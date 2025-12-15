Тем временем в Москве

Битцевские феи: зачем компания мужчин по выходным гоняет машинки по лесу

Интернет тронуло видео с загадочными парнями, гоняющими радиоуправляемые машинки по Битцевскому лесу. Мы нашли героев ролика — участников сообщества Rc Trophy Chertanovo — и узнали, что мотивирует их инвестировать время и деньги в это необычное хобби. А еще попросили составить подборку моделей для новичков, которые можно подарить себя и близким.

В конце ноября девушка с ником @skajiklevo поделилась интересным открытием, которое она совершила во время прогулки по Битцевскому лесу. Среди деревьев она увидела огоньки и решила подойти к ним поближе. Около маленькой речки блогер засняла компанию мужчин, которые увлеченно катали радиоуправляемые машинки по бездорожью. Ролик набрал более двух миллионов просмотров — так сообщество RcTrophy Chertanovo резко обрело популярность. Через пару дней о нем даже напечатали заметку в газете

Видео: @skajiklevo

В комментариях сотни пользователей признавались, что с детства мечтали о такой машинке, и начали интересоваться, как присоединиться к компании энтузиастов. «Захотелось к ним», «Я тоже хочу с ними тусить», «Они просто выбрали быть счастливыми», «Вау, идея для дня рождения», «Эти люди поняли смысл жизни» — такие добрые слова оставляли зрители. В процессе обсуждения выяснилось, что подобные клубы есть не только в Москве, но и в других городах России. 

Rc-энтузиасты рады, что об их комьюнити узнало больше людей, но некоторые комментарии их огорчили. Нашлись те, кто называл их увлечение глупостью, а в адрес членов Rc Trophy Chertanovo отпускал фразы «Не было, что ли, игрушек в детстве?» и «Взрослые мужики, а играетесь в машинки!».

Что такое Rc Trophy Chertanovo и чем оно привлекает мужчин

История Rc Trophy Chertanovo началась в 2016 году. Тогда его основал Владимир Викторович. В самом начале команда состояла из четырех друзей, они постепенно приглашали на встречи товарищей — и «пошло-поехало». Сейчас в комьюнити около ста активных человек, их средний возраст — 35 лет. Подписчиков паблика больше — около 700, и это логично: он объединяет владельцев Rc-машинок из разных городов и районов Москвы.

Каждое воскресенье, в 12.00, участники Rc Trophy Chertanovo ждут всех желающих приобщиться к миру Rc-моделей на парковке у Битцевского парка. Узнать подробнее о встречах и задать вопросы можно в чате сообщества в телеграме. 

© Rc Trophy Chertanovo

Каждый находит в этом хобби свое удовольствие. Одному нравится управлять машинками, второму — менять запчасти и смотреть, как это повлияло на проходимость, третий любит собирать уникальные модели с нуля, а кто-то получает наслаждение от участия в соревнованиях, которые иногда устраивает сообщество. Для всех важна и социальная составляющая: встречи Rc Trophy Chertanovo — это «приятное общение и отдых на природе». 

Rc-энтузиасты предупреждают: их хобби не из дешевых, и для «экспедиций» не подойдут «игрушки из „Детского мира“». Машинку для новичка можно приобрести за 15–30 тысяч рублей, но стоимость топовых моделей будет еще выше. В любом случае даже в самую дорогую машинку придется вкладываться: защищать электронику, смазывать агрегаты, тюнинговать, менять запчасти. Благодаря новым технологиям на 3D-принтере можно распечатать сломанную деталь или красивый кузов. 

Какие модели подойдут новичку 

Мы спросили у участников Rc Trophy Chertanovo, какую модель лучше выбрать для первого знакомства с миром радиоуправляемых машин. Диапазон цен — от 17 до 38 тысяч рублей. 

1/8
Beluga 1/10, 17 388 р.
2/8
SCX10 III Coyote 4X4, 38 351 р.
3/8
Axial SCX10 III 1/10 RC, 36 246 р.
4/8
SCX10 III Jeep JLU Wrangler 4X4, 37 324 р.
5/8
Yikong YK4107pro, 28 131 р.
6/8
Bronco 1/10 RC car 104020, 17 459 р.
7/8
Yikong YK4107 1/10, 23 652 р.
8/8
Yikong YK4102 PRO, 35 409 р.
