В Blanc вместе с лейблом Hangov3r готовят программу-максимум. Вечером гостей ждут хорроры и тематические угощения, а также шопинг на маркете: там можно будет купить мерч Thomas Mraz и одежду DCW, Offshore и других брендов. А если вам нужна мотивация для подготовки самого экстравагантного и безумного костюма, обратите внимание на конкурс с призовым фондом более 1000 долларов, победителей выберут артисты фестиваля.



Музыка тоже не разочарует: сначала выступят i61, Basic Boy, Глебаста, Thomas Mraz, Lovanda, Souloud, May Wave$ и другие артисты, попавшие на «светлую сторону» лайнапа, а вечером их сменят Кассета, Tveth, Kurt92 и остальные нагнетатели мрака.