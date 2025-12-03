«Фестик», сказочные спектакли и еще 30 идей, чем заняться в Москве в декабре

Вечеринки
Invaders 7 Years
6 декабря, Dex, 18+
Фестиваль в честь семилетия коммьюнити Invaders. В этот день три команды — Invaders, : data и United — займут три сцены клуба. На Medium выступят электронщики Nocow, Shadowax и Unit Boy. Пространство Under полностью посвятят драм-энд-бейсу и дабстепу от кураторов, а в MSL отыграют петербургские Formally Unknown, Primitive и Rwanda, казанский дуэт Yung Acid и московские хип-хоп проекты. В середине ночи гостей ждет секретный артист.
Urban Dreams
6 декабря, Tau, 18+
Большая вечеринка в стилистике «Тайного города». Создатели Rise Entertainment Жу Монтвилайте и Владимир Месхи представят иммерсивный проект, вдохновленный фэнтезийной вселенной писателя Вадима Панова. Пространство клуба преобразуют фотозонами и отдельными лофт-пространствами, где гости смогут побыть актерами кино. Для полного погружения в атомсферу команда пригласит 250 перформеров, которые будут взаимодействовать с посетителями. В музыкальной программе — сербский продюсер Tebra и артисты Aza Sirelis, Agata, SPY.DER.
Opera vol.21 — Триумф
12 декабря, «Графит», 18+
Вечеринка, объединившая электронную музыку, моду и спорт. В программе — выступления диджеев Nikita Zabelin, Sofia Rodina и других, а также шоу от Федерации кхмерского бокса.
Private Persons
13 декабря, Dex, 18+
Финальная в этом году вечеринка лейбла, которая пройдет в стенах открытого в июле клуба Dex на месте Arma (экс-Mutabor). Лайнапа пока нет, но должно быть, как всегда, весело.
Фестик Зима
20 декабря, ДК Кристалл, 18+
Второй предновогодний «Фестик» от «Диско-клуба». В этот день ожидаются звездные ведущие, концерт с резидентами, театрализованное шоу, новогодняя съемка и специальные секретные гости.
Спектакли
Сцены из супружеской жизни
2, 18 и 30 декабря, Et Cetera п/р Александра Калягина, 16+
Постановка по мотивам фильма Ингмара Бергмана, где Юхан и Марианна ищут ответы на вечные вопросы: куда уходит любовь и можно ли ее удержать. Действие разворачивается в обычной квартире, освещенной огромным неоновым экраном.
Москвички
5, 24 декабря, театр Моссовета, 16+
Пьеса Марии Рождественской, которая стала победителем конкурса «Москва и москвичи». По сюжету в легендарном «Доме под юбкой» на Тверской живут четыре поколения женщин семьи Степановых. В день рождения младшей из них, Маши, в квартире разворачивается история о любви, спорах и вечном конфликте эпох.
____ на Руси ____ хорошо
11, 12 декабря, Театр им. Ермоловой, 16+
Новое прочтение поэмы Некрасова в спектакле Дмитрия Мулькова. В нем семь мужчин-работяг после смены репетируют своей рок-группой в гараже и неожиданно задаются вопросом: «Кому живется весело, вольготно на Руси?..».
Марьино поле
12, 13 декабря, Электротеатр Станиславвского, 16+
Пьеса-фантасмагория Олега Богаева, погружающая зрителя в пространство, где время остановилось. По сюжету Марья, Прасковья и Серафима живут в лимбе между прошлым и настоящим. «Их путь — это не перемещение, а паломничество сквозь миф и сон к несломленной внутренней силе, которую питает одна лишь надежда», — поясняют в театре.
Репетиция оркестра
13, 14, 27, 28 декабря, Ленком Марка Захарова, 16+
Премьерные показы первой работы Владимира Панкова в качестве художественного руководителя. Постановка создана по мотивам фильма Федерико Феллини и творчества Марка Захарова. В основе спектакля лежит метафора оркестра как общества, в котором самовыражение человека невозможно без команды единомышленников.
Мир потерянных животных
20, 21 декабря, Театр им. Маяковского, 6+
Премьера постановки Ирины Васильевой о взрослении и принятии потерь по мотивам графического романа Ноэми Уэбер. В нем восьмилетняя Эльза отправляется в фантазийное путешествие после потери своего лучшего друга — золотой рыбки Альдо.
«Богатыри»
20, 21 декабря, Театр на Цветном, 6+
Шоу объединит в себе фольклорные мотивы и современные сценические технологии. В постановке участвуют четыре богатыря, которые противостоят Соловью-разбойнику и хитроумному Альфреду. Особенность спектакля — нестандартный формат без традиционной сцены. Действие разворачивается непосредственно перед зрительскими местами.
Три мушкетера
27, 31 декабря, Театр им. Моссовета, 12+
Музыкальный драматический спектакль Евгения Марчелли по мотивам знаменитой авантюрной линии из романа Дюма — истории с королевскими подвесками. Они были подарены королевой Франции Анной Австрийской герцогу Бэкингему, которые должен во что бы то ни стало вернуть Д’Артаньян и его друзья. Хореографом постановки стал Егор Дружинин.
«Морозко»
29, 30, 31 декабря, Доме актера
Знакомая всем с детства сказка в камерном формате. История расскажет о падчерице, изгнанной мачехой в зимний лес. Встретив волшебного Морозко, девушке предстоит пройти испытание холодом, отвечая на трудности смирением и добротой.
Еда
Wine & Crab
В Москве стартоавл сезон трюфелей и по этому случаю ресторан представил специальное меню. Шеф-повар Иван Зорин создал такие блюда, как нежные гребешки с пюре из топинамбура, тартар из говядины с трюфельными слайсами и паста с камчатским крабом и древесными грибами под трюфельным соусом.
Finch
Кафе изменило свою концепцию, и теперь все три заведения работают по утреннему и вечернему меню. С 14:00 в будни и с 17:00 в выходные пространство преображается, сменяет светлые интерьеры камерной атмосферой с приглушенным светом. В меню — ризотто с грудинкой и вишней конфи, нежный судак с крем-пюре и паста орзо с пастрами.
Nightcall
В старинной усадьбе на месте бара Ministry открылся бар Nightcall в стиле ретромодернизма. Интерьер выполнен в синих и терракотовых тонах с хромированными деталями, напоминая эстетику Стенли Кубрика и Виндинга Рефна. В меню — бистро-фуд со всего мира: от корейского тартара юкхе до итальянских канноли.
Radio Greenhouse
Зимнее меню с акцентом на согревающие вкусы. Проект Алексея Ольхового на Бауманской предлагает попробовать запеченную тыкву с копченой свеклой и горгонзолой, сыр халуми с соусом из кинзы или пасту орзо с нежным кроликом и трюфельными нотками. Барная карта дополнилась авторскими коктейлями: от терпкого Hojicha на ванильной водке до Rajio Cosmo с можжевельником и розмарином.
И еще кое-что
non/fiction
4-7 декабря, Гостиный двор
27-я книжная ярмарка художественной, научной и научно-популярной литературы. На ней издательства представят новинки и проведут лекции. Во взрослой секции пройдут встречи с российскими и зарубежными писателями, в молодежной — гостей ждут дискуссии о тенденциях на рынке нон-фикшн, а в детской — творческие мастерские, мастер-классы, игры-квесты и выставки иллюстраций.
Фестиваль «Параллельно»
4-7 декабря, «Книжный магазин Пархоменко»
Альтернативная площадка для авторов и издательств, не представленных на ярмарке non/fiction. В программе — презентации книг Романа Сенчина, Натальи Бесхлебной и Ивана Давыдова, а также специальный выпуск газеты “Билли” и литературный вечер, посвященный Серебряному веку. Отдельное внимание будет уделено издательству Individuum, чьи книги составят основу тематической выкладки.
Посиделки у Липы
4, 11 декабря, Дом Липы
Уютные кулинарные вечера в Доме Липы. Гостей ждет мастер-класс по лепке пельменей и вареников под руководством шефа Марка Кальфа, на котором он раскроет секреты идеального теста и начинки. После совместной готовки участники продегустируют результаты за просмотром «Иронии судьбы».
Елочные игрушки
7 и 21 декабря, Дом Липы
Еще один предновогодний мастер-класс — на этот раз по созданию керамических елочных украшений. Участники освоят базовые техники работы с глиной, создав до шести авторских игрушек, и продегустируют игристое. Готовые изделия после обжига можно будет забрать для своей елки или в качестве подарка.
Камерный ансамбль солистов оркестра musicAeterna
10 декабря, Малый зал Консерватории, 12+
Квартет солистов оркестра musicAeterna представит программу Chiaroscuro, названную в честь одноименного сочинения Гии Канчели. Концерт будет разделен на две части: в первой прозвучат сочинения французских композиторов XX века, во второй — произведения российских авторов. Программа построена по особенной структуре «песочных часов», где в первом отделении количество исполнителей будет постепенно уменьшаться от квартета к соло, а во втором — снова возрастать.
Теодор Курентзис и musicAeterna. Вагнер
11, 12 декабря, Большой зал Консерватории, 12+
Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит семидесятиминутную симфоническую сюиту «Кольцо без слов» Лорина Маазеля. Композиция объединит основные музыкальные темы из вагнеровской тетралогии «Кольцо нибелунга»: от «Золота Рейна» до «Гибели богов». Особенностью аранжировки Маазеля стала инструментальная замена вокальных партий.
Круг мастеров
12-14 декабря, ТЦ Глобал Сити, 18–20 декабря ТРК «Киевский», 26-28 ТРЦ «Новомосковский»
Ярмарка с работами мастеров из Москвы, Петербурга, Подмосковья и других регионов. Сообщество «Круг Мастеров» было создано в 2023 году для поддержки локальных брендов и handmade-культуры. За время работы проект организовал более 40 маркетов, фестивалей и своп-вечеринок, а также провел серию мастер-классов и благотворительных акций.
Ватные игрушки
13 и 27 декабря, Дом Липы
Мастер-классы по созданию новогодних игрушек в технике папье-маше. Участники освоят работу с каркасами, ватой и роспись. В программе не только творческое занятие, но и обсуждение новогодних традиций за бокалом игристого.
Концерт брасс-ансамбля артистов оркестра musicAeterna
13 декабря, Рахманиновский зал Консерватории, 12+
Ансамбль musicAeterna Brass представит программу «Бах и джаз». В первом отделении прозвучат переложения сочинений Баха, во втором — джазовые композиции различных стилей. Проект исследует общие черты между структурной строгостью барокко и импровизационной свободой джаза.
Хор musicAeterna
13 декабря, Зарядье, 6+
Хор musicAeterna под управлением Виталия Полонского исполнит 40-голосный мотет Томаса Таллиса «Spem in Alium» — монументальное творение эпохи Возрождения. На концерте прозвучат духовные сочинения различных эпох: от полифонии Палестрины и Баха до хоровых работ Мендельсона, Пуленка и Бриттена.
Спектакль-концерт: Шекспир, Шостакович, Гамлет
14 декабря, Зарядье, 12+
В этот день Евгений Миронов представит авторскую версию шекспировского «Гамлета» в жанре спектакля-концерта. Актер выступит в роли чтеца, объединяя художественное слово с музыкой Дмитрия Шостаковича. Проект продолжит серию экспериментов Миронова с шекспировским творчеством.
Новогоднее мегашоу «История игрушек»
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря «Остров мечты»
Новогоднее шоу «История игрушек» с участием персонажей телеканала «Мульт». В нем задействованы герои «Сказочного Патруля», «Турбозавров» и других популярных анимационных проектов. Гостей ждут масштабные декорации, интерактивные элементы, цирковые номера и игры с актерами.
Керамические масленки
21 декабря, Дом Липы
Если вы сидели в интернете последний месяц, то точно видели твиттерское обсуждение клоунской масленки. И вот Дом Липы делает мастер-класс по созданию керамической масленки в технике ручной лепки. Участники освоят основы работы с глиной, создадут уникальную форму и декорируют ее авторским рисунком. Мероприятие рассчитано на разный уровень подготовки — от начинающих до тех, кто уже знаком с керамикой.
ArtFlection
27-28 декабря, Амбер Плаза
Ярмарка функционального искусства ручной работы. Тема маркета этого года — «Стрит-арт». Она отразится в лимитированных коллекциях одежды, ювелирных изделий и предметов интерьера.
«С 2014 года мы показываем, что хендмейд — не просто любительское хобби, а профессиональное авторское творчество, ставшее предметом искусства в повседневной жизни», — рассказывают организаторы.