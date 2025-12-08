От Тобольска до Великого Устюга: 8 мест, куда отправиться за настоящей зимой

Мурманск
В декабре в Мурманске начинается арктическая ночь — идеальное время, чтобы увидеть северное сияние и взять максимум от поездки в Заполярье. Можно погулять по центру города, где уже установили главную елку, а можно исследовать знаковые памятники — например, мемориал защитникам Русского Севера, который в народе ласково прозвали «Алёша», или скульптуру «Ждущая».
Еще один популярный вид досуга в Мурманской области — погружение в историю саамов. Лучше всего изучить быт и традиции этого малочисленного коренного народа можно в Музее истории кольских саамов в селе Ловозеро. Если вы любите суровые морские пейзажи, смело отправляйтесь в Териберку: ощущение простора и края света здесь гарантировано. Именно сюда чаще всего приезжают охотиться на китов и северное сияние.
А в 25 километрах от Мурманска расположился туристический комплекс «Лапландская деревня», где можно устроить зимнюю развлекательную программу на любой вкус, от экстремального сафари на снегоходах и игры в снежки в японской традиции юкигассен до айс-флоатинга в Кольском заливе.
Томск
Томск — город достаточно компактный, поэтому успеть осмотреть все основные достопримечательности и насладиться городом можно и за выходные. Зимой здесь приятно гулять по набережной реки Томь, любоваться характерной разношерстной архитектурой или бродить по любимому местными и туристами парку «Лагерный сад». А после рекомендуем заглянуть в одно из местных заведений, чтобы попробовать деликатесы из дичи или согреться сбитнем.
Популярное среди местных и туристов место для отдыха в окрестностях Томска — природный парк «Околица». Сюда едут не только для того, чтобы погулять по живописной территории, но и познакомиться с локальными ремеслами в виде скульптур томских мастеров. В середине декабря в самом городе стартует ежегодный фестиваль «Хрустальный Томск». Во время него на Ново-Соборной площади появятся десятки ледовых скульптур. Советуем следить за прогнозом и утепляться: зимой температура в Томске нередко опускается до -20.
Тобольск
В Тобольск едут за исторической архитектурой и настоящей сибирской атмосферой. Главная достопримечательность города в Тюменской области — каменный кремль, но только им туристический маршрут не ограничивается. Не забудьте добраться до Красной и Базарной площадей, забраться на смотровую площадку в саду Ермака и заглянуть в Дом мастеров, чтобы познакомиться с местными промыслами.
В тематическом парке «Тобол» можно почувствовать себя героем исторического фильма, а в туристическом комплексе «Абалак» — оказаться в сказочных декорациях в духе средневековой Руси. Если вам по душе коньки, отправляйтесь на главный городской каток, который расположен на стадионе «Тобол», или на Пятницкий каток, что на Базарной площади, — обычно к Новому году здесь устанавливают ярмарочные домики. А после катания можно согреться чаем и сибирскими сладостями в «Дворцовой пряничной».
Великий Устюг
Вотчина и резиденция Деда Мороза — не единственная причина, по которой стоит посетить Великий Устюг. Отправляйтесь сюда до новогодних праздников, чтобы без толп туристов посмотреть многочисленные соборы и монастыри или посетить один из музеев — например, этнографии, новогодней игрушки или древнерусского искусства. А если все-таки захочется заглянуть в гости к волшебнику, то здесь точно найдутся развлечения и для детей, и для взрослых: например, можно покататься на ватрушках, конных и собачьих упряжках и даже на чудо-печке.
Помимо снега, за ощущение зимней сказки в Великом Устюге отвечают праздничные украшения: главная городская елка и огни начали работать в городе еще 18 ноября, в день рождения Деда Мороза. А хвойные леса вокруг города подходят для классических зимних активностей, будь то катание на лыжах, коньках или санях.
Иркутск
Главный плюс Иркутска зимой — большой шанс солнечной погоды, которая делает заснеженные улицы еще более сказочными. В самом городе можно предаться традиционным зимним развлечениям, от спуска с ледяных горок до катания на коньках, лыжах и даже собачьих упряжках, неспешно прогуляться по историческому центру или по набережной вдоль Ангары.
В начале декабря Байкал еще не замерзает полностью, зато им можно полюбоваться с берега — например, в поселке Листвянка или Порту Байкал. Если хотите исследовать шаманские места, отправляйтесь на остров Ольхон.
Точка притяжения в Иркутске в зимний сезон — Ледовый городок «Хрустальная сказка»: здесь работают виражные горки, ледяные чаши с шариками и ледяной город с электромобилями. Также стоит посетить Конный остров: зимой здесь традиционно заливают дорожки для катания на коньках.
Сыктывкар
Не самое очевидное туристическое направление, зато с гарантированным снегом и настоящим морозом. В столице Республики Коми можно совместить культурную и активную программы. За первую отвечает Национальный музей Республики Коми, Национальная галерея и Свято-Стефановский кафедральный собор. А за второй можно отправиться в один из региональных парков и заповедников — например, чтобы увидеть столбы Маньпупунёра, — или на близлежащие горнолыжные курорты. Не забудьте познакомиться с кулинарными традициями коми и попробовать местные блюда с олениной, медвежатиной и мясом лося.
В Сыктывкаре есть несколько лыжных баз, рассчитанных как на начинающих, так и на профессионалов: самые популярные — «Динамо», «Солнечная» и «Зеленецкие Альпы». А за праздничной атмосферой смело отправляйтесь на центральную площадь города — Стефановскую, — где ближе к концу декабря построят новогодний городок.
Кемерово
В Кемерове можно узнать все об угольной промышленности — для этого отправляйтесь в Музей-заповедник «Красная Горка», который построили на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. За природными красотами советуем ехать в Рудничный бор или ландшафтный «Парк Ангелов». Любителям архитектуры тоже найдется что посмотреть: среди необычных городских построек ищите Дом Губкиных, конструктивистский Дворец труда и здание местного ЦУМа.
Ежегодно местом концентрации зимних развлечений в Кемерове становится Площадь Советов: ее уже украсили к праздникам, а скоро здесь обещают открыть каток, ледовый городок и рождественскую ярмарку. А если вы настроены на активный отдых, добавьте в программу базу отдыха «Танай» или горнолыжный курорт «Горная Саланга». Еще один вариант зимнего досуга предлагает комплекс «ХаскиЛэнд»: здесь можно покататься на собачьих упряжках, просто посмотреть на забавных хаски или попариться в русской бане.
Горно-Алтайск
Зимой на Алтай стоит ехать прежде всего за активным отдыхом — это подходящее место, чтобы покататься на лыжах, сноуборде и снегоходах или отправиться на долгую прогулку вдоль реки Катунь. Голубые и Каракольские озера, Водопад Куркуре, озеро Светлое — выбор природных достопримечательностей в регионе, которые особенно красивы зимой, впечатляет.
Если вас больше привлекает культурная программа, загляните в Национальный музей Республики Алтай или Буддийский храм Ак-Бурхан. Вблизи города работает множество турбаз, где, среди прочего, можно покататься на снегоходах. В селе Анос, что в полутора часах езды от Горно-Алтайска, открыт банный комплекс «Воспарение» — идеальное завершение зимних выходных. Согреться можно и в аквапарке: самый известный в окрестностях — «Турсиб», который находится на территории одноименной базы отдыха.