Постановка по пьесе Александра Островского, где под одной крышей переплетаются судьбы людей. Отец, потерявший жену и доверие к миру, живет с дочерью в провинциальном доме Шабловой, где также живут двое взрослых сыновей хозяйки. В этой тесноте рождаются и конфликты, и редкие моменты тепла. Режиссер Виктория Хомченко называет спектакль историей «неуслышанных откровений» о близких, ставших чужими, о доме, который теряет ощущение уюта, и о поиске себя среди людей, которых вроде бы знаешь всю жизнь.