Пришлось делать новый за короткий срок, но все получилось, благо база уже была собрана».
Почему люди не всегда понимают паблик-арт
По словам Александра Мущенко, у «Взглядов» нет проблем с властями – программа работает в тесной связке с губернатором и мэром Южно-Сахалинска. А вот жители города не всегда рады рисункам. Порой широкую публику оставляют в замешательстве абстрактные изображения. Некоторые люди в целом недовольны вмешательством художников в повседневную жизнь.
«Люди подходили и говорили, что они не понимают что нарисовано. Я отвечал, что можно не понимать – это же не сканворд. Можно просто почувствовать, как вы себя ощущаете с этой работой. Затем люди признавали, что узнают фрагменты. Я думаю, что новая работа, особенно настолько яркая как моя, может вызывать не только приятные чувства, но и тревогу. Но постепенно что-то менялось в восприятии людей. Принять изменение – уже большая открытость».
«У меня была идея сделать мурал с тенями от несуществующих объектов, которые падают на рисунок как бы снаружи. Сделав эскиз, я сразу понимал, что это немного нестандартная работа, и вероятно люди воспримут ее специфически. Когда работа была завершена, я получил положительный фидбэк, а не только непонимание. Цветовая гамма соответствует реальному дому, картинка встраивается в среду и не мешает. Я думаю, что со временем мой мурал приживется и понравится даже тем, кто его не понимал изначально».
Когда жильцы дома не довольны появлению паблик-арта на стене здания, организаторам приходится искать другой фасад. Кураторы не вмешиваются в уже согласованные эскизы, а стараются подобрать подходящее место. У художников также есть право голоса, к тому же они работают небесплатно – по мнению организаторов программы, любой труд должен оплачиваться.
Как муралы меняют облик Южно-Сахалинска
Южно-Сахалинск – пример того, как искусство позитивно влияет на место. В городе немного интересной архитектуры: город начал активно застраиваться в середине XX века. На тот момент в Советском Союзе уже объявили войну «архитектурным излишествам». Невысокие жилые дома, такие же как и в спальных районов других российских населенных пунктов, занимают большую часть Южно-Сахалинска. Благодаря муралам он обретает уникальность.
«Паблик-арт позволяет расширить и улучшить опыт восприятия города жителями и туристами. Появляются точки визуального притяжения. Плюс мы постоянно находимся в поиске локльной идентичности. Сахалинская область – молодой регион, и мы чувствуем запрос на понятные местному населения образы. Есть еще и навигационный эффект: люди начинают ориентироваться по муралам, предлагают встретиться у них, объясняют как пройти или проехать, ориентируясь на них. Мы верим в то, что создаем благоприятную атмосферу для развития креативной экономики. Это и новые рабочие места, и возможности для профессионального роста».
В отзывах о поездках на Сахалин туристы уже пишут не только о природе острова, но о рисунках на стенах . Появились и специальные маршруты, позволяющие взглянуть на самые интересные рисунки. Местные жители согласны с тем, что искусство идет на пользу городу.
«Муралы делают город ярче и глубже, заставляют по-новому посмотреть на привычные вещи. Сахалинская улица – это теперь не просто полоса асфальта с запада на восток, а история освоения острова в лицах. Или непонятная аббревиатура СахНИРО благодаря муралу стала не набором букв, а историей про наших лососей. И конечно, совершенно прекрасное "пластилиновое" полотно на дворце детского творчества. Даже тот, кто никогда не был внутри сразу поймет, про что это здание».
«Я отношусь к муралам положительно. Наш город в целом заметно меняется в позитивную сторону, а муралы дополняют и подчеркивают улучшения. Буду рад, если на улицах будет больше искусства: я занимаюсь бизнесом, связанным с туризмом и как никто заинтересован в появлении арт-объектов».
Паблик-арт развивается на только на Дальнем Востоке. Муралы сейчас активно рисуют на севере, в первую очередь – в Мурманске. В Нижегородской области, в городе Выкса, прямо на улицах появляются необычные скульптуры и инсталляции современных художников. Вчерашние серые панельки все чаще раскрашивают в яркие цвета, и эта тенденция не может не радовать.