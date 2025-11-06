Вечеринки
«Дружба»
7 ноября, Дворец культуры завода «Серп и молот», 18+
Фестиваль от команд AfterHalloween и Placebo/25. Днем во Дворце культуры пройдет поп-ап-маркет и бильярдный турнир на восьми столах, а ночью пространство превратится в рейв-сцену с сетами Nemykin, Kovyazin D, Kirill Shapovalov, Séxstasy, Izhevski и Sofia Rodina. Еще в программе ожидается секретный гость с лайв-выступлением.
Resonance Moscow
7 ноября, Gazgolder, 18+
Совместная вечеринка Resonance и RNDM. На мейне со стороны первых выступят Nikita Zabelin, OID & Anrilov и Xandr.vasiliev. Объединение RNDM представит его основатель Wellew вместе с Roks, Zaur Gapienko и Etrigan. На террасе прозвучит техно в исполнении CPSL, Dob-S и DJ Walk с сетом на виниле, а также Rvbbt, Ballu и Dmitry Gasparov.
Symbol
14 ноября, ДК «Кристалл», 18+
В этот день проект Symbol отметит десятилетие, за которое он прошел путь от клубных лайвов до полноценного бэнда со своим звучанием и сообществом. На вечеринке прозвучат ключевые композиции, новые работы и коллаборации с приглашенными гостями.
Bez Pravok
21 ноября, AG Loft, 18+
Вечеринка с девизом «Никаких лекций и воркшопов» для всех, кому приходится постоянно давать или получать правки в своей работе. Первая вечеринка Bez Pravok прошла еще в 2013 году, и с тех пор проект собрал больше 15 тыс. участников.
21 ноября на площадке выступят Юрий Усачев («Гости из будущего»), Директор Всего + SP4K, Natasha Bai, Street Choice, DJ Bayk и другие (часть имен пока держат в секрете). Вечеринка продлится до утра. Вход бесплатный по предварительной регистрации.
Prodigy Con All Stars
22 ноября, Base, 18+
Мультиформатный рейв, вдохновленный наследием The Prodigy. В программе лазерное шоу от Led Jedi и визуальный перформанс от VJ Владимира Акинина. Хедлайнеры вечера — Богдан Титомир (DJ set), Lady Waks, DJ M.E.G., Gancher & Ruin, Teddy Killerz, Fonarev, Sergey Sanchez, Saint Rider, Afro и Gordy.
Sigma Festival — 2 years
29 ноября, Dex, 18+
Масштабное двухлетие фестиваля — одного из главных событий локальной электронной сцены. За несколько лет Sigma выросла из экспериментальной тусовки в платформу, объединяющую десятки промокоманд и сотни артистов.
На вечеринке выступят 65 артистов и пройдет 19 саб-ивентов. Главная сцена соберет звезд локальной электроники, live-шоу Symbol, корейский проект Primit и финальный сет команды ПИР. Electro Stage предложит микс electro и breakbeat от Blaash, Neversleep и других. На Techno Stage отыграют резиденты Resonance, Temple de Plastique и Dekadance.
Стендапы
Главная проверка материала
6–7, 9–13, 16 ноября, 18+
Стендап-шоу, на котором известные комики тестируют свежий материал перед публикой. В лайнапе — участники StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других громких проектов, но имена традиционно держатся в секрете до дня шоу. Следить за анонсом можно в телеграм-канале @standup_msk.
Илья Соболев
13 ноября, концертный зал «Москва», 18+
Концерт-импровизация, где нет заранее написанных шуток или тем. Все происходит в живом диалоге с залом. Зрители задают вопросы, бросают фразы, предлагают ситуации, а Соболев прямо на сцене превращает это в комедию.
Спектакли
«Вальс-Бостон»
6–9, 11–16, 18–23, 25–29 ноября, Театр эстрады, 16+
Действие постановки переносит зрителей в Ростов-на-Дону 20-х годов, где богемные вечера интеллигенции соседствуют с теневым миром криминала. Студент-медик Константин случайно спасает жизнь вору и оказывается втянут в водоворот событий, где дружба и предательство, любовь и опасность, честь и компромисс идут рука об руку. В основе «Вальса-Бостона» — хиты Александра Розенбаума.
«Анна Каренина»
7–8, 15 ноября, Малый театр
Спектакль Андрея Прикотенко, в котором важен не только сюжет, но и внутренний мир героев, их чувства, поступки и причины, толкающие к трагедии. «Анна Каренина» Льва Толстого рассказывает о трагической истории любви замужней женщины, увлекшейся молодым офицером Вронским.
«Поздняя любовь»
14, 28 ноября, Театр Гоголя
Постановка по пьесе Александра Островского, где под одной крышей переплетаются судьбы людей. Отец, потерявший жену и доверие к миру, живет с дочерью в провинциальном доме Шабловой, где также живут двое взрослых сыновей хозяйки. В этой тесноте рождаются и конфликты, и редкие моменты тепла. Режиссер Виктория Хомченко называет спектакль историей «неуслышанных откровений» о близких, ставших чужими, о доме, который теряет ощущение уюта, и о поиске себя среди людей, которых вроде бы знаешь всю жизнь.
«Тристан»
18 ноября, «Практика», 18+
Новое пррочтение легенды о рыцаре Тристане, победившем дракона и погибшем от любви. «В спектакле „Практики“ снижен многовековой пафос рыцарского романа, а жанр унаследовал эстетику фильмов Гая Ричи и клипов из соцсетей, трансформировавшись в причудливую смесь комикса и пародии», — гласит описание спектакля Филиппа Шкаева.
«Последние»
22–23 ноября, «Шалом», 12+
Премьерные показы семейной драмы по пьесе Максима Горького. События развиваются вскоре после 1905 года. В памяти еще живы события Кровавого воскресенья, когда царские войска расстреляли мирное шествие, но Горький вглядывается не в уличные баррикады, а в домашний круг, исследуя разногласия между поколениями в семье Коломийцевых.
Silent Opera
24 ноября, Российская государственная библиотека, 6+
Гибридный перформанс в стенах большого читального зала. «Silent Opera» создана в жанре барочной оперы, музыка которой заимствована из произведений нескольких или одного композитора. Режиссер перфоманса — лауреат «Золотой маски» Юрий Квятковский, а драматург — Михаил Дегтярев, который работал над спектаклем «Кабала святош» в МХТ и оперой «Аскет» в театре «Практика».
«Вóмпир»
25 ноября, Театр на Таганке, 16+
Еще одна премьера ноября, но в этот раз на Таганке. В основу постановки Александра Чеботарева лег рассказ Алексея Толстого «Семья вурдалака». Балканская ночь, горы, тишина и семья, ждущая отца, ушедшего мстить разбойникам. Но радость встречи омрачает страшное условие: если он вернется позже десяти дней, его нужно убить, ведь тогда это уже не он.
«Рыжий»
30 ноября, «Мастерская Петра Фоменко», 18+
Спектакль на основе стихов Бориса Рыжего, где вместо привычной сцены вращающийся круг, на котором зрители сами становятся частью действия.
«Осторожно, поезд отправляется!» — и публика начинает путешествие от остановки до остановки, от одного места действия к другому. «Общежитие», «Вторчермет», «Парк культуры и отдыха имени Маяковского», «Крыша»… На каждой из станций музыкального путешествия можно найти приметы реального Екатеринбурга/Свердловска. Узнаваемые бытовые детали в соединении с фантасмагорическими картинами создают особенную атмосферу театрального маршрута, — гласит описание спектакля.
Еда
Not only Cod
10–23 ноября
Третий фестиваль скандинавской кухни, в котором участвуют 25 ресторанов из 15 городов России. Каждый из них представит сет из 3–5 блюд по правилам new nordic cuisine: минимализм, локальные продукты, чистые вкусы. Среди московских участников — Björn, Hands и «Муссон».
Peach
Обновленное осеннее меню от бренд-шефа Кирилла Бергера. В нем запеченное говяжье ребро в сене с жидким салатом из помидоров, тальолини с морским ежом и ферментированным лимоном, севиче из лосося с папайей и манго, салат с артишоком, трюфелем и сухим мисо и запеченный морской еж с гребешком и муссом из фуа-гра.
«Богема»
Новый гастрономический бар в Селиверстовом переулке с бильярдом и изысканной кухней. В интерьере старинный кирпич, огромная хрустальная люстра, бар из верстаков прошлого века и гигантский надувной пончик. За кухню отвечает Дмитрий Погорелов (Madame Wong, Geraldine), объединивший вкусы Азии и Грузии.
Skrepka
Новый бренд-шеф Александр Нечаев (ex-Faro, «Культурные люди») перезапустил меню с ароматной выпечкой, пиццей из печи и простой едой. Завтраки теперь длятся до 16.00, и подают на них бататовые тако-панкейки с тартаром из лосося и лаймовым крем-чизом, сандо с тунцом и яйцами-минутками и гранд-сырник с маскарпоне.
В основном меню — хумус из креветок, буррата с жжеными перцами и чоризо, бифштекс из кролика с морковным кремом, филе дорадо с маринарой и неаполитанская пицца, тесто для которой бродит 14 часов.
Nothing Fancy
Кафе обновило меню, сохранив простые сочетания. В разделе завтраков подают пшенную кашу с тыквой, манго и облепихой, зеленую гречку с грибами и нори, а также согревающий мисо-суп с кейлом, тофу и водорослями. Среди боулов — скандинавский с лососем гравлакс и брусникой и веганский Harvest с диким рисом и запеченной тыквой. В ноябре кафе откроет вторую локацию, на этот раз в Хамовниках.
Avero mio
Новое итальянское бистро на Петровке. Его вдохновением стал итальянец Маурицио Веро, когда‑то державший здесь лавку специй. Его фенхель стал символом ресторана. За меню отвечает дуэт шефов Родиона Садовского и Анатолия Малышева.
И еще кое-чтто
Мастер-класс по керамике
3, 16, 23 ноября, «Дом Липы»
Четырехчасовой мастер-класс по керамике, на котором каждый сможет создать два изделия в технике ручной лепки. После сушки каждое изделие обожгут и покроют глазурью — все включено в стоимость.
Создание чайного купажа
9 ноября, «Дом Липы»
В этот день каждый сможет собрать свой собственный чайный купаж вместе с Академией «Кантаты». Помимо этого, гостям расскажут, как рождаются знаменитые чайные смеси, какие добавки делают вкус ярче и как правильно сочетать ингредиенты.
Цветочный завтрак
15 ноября
«Не просто встреча, а маленький ритуал удовольствия», — пишут организаторы. Утро в уютном «Доме Липы» с ароматом полевых цветов и сырниками. После завтрака гости вместе с флористами создадут собственную цветочную композицию.
«Театр в кино»
16 ноября, «Октябрь»
Новый сезон проекта «Театр в кино», который откроется премьерой киноверсии спектакля «Воскресение» Никиты Кобелева. Вместе с драматургом Дмитрием Богославским они адаптировали роман Толстого и включили отдельные сцены из других произведений писателя. Среди них повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», а также неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего». Главную роль исполнил Тихон Жизневский.
Перед показом состоится автограф-сессия Жизневского, а после — паблик-ток с ним и Кобелевым. Кроме «Воскресения» в новом сезоне «Театра в кино» покажут спектакли «Мертвые души», «Трубадур» и «Ревизор. Версия».
Ароматы в поэзии Серебряного века
18 ноября, галерея «Другое дело»
Лекция в старинной усадьбе XVIII века с бокалом игристого. Аспирантка филфака МГУ и автор книги «Стихи и вещи» Екатерина Горпинко расскажет про пачули Чехова, туберозу Сологуба, фиалку Гиппиус, ландыш Тэффи, а также покажет редкие экземпляры духов, в том числе аромат, любимый Анной Ахматовой.