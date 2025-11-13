Подпольный бар, альт-магазин и скейт-парк: едем в нефорский тур по Золотому кольцу

Бар «Папин гараж», Ярославль
Эпицентром андеграундной музыкальной жизни горожане еще называют «ПГ». Именно этот бар привозит ярославцам артистов со всей страны и устраивает выступления для локальных звезд. В лайнапах встречаются представители разных жанров: среди последних артистов, посетивших «Папин гараж», — «Суперкозлы», «Другдиджея», «Испанский стыд», Bird Bone, «Мытищи в огне», «Жарок», Алексей Вишня, «Второй этаж поражает», «Деревянные киты», «Макулатура», «Золотые зубы» и Кедр Ливанский. Заведение также проводит виниловые вечера, диджей-сеты и тематические тусовки.
Скейт-парк в Парке 1000-летия Ярославля
В современном парке на берегу реки Которосль находится главная бетонная скейт-площадка Ярославля. С момента открытия она стала точкой притяжения модных ребят: здесь они тренируются, соревнуются и тусуются. Кроме них за оттачиванием трюков можно заметить как детей, так и людей за сорок. «Популярность спота зашкаливает, и иногда на нем бывает тесно», — поделились с нами местные скейтеры. Сигнал для городских властей: Ярославлю нужно больше таких пространств!
Бар «ООО „Панк“», Ярославль
Место в Ярославле, где панк-эстетика встречается с гостеприимством семейного ресторана. Днем здесь можно наесться домашним борщом и пельменями, а ночью дико оторваться на рейв-вечеринке. «Тут также можно посмотреть на коллекцию картин Димы Новы, его друзей и ярославских художников. Это второй дом Cream Soda и „Ствола“», — рассказывали нам о заведении участники группы.
Торговый переулок, Ярославль
ТП — культовый пятачок в самом центре города, где годами развлекаются, знакомятся и буянят неформалы. Сейчас юные субкультурщики чаще всего базируются в «Ростиксе» и «Вкусно — и точка» и выходят на перекур во внутренний дворик. В трех минутах от Торгового переулка находится альт-магазин «Неформаркет» — зайдите туда за атрибутикой, если планируете влиться в ряды необычных обитателей района.
ДК «Приход», Владимир
Место для любителей рок-музыки, слема и панковского духа. Владельцы «Прихода» привозят во Владимир как известных, так и совсем андеграундных исполнителей, репертуар варьируется от якутского блэк-метала до московского шугейза. Адрес локации осознанно не раскрываем.
Бар «Лузер», Владимир
На первом этаже центра современной культуры «Флигель» прячется бунтарский молодежный бар. Помимо распития пива и поедания сэндвичей, с гостями тут происходят совершенно спонтанные вещи: скейт-батл, день йо-йо-трюков, раздача стикеров за лучший анекдот, кинопоказ или тату-сессия.
Бар «Катар», Владимир
Любимое место самой прошаренной молодежи Владимира расположилось в его центре. «Катар» — это сразу и концертный зал, и студия тату и звукозаписи, и бар. Здесь вечером в выходной вы можете попасть на саундклауд-вечеринку, увидеть Стаса Барецкого и потанцевать под хардбасс. По словам организаторов, гости здесь отдыхают от прежних себя — под влиянием хорошей музыки, новых лиц и располагающей компании.
ТРЦ «Серебряный город», Иваново
Как и во многих российских городах, основным пристанищем для подростков, в том числе неформалов, в Иванове стал торговый центр. Что их мотивируют приходить сюда больше — нехватка других мест для досуга или магазины «Серебряного города», — остается гадать. Местные школьники шутят в тиктоке: едва переступив порог этого ТЦ, ты встречаешь всех знакомых.
Универмаг «Кострома» и ТЦ «Коллаж», Кострома
«Уник» и «Калик», как эти торговые центры называют костромские школьники. Тут сложилась та же ситуация, что и в Иванове: субкультурные подростки в основном проводят время в ТЦ. По их рассказам, «актив» там приходится на период с 5 до 7 вечера — видимо, потом родители зовут детей домой.