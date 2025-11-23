Попутного ветра: где заниматься яхтингом в России и что стоит знать новичку

«Яхтинг учит нас работать с неопределенностью, из которой состоит мир, — никогда не знаешь, что будет завтра. Мы пытаемся упростить мироздание, засунуть его в какую-то модель и схему — это когнитивная часть. Но есть и другая сторона вопроса — чувственная, сложная, иногда необъяснимая, но от этого не менее ценная. Она касается того, как мы ощущаем мир, насколько доверяем ему. Яхтинг существует в такой среде, где практически ничего не создано человеком: всего лишь кораблик в море, подверженный волнам и ветру. Если мы попытаемся все запланировать, скорее всего, это не сбудется — и слава богу. Если бы мир был таким, как мы способны себе его представить, он был бы намного более скучным местом.



Если говорить о чем-то простом и прикладном, яхтинг дает опыт решения непростых задач. А еще — общения с коллективом: это социальная магия, которая рождается только в замкнутом пространстве, когда вокруг вашей скорлупки только открытый океан и больше ничего . Ты учишься у людей чему-то новому, обретаешь друзей. И это не менее важно, чем умение тянуть веревки.