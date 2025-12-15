На стене много чего написано (и нарисовано!): как муралы меняют облик городов

«Люди подходили и говорили, что они не понимают что нарисовано. Я отвечал, что можно не понимать – это же не сканворд. Можно просто почувствовать, как вы себя ощущаете с этой работой . Затем люди признавали, что узнают фрагменты. Я думаю, что новая работа, особенно настолько яркая как моя, может вызывать не только приятные чувства, но и тревогу. Но постепенно что-то менялось в восприятии людей. Принять изменение – уже большая открытость».