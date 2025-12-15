Битцевские феи: зачем компания мужчин по выходным гоняет машинки по лесу

В конце ноября девушка с ником @skajiklevo поделилась интересным открытием, которое она совершила во время прогулки по Битцевскому лесу. Среди деревьев она увидела огоньки и решила подойти к ним поближе. Около маленькой речки блогер засняла компанию мужчин, которые увлеченно катали радиоуправляемые машинки по бездорожью. Ролик набрал более двух миллионов просмотров — так сообщество RcTrophy Chertanovo резко обрело популярность. Через пару дней о нем даже напечатали заметку в газете.
В комментариях сотни пользователей признавались, что с детства мечтали о такой машинке, и начали интересоваться, как присоединиться к компании энтузиастов. «Захотелось к ним», «Я тоже хочу с ними тусить», «Они просто выбрали быть счастливыми», «Вау, идея для дня рождения», «Эти люди поняли смысл жизни» — такие добрые слова оставляли зрители. В процессе обсуждения выяснилось, что подобные клубы есть не только в Москве, но и в других городах России.
Rc-энтузиасты рады, что об их комьюнити узнало больше людей, но некоторые комментарии их огорчили. Нашлись те, кто называл их увлечение глупостью, а в адрес членов Rc Trophy Chertanovo отпускал фразы «Не было, что ли, игрушек в детстве?» и «Взрослые мужики, а играетесь в машинки!».
Что такое Rc Trophy Chertanovo и чем оно привлекает мужчин
История Rc Trophy Chertanovo началась в 2016 году. Тогда его основал Владимир Викторович. В самом начале команда состояла из четырех друзей, они постепенно приглашали на встречи товарищей — и «пошло-поехало». Сейчас в комьюнити около ста активных человек, их средний возраст — 35 лет. Подписчиков паблика больше — около 700, и это логично: он объединяет владельцев Rc-машинок из разных городов и районов Москвы.
Каждое воскресенье, в 12.00, участники Rc Trophy Chertanovo ждут всех желающих приобщиться к миру Rc-моделей на парковке у Битцевского парка. Узнать подробнее о встречах и задать вопросы можно в чате сообщества в телеграме.
Каждый находит в этом хобби свое удовольствие. Одному нравится управлять машинками, второму — менять запчасти и смотреть, как это повлияло на проходимость, третий любит собирать уникальные модели с нуля, а кто-то получает наслаждение от участия в соревнованиях, которые иногда устраивает сообщество. Для всех важна и социальная составляющая: встречи Rc Trophy Chertanovo — это «приятное общение и отдых на природе».
Rc-энтузиасты предупреждают: их хобби не из дешевых, и для «экспедиций» не подойдут «игрушки из „Детского мира“». Машинку для новичка можно приобрести за 15–30 тысяч рублей, но стоимость топовых моделей будет еще выше. В любом случае даже в самую дорогую машинку придется вкладываться: защищать электронику, смазывать агрегаты, тюнинговать, менять запчасти. Благодаря новым технологиям на 3D-принтере можно распечатать сломанную деталь или красивый кузов.
Какие модели подойдут новичку
Мы спросили у участников Rc Trophy Chertanovo, какую модель лучше выбрать для первого знакомства с миром радиоуправляемых машин. Диапазон цен — от 17 до 38 тысяч рублей.