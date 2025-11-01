Бульвары вместо шоссе, дроны-курьеры, дома из старых фабрик: каким будет город будущего

Современные мегаполисы критикуют за пробки, нехватку жилья, недостаток зеленых зон, сложность утилизации тонн мусора и другие проблемы. В ответ на многие из этих вызовов профессор Сорбонны Карлос Морено в 2015 году предложил концепцию «пятнадцатиминутного города», где горожанин живет в пешей доступности от магазинов, школ, поликлиник, аптек, а в идеале – и от работы. В итоге люди тратят меньше времени на дорогу, снижается нагрузка на транспорт, улучшается экологическая ситуация. В основе концепции Морено лежат нормы градостроительства, которые десятилетиями использовались в разных странах, в том числе и в СССР.