Бульвары вместо шоссе, дроны-курьеры, дома из старых фабрик: каким будет город будущего

Какими будут города
Вероятно, очень большими. По данным ООН, в 2008 году впервые в истории доля городского населения планеты превысила долю сельского населения. Организация прогнозирует, что к середине столетия две трети популяции превратятся в городских жителей. Указывает ООН и на стремительный рост числа мегаполисов. В середине XX века Нью-Йорк стал первым городом с населением свыше десяти миллионов человек. Сейчас таких мегаполисов двадцать восемь, а через пять лет будет более тридцати.
В нашей стране тоже высок уровень урбанизации. Росстат подсчитал, что в 2025 году трое из четырех россиян проживают в городах. Люди продолжают покидать деревни в поисках новых возможностей для карьерного роста, лучшего доступа к медицине и образованию, вариантов для досуга.
Население мегаполисов постоянно увеличивается. Сергей Собянин озвучил прогнозы столичных властей: к 2030 году в городе будут проживать четырнадцать миллионов человек. А во всем Московском регионе (то есть город вместе с областью) – двадцать три миллиона.
Как мы будем перемещаться
За счет стремительно развивающейся системы общественного транспорта, люди будущего, вероятно, будут реже пользоваться личными автомобилями. А способов попасть из пункта А в пункт Б станет больше.
«Главное – это транспортная доступность. Должно быть удобно приехать из окружения города, в случае Москвы – из Подмосковья и дальних районов. Мы видим большие планы уже сегодня: за последние несколько лет развились городские железные дороги, метро, водный транспорт. Становится больше скоростных магистралей — и железнодорожных, связывающих Москву с миллионниками, и шоссейных дорог, которые обеспечивают более эффективную связь с городами вроде Тулы, Калуги, Серпухова, и Твери».
«На мой взгляд, в городах будущего будет меньше автотранспорта. Это может удивительным образом повлиять на городские пространства. С одной стороны, города продолжат свою активную жизнь, с другой — станут местами для более созерцательной жизни, а не динамичного перемещения.
Города станут более децентрализованными, поскольку, опять же, развивается транспортная связность, увеличиваются скорости, а мы знаем, что город — это час от центра к его границе. Вот это, собственно, и есть город. Скоро за час мы сможем добраться из Москвы до Владимира — если, конечно, Владимир не станет частью Москвы».
Наринэ Тютчева также отмечает, что развитие технологий способно привести к появлению дронов и других малых летательных средств на улицах. Вряд ли в ближайшие годы мы увидим воздушное такси из «Пятого элемента», но гаджеты начнут использовать для доставки. Например, в Якутии «Вкусвилл» отправляет продукты дронами уже сейчас.
Современные мегаполисы критикуют за пробки, нехватку жилья, недостаток зеленых зон, сложность утилизации тонн мусора и другие проблемы. В ответ на многие из этих вызовов профессор Сорбонны Карлос Морено в 2015 году предложил концепцию «пятнадцатиминутного города», где горожанин живет в пешей доступности от магазинов, школ, поликлиник, аптек, а в идеале – и от работы. В итоге люди тратят меньше времени на дорогу, снижается нагрузка на транспорт, улучшается экологическая ситуация. В основе концепции Морено лежат нормы градостроительства, которые десятилетиями использовались в разных странах, в том числе и в СССР.
Некоторые урбанисты и архитекторы критикуют «пятнадцатиминутный город» за то, что он не всегда соотносится с реальной застройкой и даже может приводить к социальной изоляции отдельных районов. И все же именно эта концепция лежит в проектах развития крупных европейских городов вроде Парижа и Барселоны. Ориентируются на нее и российские специалисты.
«Теория пятнадцатиминутного города, когда у тебя рядом все, что нужно для жизни, станет очень актуальной. Вероятно в будущем значительно поменяется и жизненный уклад. Уже сейчас люди выбирают место для жизни не рядом с работой, а совершенно по другим критериям. Во-первых, многие работают удаленно, во-вторых, средства транспорта позволяют быстро преодолевать пространство. Выбор человека — это хорошая экология, добрые соседи, безопасность, вид из окна и социальные сервисы рядом. Наверное, это принципы, по которым города будут в дальнейшем структурироваться».
В каких домах мы будем жить
В разных. Эксперты, с которыми поговорила «Афиша Daily», не берутся прогнозировать, застроят ли каждый клочок земли небоскребами или станет популярным малоэтажное строительство. А вот в чем архитекторы уверены, так это в росте ценности исторической застройки. Возможно, многие проекты будут создаваться на стыке прошлого и современного.
«Во всем мире доля исторической городской застройки снижается — это следствие ускоряющегося роста городов. С другой стороны, посмотрите, как много городов пытаются копировать историзм. Но оригинал всегда вне конкуренции. Поэтому, например, для Петербурга историческая застройка – это ценнейший конкурентный ресурс на века вперед.
В северной столице есть много мест под строительство даже в центре — например, старые промзоны. На этих территориях можно создавать город будущего, реализовывать смелые архитектурные решения, так как исторические территории часто имеют ограничения только по высотности. В мире достаточно примеров того, как интеграция старого и нового дает лучший результат, чем новостройки».
В числе победителей премии «Архитектон» — проект «James Beck», в котором бумагопрядильную мануфактуру конца XIX — начала XX века достроили и превратили в современный жилой комплекс. Подобные модернизированные здания могут стать более частым явлением, чем сейчас.
Антон Финогенов также предполагает, что рядом с домами станет больше зеленых зон. По его словам, это выгодно не только горожанам, но даже застройщикам. «Есть доказанные модели развития, которые показывают существенный рост прибыли от проектов благодаря строительству пешеходных набережных или парков», – объясняет эксперт.
В какой школе будут учиться дети
В списке проектов, победивших на «Архитектоне», представлен комплекс для гимназии им. Евгения Примакова. Основатель «Студии 44», разработавшей здание, Никита Явейн объясняет, что архитекторы подошли к нему как к школе будущего. По мнению Явейна, в современной системе образования коммуникация играет даже более важную роль, чем чтение лекций и последующая проверка усвоенного.
«Сегодня в интернете можно найти все, в том числе и лекционные курсы — и даже получше, чем у твоих учителей. Но эти виртуальные курсы не дают главного — образования. Потому что образование — это еще и социализация, умение общаться с людьми, учиться у них. Для подобного подхода требуются другие пространства.
Мы задумали многофункциональное пространство, которое может использоваться как концертный зал на тысячу мест, а также как место встречи для преподавателей, учеников и их родителей. На одной территории можно почитать книгу в библиотеке, выпить кофе, побегать, посидеть, подготовить задание. Идея в том, что это единое пространство заменяет актовый зал, библиотеку, кафе и рекреацию в общем смысле слова».
Как мы будем отдыхать
Город будущего отойдет от концепции единого центра. Все больше мест, притягивающих внимание всех горожан, а не только жителей района, появятся на вчерашней периферии. Это уже случилось с реконструированным в Петербурге «Севкабель Портом» — некогда забытая окраина Васильевского острова сегодня привлекает толпы местных и туристов. Удачные примеры есть и в Москве: на месте завода «ЗИЛ» рядом с новостройками разбит парк «Тюфелева роща». В декабре в этом квартале откроется музей современного искусства «Коллекция».
Айрат Багаутдинов также отмечает тренд на рост числа культурных институций в городском центре. За последние годы в Москве открылись Музей русского импрессионизма, «ГЭС-2», «Зотов центр» и другие точки на музейной карте. У горожан очевидно растет спрос на культурный досуг.
«Многие функции можно выполнять сидя дома. Работаешь дистанционно, а курьер тебе привозит все: от продуктов до одежды. Значит, город становится местом, куда ты ходишь, чтобы потребить культуру и историю, встретиться с друзьями, просто посмотреть на горожан, показать себя (это концепция «города-театра»). Запрос общества требует того, чтобы город, особенно его центр, в большей степени наполнялся общественными пространствами и культурными институциями».
Придется также пересмотреть роль территорий, которые теряют старую функцию, либо требуют нового подхода.
Например, все больше людей считают условия содержания животных в зверинцах негуманным. Между тем, для многих городов зоопарки – важная часть истории и архитектурного ландшафта, поэтому власти не готовы просто взять и их закрыть.
В рамках форума «Архитектон» молодой архитектор Ульяна Савельева, чья дипломная работа посвящена переосмыслению городского зоопарка, проводит дискуссию «Архитектура + зоология». Ульяна предлагает искать новые способы взаимодействия человека с живой природой. В качестве примера разбирают судьбу Ленинградского зоопарка.
«Зоопарки — очень сложная тема. Ленинградский зоопарк — безусловно, часть городской среды и важный исторический объект. Но сама форма, как мне кажется, требует трансформации.
Нужно искать гибридные форматы — что-то между заповедником и городским пространством, где животные выступают не объектами, а полноправными участниками среды. В конечном счете все зависит от того, с какой любовью и вниманием мы подходим к этой теме».
Ульяна предложила концепт «зоопорта», где животные содержатся в более близких к естественным условиям, а человек перемещается по заданному маршруту и не вмешивается в жизнь братьев наших меньших.
Почему нет одного будущего для всех городов
Как бы ни была хороша концепция «пятнадцатиминутного города» и другие предложенные инициативы, эксперты уверенны: единый стандарт не придумаешь.
«Одного идеала города будущего не существует, потому что для каждого города — будущее свое. Разные люди, регионы или сообщества по-своему представляют город будущего. Универсальный рецепт дать невозможно.
И все же, на мой взгляд, этот город будет, прежде всего, городом общения и городом пешеходных связей, коротких маршрутов и быстрых перемещений на большие расстояния. Это город совсем другого типа: не для автомобилей, а для людей».
«У разных городов и стран свои стратегии. Кроме того, сейчас не время модернизма, когда приходил Ле Корбюзье и говорил: «У меня есть ответ, как должны развиваться города на земле. Неважно, Москва, Чандигарх, Париж — все снесем, построим прямые перпендикулярные улицы». В постмодернистской ситуации мы говорим о том, что у каждого свой подход и идеал, существует множество решений».
«Город сегодня воспринимается не как утопия, не как место создания идеального человека, общества или государства будущего. Он видится как сервис и должен быть удобен, функционален и отвечать требованиям современных людей».
«Идеальный город должен продолжать оставаться флагманом инноваций, объединяя образованных и талантливых людей, но одновременно снижать риски высокого социального расслоения и экологические угрозы. Как сверхидея, город должен быть вдохновляющим, безопасным, гуманным и находиться в гармонии с природой».
Город всегда будет развиваться, он будет местом динамичных процессов. Кроме того, можно сколько угодно рассуждать о городе будущего, но понимать, что технологии развиваются с такой стремительностью, что предсказать, каким этот город будет в действительности, по-настоящему сложно».