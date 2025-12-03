«Фестик», сказочные спектакли и еще 30 идей, чем заняться в Москве в декабре

Кафе изменило свою концепцию, и теперь все три заведения работают по утреннему и вечернему меню. С 14:00 в будни и с 17:00 в выходные пространство преображается, сменяет светлые интерьеры камерной атмосферой с приглушенным светом. В меню — ризотто с грудинкой и вишней конфи, нежный судак с крем-пюре и паста орзо с пастрами.