Попутного ветра: где заниматься яхтингом в России и что стоит знать новичку

С каждым годом все больше россиян выбирают проводить дни на воде: надевают спасательные жилеты, забираются в яхту и ждут попутного ветра. Так можно провести не только выходной, но и день рождения, семейное или дружеское мероприятие, корпоратив. Александр Сколков, совладелец и креативный директор парусного сообщества «Сила ветра» рассказывает, что, когда он пришел на должность в 2016 году, под парусом ходило 500–700 человек, сейчас, по его словам, около 50 тысяч. «Спрос рождается не сам собой, это мы его создаем, — утверждает он. — И я считаю это не просто успехом, а невероятным взлетом».
Мы узнали у руководителей «Силы ветра», как они для себя объясняют популярность этого направления.
Зачем современному человеку заниматься яхтингом?
«Яхтинг — это простая практическая история: смотри по сторонам, быстро решай, работай вместе. На воде тренируется внимание, ответственность и умение договариваться. Делать это можно в городе: после работы — два часа на воде, без отпусков и перелетов. Мы держим низкий порог входа: понятные форматы, нормальные цены, тренеры рядом.
В „Силу ветра“ в первую очередь приходят за комьюнити и брендом — чтобы исследовать что-то новое под непривычным углом. Спорт на воде, а не в фитнес-клубе. Возможность во взрослом возрасте достичь каких-то вершин и получить спортивный разряд. Любознательность и желание испытать себя часто тоже к нам приводят».
«Яхтинг учит нас работать с неопределенностью, из которой состоит мир, — никогда не знаешь, что будет завтра. Мы пытаемся упростить мироздание, засунуть его в какую-то модель и схему — это когнитивная часть. Но есть и другая сторона вопроса — чувственная, сложная, иногда необъяснимая, но от этого не менее ценная. Она касается того, как мы ощущаем мир, насколько доверяем ему. Яхтинг существует в такой среде, где практически ничего не создано человеком: всего лишь кораблик в море, подверженный волнам и ветру. Если мы попытаемся все запланировать, скорее всего, это не сбудется — и слава богу. Если бы мир был таким, как мы способны себе его представить, он был бы намного более скучным местом.
Если говорить о чем-то простом и прикладном, яхтинг дает опыт решения непростых задач. А еще — общения с коллективом: это социальная магия, которая рождается только в замкнутом пространстве, когда вокруг вашей скорлупки только открытый океан и больше ничего. Ты учишься у людей чему-то новому, обретаешь друзей. И это не менее важно, чем умение тянуть веревки.
На яхте мы получаем опыт настоящего приключения. Чем оно отличается от обычного? Тем, что во втором случае мы находимся в реальности, спроектированной человеком: для нас проложили дороги, построили отель, открыли магазин, оформили место с достопримечательностью.
В одном месте выныривает кит, в другом по берегу спускается медведь, меняется погода. Формат яхтенного приключения этим и характерен. И это невероятно интересная вещь, которая может быть иногда неочевидна на берегу.
В „Силу ветра“ приходят с разными запросами. Найти друзей, научиться чему-то новому, повеселиться, увидеть кита, отправиться на перегон яхты через Атлантику, получить права капитана — у каждого своя цель. Возврат клиентов у нас довольно высокий — более 50–60 процентов. Многие влюбляются в яхтинг и продолжают заниматься им. Мы даже видим невероятные примеры, когда человек, который вчера ничего не знал об этом спорте, приходит, пробует и затем ходит весь сезон — посещает около 200 тренировок за лето. Понятно, что это отдельные феноменальные случаи, но они тоже есть».
«Один из самых ценных моментов в современном мире — когда ты можешь абстрагироваться от внешнего шума и побыть наедине со своими мыслями и природой. В этом плане время под парусом — идеально. Во время соревнований у тебя нет возможности делать что-то в телефоне, а в путешествиях рука не поднимается отвлекаться от прекрасного мира и людей вокруг. Для нашей сенсорной системы яхтинг нужен, чтобы просто не сойти с ума!
Наша миссия — сделать яхтинг доступным для всех, чтобы это было так же просто, как сходить на условный сквош».
Что стоит знать новичку?
«Для новичков, впервые соприкасающихся с парусным спортом, мы составляем план и подсказываем, как лучше всего продвигаться, чтобы было плодотворно и интересно. Может, это будет и не спорт вовсе, а какой-то более досуговый вид деятельности: у „Силы ветра“ есть программы и продукты для разных направлений. Наша миссия — помочь человеку определить для себя наилучший путь развития, который он посчитает наиболее актуальным и любопытным.
20–30 тренировок достаточно для того, чтобы полностью ориентироваться в парусном искусстве и как минимум управлять парусным судном вместе со своей командой. А дальше, если мы говорим о спортивном мастерстве, все зависит от индивидуальных особенностей, мотивации и желания развиваться».
«Приходите на базу „Силы ветра“ на любую из вечеринок, пообщайтесь с ребятами. Вы сядете в яхту и поймете, ваше ли это, — особенно осенью, когда есть скорость и лодочка мчит по волнам.
Достаточно начать хотя бы с одной тренировки на выходных, а дальше вы влюбитесь и будете ходить чаще. Когда захотите заниматься еще больше, можно тренироваться три раза в неделю, это такие же полноценные занятия, как будто мы ходим в зал или учим иностранный язык.
Чтобы самому выйти на воду, нужно от 1 до 3 месяцев упорных тренировок. Можно провести лето на воде с командой, а в следующем сезоне уже выдвигаться самостоятельно».
Какую одежду выбрать
«Стоит выбирать супернепромокаемую одежду — „Гортекс“ или другие новые технологичные ткани. Есть множество яхтенных магазинов: например, „Муста“ и „Магазин Силы ветра“. Бренд „Смелок“ тоже потрясающий.
Мы должны, как на пробежке, ориентироваться на удобство. Обязательно — непромокаемая ветровка и комфортная обувь. Если погода не очень хорошая, можно надеть резиновые сапоги на белой платформе или подошве. Стоит обратить внимание на мембранную одежду, защищающую от дождя. Я, например, приобрел специальный костюм, в который полностью залезаешь и застегиваешься. Там своя обувь и резинки на запястьях и шее, чтобы вода не попадала внутрь. И даже если ты случайно упадешь за борт (что маловероятно), останешься на плаву и сможешь выбраться сухим».
Когда лучше выходить на воду?
Яхтинг не только летнее развлечение, заниматься можно в любое время года, пока на воде не лежит лед. Многие уверены, что лучше всего начинать с сентября по ноябрь, на это есть несколько причин.
«Осенью главный сезон яхтинга только начинается, и это невероятно красиво. Еще тепло, деревья окрашены в удивительные цвета, но уже дует хороший стабильный ветер — можно почувствовать, что такое настоящий яхтинг. Летом в московской акватории гонки могут не состояться, и это расстраивает, поэтому осень — отличное время, чтобы влюбиться в наш замечательный вид спорта.
В октябре и ноябре у меня в этом году соревнования и сборы в Сочи. Если тоже проводите там каникулы, обязательно загляните на базу «Силы ветра», которая находится в главной марине.
В Средиземноморье осень тоже очень привлекательна. Меньше туристов, хотя иногда бывают бархатные сезоны — не забывайте об этом. Цены чуть ниже, и там тоже отлично, если вы любите гонки на яхтах».
«Сезон ветров начинается осенью. Исходя из этого, ключевые события в парусном спорте — в виде чемпионатов России, финалов, кубков и так далее — ставят именно на это время года. Только в таких обстоятельствах возможно объективно выявить чемпионов и призеров. В сезон ветров мы получаем как качественные гонки, так и качественные тренировки».
Как быстро можно начинать участвовать в гонках?
«Каждый ученик уникален, и сложно сказать, сколько времени пройдет до первых гонок. Все зависит от конкретного события, например регаты: какие суда участвуют, чем они отличаются друг от друга, в каких условиях будут проходить соревнования. В нашем пуле услуг есть гонки для новичков и для продолжающих учеников — гоняются все. Также открыта группа высшего спортивного мастерства».
«Первые гонки могут начаться в первый же день. Я люблю, когда занятия сразу ориентированы на практику. Понятно, что тренер может дать теорию, рассказать что-то на берегу, а дальше это срочно нужно применять на воде. Поэтому от тренировки до гонки может пройти два часа. Вы будете стараться подсматривать, что делают ребята-гонщики, как они себя ведут. Если окажетесь не готовы, можете еще позаниматься в спокойном темпе — все зависит от вашего настроя и желания».
В каких городах есть возможность выйти под парусом?
У «Силы ветра» 8 баз в городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Ярославле, Владивостоке, Казани. Еще одна — в Дубае. Есть и особенный формат: в августе 2025 года парусное сообщество в сотрудничестве с Агентством развития Мончегорска совершило первую экспедицию-разведку на озеро Имандра. Участники исследовали живописные просторы водоема и окрестностей, разведывали акваторию с точки зрения спорта и путешествий на спортивных лодках и яхтах, погружались в культуру и быт Крайнего Севера. В 2026 году планируется запуск регулярных подобных экспедиций. Но под парусом можно выходить уже сейчас — узнали о разнице между существующими базами.
«У каждого филиала своя специфика, они все суперразные. Даже те, что на расстоянии 30 км друг от друга находятся. Строгино — наша флагманская база, она находится в черте города, там очень большой процент тех, кто знакомится с парусом впервые. Но там и очень сильное спортивное комьюнити собирается. На Пироговке высокая концентрация парусного спорта: больше места, чаще спортивные события проводятся. У аудитории этой базы большей популярностью пользуются гонки и тренировки по точечному повышению мастерства.
Но и аудитория везде разная. Где-то традиционно парусный спорт еще с советских времен более популярен — сильные школы были в Москве, Петербурге, южных городах. Там, конечно, люди чуть больше нацелены на спортивные результаты, есть больше вариаций в дальнейшем развитии и больше соперников. Но и в региональных базах есть чему поучиться, там часто проводят короткие спортивные интенсивы с топовыми профессиональными спортсменами, как в Ярославле, например. Как бы ни хотелось сделать одинаково круто на всех базах, получается круто, но везде по-своему».