Подпольный бар, альт-магазин и скейт-парк: едем в нефорский тур по Золотому кольцу

В современном парке на берегу реки Которосль находится главная бетонная скейт-площадка Ярославля. С момента открытия она стала точкой притяжения модных ребят: здесь они тренируются, соревнуются и тусуются. Кроме них за оттачиванием трюков можно заметить как детей, так и людей за сорок. «Популярность спота зашкаливает, и иногда на нем бывает тесно», — поделились с нами местные скейтеры. Сигнал для городских властей: Ярославлю нужно больше таких пространств!