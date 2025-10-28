Гид

Безумие, рейвы, балы, гадания на бывшего — 13 вариантов, как провести Хэллоуин в Москве

Фото: Mike Coppola/Getty Images
С этой шестидневной рабочей неделей уйти в отрыв захотят даже те, кто не привык отмечать Хэллоуин. Собрали варианты для любителей хип-хопа, электроники или поп-рока, «Американской истории ужасов» или «Зачарованных», домов ужасов или световых инсталляций — выбирайте что‑то свое и готовьте креативный костюм.

Шрексить все выходные 

1 и 2 ноября, ДК «Кристалл» 

© ДК «Кристалл»

Шрек-тусовки вечны: вместе со «Стерео Шириной» ДК «Кристалл» организовал  целый уик-энд, посвященный этому мем-герою. По-хэллоуински страшным этого огра вряд ли можно назвать, но при подготовке костюма можно дать волю фантазии. 

В лайнапе — Петар Мартич, «Лауд», Errortica, DJ Stonik1917, The Dawless, Biicla и многие другие. Мы уже попросили их пофантазировать, с кем из персонажей «Шрека» они охотнее пошли бы на тусовку. 

Адрес
Самокатная, 4, стр. 11
Стоимость
от 2000 р.
Шрек викенд
Концерт / 1 ноября
Оторваться на «Nightmare»

31 октября, Tau

© Tau

Хэллоуинский рейв, который мы действительно заслужили: на сцене ATL, Tmnv, Ram, Gokk’n’Tony и дебютанты Dmon x Adonel. 

Адрес
Рязанский просп., 8а, стр. 10
Стоимость
от 3200 р.
TAU Nightmare. ATL, TMNV, RAM, GOKK'N'TONY
Концерт / 31 октября
Поучаствовать в конкурсе костюмов и потусоваться с Dopeclvb

1 ноября, Blanc

© Blanc

В Blanc вместе с лейблом Hangov3r готовят программу-максимум. Вечером гостей ждут хорроры и тематические угощения, а также шопинг на маркете: там можно будет купить мерч Thomas Mraz и одежду DCW, Offshore и других брендов. А если вам нужна мотивация для подготовки самого экстравагантного и безумного костюма, обратите внимание на конкурс с призовым фондом более 1000 долларов, победителей выберут артисты фестиваля. 

Музыка тоже не разочарует: сначала выступят i61, Basic Boy, Глебаста, Thomas Mraz, Lovanda, Souloud, May Wave$ и другие артисты, попавшие на «светлую сторону» лайнапа, а вечером их сменят Кассета, Tveth, Kurt92 и остальные нагнетатели мрака. 

Адрес
​Хохловский пер., 7–9, стр. 2
Стоимость
от 1500 р.

Поймать всеобщее безумие 

31 октября, «Ровесник»

© Особняк Спиридонова

В "Ровеснике" и соседнем от него Особняке Спиридонова на общей тусовке в ночь на субботу выступят Лена Катина (t.a.t.u.), Baby Cute, Саша Спилберг, Kedr Livanskiy, Nttrl и другие артисты. Музыкальной составляющей программа "Палаты № 9" не ограничивается: лекции, эксперименты, арт-терапия, мафия и иммерсивный перфоманс — заскучать никто не успеет. А если не успеете позаботиться о подходящем образе, уже на месте обратитесь на станции с тату и гримом.

Адрес
Малый Гнездниковский пер. 9с2
Стоимость
от 2100 рублей

Страшно красиво вырядиться 

31 октября, "Смена"

© «Смена»

Организаторы просят соблюсти хэллоуиновский дресс-код: приветствуется всё самое мрачное, таинственное и пугающее (без костюма не пустят!). О поддержании атмосферы внутри тоже позаботятся: там готовят тематические декорации и специальный дым - чтобы гости ощутили себя в доме с привидениями. 

Адрес
Товарищеский переулок, 4, стр. 5
Стоимость
от 1200 рублей

Танцевать до утра в солнцезащитных очках 

1 ноября, Gazgolder Club

© Gazgolder Club

В "Газгольдере" готовят вечеринку "Триллер" с масштабной световой инсталляцией и участием десятков артистов. Две сцены распределили между собой резиденты лейблов APPLIQUE и RROOM, а третью забрали участники объединения KISLO. Проведете на танцполах все двенадцать часов?

Адрес
Нижний Сусальный пер 5 стр 26
Стоимость
от 2500 рублей

Бегать за безлимитными напитками и участвовать в конкурсах

31 октября, Base

© kai4ngel


Помните «American Horror Story»? Присмотритесь к вечеринке в стиле культового сериала десятых — в Base уже готовят декорации, интерактивы и перформансы. Главным музыкальным гостем ночи станет Kai Angel, а на баре посетителей будут ждать бесплатные коктейли — но учтите, что на входе придется подтвердить совершеннолетие.
 

Адрес
ул. Орджоникидзе, 11 c1
Стоимость
от 2599 рублей

«Неделя зачарованного шабаша» с гаданиями и зельями в женском кругу 

С 28 октября по 2 ноября, Marie Laveau

© Marie Laveau

Бывшие и будущие будут икать всю неделю: в баре Marie Laveau в эти дни можно будет по записи пообщаться с астологом, тарологом и нумерологом, а а еще продегустировать калифорнийские вина в приятной компании. В пятницу наряжайтесь в гламурную ведьмочку в стиле "Зачарованных", а в субботу там же объявлен сбор разочарованных: с коробкой для вещей бывшего и Анной Асти в плейлисте.  

Адрес
ул. Петровка 30/7

Пляшите на «Балу удивительных существ»

1 и 2 ноября, «16 Тонн

© «16 Тонн»

Если хотите не только классно нарядиться, но еще и получить за это приз — заглядывайте в выходные в «16 Тонн», где выберут и наградят короля и королеву — как на полноценном балу. За музыкальное сопровождение будут отвечать DJ Mikola Buin, DJ Aktu aka Dasha Utochka, DJ Discopank, DJ Matvey Schetinkin и кавер-группа «Саботаж». Для настроения гостям предложат welcome-дринк, а для завершения образа - помощь с гримом. 

Адрес
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1
Стоимость
Вход свободный для всех гостей в маскарадных костюмах

Оторваться на "Hate Home Party"

31 октября, Punk Fiction 

© Punk Fiction

В лайнапе, помимо диджей-сетов, slyshatserdtce x Арс (drum set), FISHY, КРИМИ КРАЙ, jokujoku!, КРИЗАЛИС. Если сами с гримом боитесь не справиться, вам помогут на месте. А самые смелые смогут набить мини-тату: можно записаться заранее или встать в очередь уже на месте. 

Адрес
Ольховская, 14с1
Стоимость
от 900 рублей

Заглянуть на выступление Сатира, Хофманниты и других артистов  

1 ноября, "Баунс"

© @hofmannitavsworld

Организаторы "Очень страшной тусы 2" отказались от пресловутых тыкв и летучих мышей, но обещают громкую тусовку, где всё же приветствуются наряды. Борик (он же Сатир) специально для гостей презентует треки с будущего альбома, а компанию на сцене ему составят Молодой Платон, Hofmannita, DOOMEE и пока секретные гости. 

Адрес
3-я улица Ямского Поля, 2
Стоимость
от 1699 рублей

Позволить себе Очень странные дела

1 ноября, Everland

© Everland

В пространстве, совмещающем в себе компьютерный клуб, бар и лофт, пройдет вечеринка в стиле «Stranger Things». За музыку в этот вечер будут отвечать MNKFFUF, SAYNOMO, SALAME и RAZOKOV.

Адрес
Староваганьковский пер. 19с1
Стоимость
Вход свободный

Натанцеваться на рейверском Halloweekend

1-3 ноября, DEX

 

© Arma

В клубе, открывшемся летом на месте Arma (ex-Mutabor) все выходные будет идти масштабная вечеринка с участием более чем 45 артистов: среди них полный состав объединения СТВОЛ, резиденты Private Persons, Окты и Arma 17. Дресс-код не обязателен, но вряд ли кто-то помешает, если вы решите нарядиться.  

Адрес
Шарикоподшипниковская улица, 13, стр. 32
Стоимость
от 2500 рублей
