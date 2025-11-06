Гид

«Тристан» в «Практике», Sigma Festival, новые меню — чем заняться в Москве в ноябре

Вливаемся в театральный сезон и отправляемся за новыми ресторанными меню, мастер-классами и, конечно, вечеринками.

Вечеринки

«Дружба»

7 ноября, Дворец культуры завода «Серп и молот», 18+

© «Дружба»

Фестиваль от команд AfterHalloween и Placebo/25. Днем во Дворце культуры пройдет поп-ап-маркет и бильярдный турнир на восьми столах, а ночью пространство превратится в рейв-сцену с сетами Nemykin, Kovyazin D, Kirill Shapovalov, Séxstasy, Izhevski и Sofia Rodina. Еще в программе ожидается секретный гость с лайв-выступлением.

Фестиваль «Дружба»
Концерт / 7 ноября
Подробнее на Афише

Resonance Moscow

7 ноября, Gazgolder, 18+

© Resonance Moscow

Совместная вечеринка Resonance и RNDM. На мейне со стороны первых выступят Nikita Zabelin, OID & Anrilov и Xandr.vasiliev. Объединение RNDM представит его основатель Wellew вместе с Roks, Zaur Gapienko и Etrigan. На террасе прозвучит техно в исполнении CPSL, Dob-S и DJ Walk с сетом на виниле, а также Rvbbt, Ballu и Dmitry Gasparov.

Подробности
на сайте

Symbol

14 ноября, ДК «Кристалл», 18+

© Symbol

В этот день проект Symbol отметит десятилетие, за которое он прошел путь от клубных лайвов до полноценного бэнда со своим звучанием и сообществом. На вечеринке прозвучат ключевые композиции, новые работы и коллаборации с приглашенными гостями.

Подробности
на сайте

Bez Pravok

21 ноября, AG Loft, 18+

© Bez Pravok

Вечеринка с девизом «Никаких лекций и воркшопов» для всех, кому приходится постоянно давать или получать правки в своей работе. Первая вечеринка Bez Pravok прошла еще в 2013 году, и с тех пор проект собрал больше 15 тыс. участников.

21 ноября на площадке выступят Юрий Усачев («Гости из будущего»), Директор Всего + SP4K, Natasha Bai, Street Choice, DJ Bayk и другие (часть имен пока держат в секрете). Вечеринка продлится до утра. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Подробности
на сайте

Prodigy Con All Stars

22 ноября, Base, 18+

© Александр Фантомас/Prodigy Con All Stars

Мультиформатный рейв, вдохновленный наследием The Prodigy. В программе лазерное шоу от Led Jedi и визуальный перформанс от VJ Владимира Акинина. Хедлайнеры вечера — Богдан Титомир (DJ set), Lady Waks, DJ M.E.G., Gancher & Ruin, Teddy Killerz, Fonarev, Sergey Sanchez, Saint Rider, Afro и Gordy.

Подробности
на сайте

Sigma Festival — 2 years

29 ноября, Dex, 18+

© Тимур Ханифаев/Sigma Festival

Масштабное двухлетие фестиваля — одного из главных событий локальной электронной сцены. За несколько лет Sigma выросла из экспериментальной тусовки в платформу, объединяющую десятки промокоманд и сотни артистов.

На вечеринке выступят 65 артистов и пройдет 19 саб-ивентов. Главная сцена соберет звезд локальной электроники, live-шоу Symbol, корейский проект Primit и финальный сет команды ПИР. Electro Stage предложит микс electro и breakbeat от Blaash, Neversleep и других. На Techno Stage отыграют резиденты Resonance, Temple de Plastique и Dekadance.

Подробности
на сайте

Стендапы

Главная проверка материала

6–7, 9–13, 16 ноября, 18+

© StandUp Club #1

Стендап-шоу, на котором известные комики тестируют свежий материал перед публикой. В лайнапе — участники StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других громких проектов, но имена традиционно держатся в секрете до дня шоу. Следить за анонсом можно в телеграм-канале @standup_msk.

Главная проверка материала
Концерт / ноябрь
Подробнее на Афише

Илья Соболев

13 ноября, концертный зал «Москва», 18+

© Промо

Концерт-импровизация, где нет заранее написанных шуток или тем. Все происходит в живом диалоге с залом. Зрители задают вопросы, бросают фразы, предлагают ситуации, а Соболев прямо на сцене превращает это в комедию.

Илья Соболев. Большая Импровизация
Концерт / 13 ноября
Подробнее на Афише

Спектакли

«Вальс-Бостон»

6–9, 11–16, 18–23, 25–29 ноября, Театр эстрады, 16+

© «Красный квадрат»

Действие постановки переносит зрителей в Ростов-на-Дону 20-х годов, где богемные вечера интеллигенции соседствуют с теневым миром криминала. Студент-медик Константин случайно спасает жизнь вору и оказывается втянут в водоворот событий, где дружба и предательство, любовь и опасность, честь и компромисс идут рука об руку. В основе «Вальса-Бостона» — хиты Александра Розенбаума.

Вальс-Бостон
Спектакль / ноябрь
Подробнее на Афише

«Анна Каренина»

7–8, 15 ноября, Малый театр

© Евгений Люлюкин/Малый театр

Спектакль Андрея Прикотенко, в котором важен не только сюжет, но и внутренний мир героев, их чувства, поступки и причины, толкающие к трагедии. «Анна Каренина» Льва Толстого рассказывает о трагической истории любви замужней женщины, увлекшейся молодым офицером Вронским.

Подробности
на сайте

«Поздняя любовь»

14, 28 ноября, Театр Гоголя

© Театр Гоголя

Постановка по пьесе Александра Островского, где под одной крышей переплетаются судьбы людей. Отец, потерявший жену и доверие к миру, живет с дочерью в провинциальном доме Шабловой, где также живут двое взрослых сыновей хозяйки. В этой тесноте рождаются и конфликты, и редкие моменты тепла. Режиссер Виктория Хомченко называет спектакль историей «неуслышанных откровений» о близких, ставших чужими, о доме, который теряет ощущение уюта, и о поиске себя среди людей, которых вроде бы знаешь всю жизнь.

Подробности
на сайте

«Тристан»

18 ноября, «Практика», 18+

© «Практика»

Новое пррочтение легенды о рыцаре Тристане, победившем дракона и погибшем от любви. «В спектакле „Практики“ снижен многовековой пафос рыцарского романа, а жанр унаследовал эстетику фильмов Гая Ричи и клипов из соцсетей, трансформировавшись в причудливую смесь комикса и пародии», — гласит описание спектакля Филиппа Шкаева.

Тристан
Спектакль / ноябрь - декабрь
Подробнее на Афише

«Последние»

22–23 ноября, «Шалом», 12+

© «Шалом»

Премьерные показы семейной драмы по пьесе Максима Горького. События развиваются вскоре после 1905 года. В памяти еще живы события Кровавого воскресенья, когда царские войска расстреляли мирное шествие, но Горький вглядывается не в уличные баррикады, а в домашний круг, исследуя разногласия между поколениями в семье Коломийцевых.

Последние
Спектакль / ноябрь - январь
Подробнее на Афише

Silent Opera

24 ноября, Российская государственная библиотека, 6+

© Performa

Гибридный перформанс в стенах большого читального зала. «Silent Opera» создана в жанре барочной оперы, музыка которой заимствована из произведений нескольких или одного композитора. Режиссер перфоманса — лауреат «Золотой маски» Юрий Квятковский, а драматург — Михаил Дегтярев, который работал над спектаклем «Кабала святош» в МХТ и оперой «Аскет» в театре «Практика».

Performa(r) Silent Opera
Спектакль / ноябрь
Подробнее на Афише

«Вóмпир»

25 ноября, Театр на Таганке, 16+

© Театр на Таганке

Еще одна премьера ноября, но в этот раз на Таганке. В основу постановки Александра Чеботарева лег рассказ Алексея Толстого «Семья вурдалака». Балканская ночь, горы, тишина и семья, ждущая отца, ушедшего мстить разбойникам. Но радость встречи омрачает страшное условие: если он вернется позже десяти дней, его нужно убить, ведь тогда это уже не он.

Вóмпир
Спектакль / ноябрь - декабрь
Подробнее на Афише

«Рыжий»

30 ноября, «Мастерская Петра Фоменко», 18+

© Сергей Петров

Спектакль на основе стихов Бориса Рыжего, где вместо привычной сцены вращающийся круг, на котором зрители сами становятся частью действия.

«Осторожно, поезд отправляется!» — и публика начинает путешествие от остановки до остановки, от одного места действия к другому. «Общежитие», «Вторчермет», «Парк культуры и отдыха имени Маяковского», «Крыша»… На каждой из станций музыкального путешествия можно найти приметы реального Екатеринбурга/Свердловска. Узнаваемые бытовые детали в соединении с фантасмагорическими картинами создают особенную атмосферу театрального маршрута, — гласит описание спектакля.

Рыжий
Спектакль
Подробнее на Афише

Еда

Not only Cod

10–23 ноября

© Manul

Третий фестиваль скандинавской кухни, в котором участвуют 25 ресторанов из 15 городов России. Каждый из них представит сет из 3–5 блюд по правилам new nordic cuisine: минимализм, локальные продукты, чистые вкусы. Среди московских участников — Björn, Hands и «Муссон».

Подробности
на сайте

Peach

© Peach

Обновленное осеннее меню от бренд-шефа Кирилла Бергера. В нем запеченное говяжье ребро в сене с жидким салатом из помидоров, тальолини с морским ежом и ферментированным лимоном, севиче из лосося с папайей и манго, салат с артишоком, трюфелем и сухим мисо и запеченный морской еж с гребешком и муссом из фуа-гра.

Подробности
на сайте
Peach
Ресторан / Б.Саввинский пер., 12, стр. 10г
Подробнее

«Богема»

© «Богема»

Новый гастрономический бар в Селиверстовом переулке с бильярдом и изысканной кухней. В интерьере старинный кирпич, огромная хрустальная люстра, бар из верстаков прошлого века и гигантский надувной пончик. За кухню отвечает Дмитрий Погорелов (Madame Wong, Geraldine), объединивший вкусы Азии и Грузии.

Подробности
на сайте
Богема
Ресторан / Селиверстов пер., 1а
Подробнее

Skrepka

© Skrepka

Новый бренд-шеф Александр Нечаев (ex-Faro, «Культурные люди») перезапустил меню с ароматной выпечкой, пиццей из печи и простой едой. Завтраки теперь длятся до 16.00, и подают на них бататовые тако-панкейки с тартаром из лосося и лаймовым крем-чизом, сандо с тунцом и яйцами-минутками и гранд-сырник с маскарпоне.

В основном меню — хумус из креветок, буррата с жжеными перцами и чоризо, бифштекс из кролика с морковным кремом, филе дорадо с маринарой и неаполитанская пицца, тесто для которой бродит 14 часов.

Skrepka
Ресторан / Девяткин пер., 7
Подробнее

Nothing Fancy

© Nothing Fancy

Кафе обновило меню, сохранив простые сочетания. В разделе завтраков подают пшенную кашу с тыквой, манго и облепихой, зеленую гречку с грибами и нори, а также согревающий мисо-суп с кейлом, тофу и водорослями. Среди боулов — скандинавский с лососем гравлакс и брусникой и веганский Harvest с диким рисом и запеченной тыквой. В ноябре кафе откроет вторую локацию, на этот раз в Хамовниках.

Nothing Fancy
Ресторан / Петровка, 30/7
Подробнее

Avero mio

© Avero mio

Новое итальянское бистро на Петровке. Его вдохновением стал итальянец Маурицио Веро, когда‑то державший здесь лавку специй. Его фенхель стал символом ресторана. За меню отвечает дуэт шефов Родиона Садовского и Анатолия Малышева.

Avero mio
Ресторан / Петровка, 34, стр. 1
Подробнее

И еще кое-чтто

Мастер-класс по керамике

3, 16, 23 ноября, «Дом Липы»

© «Дом Липы»

Четырехчасовой мастер-класс по керамике, на котором каждый сможет создать два изделия в технике ручной лепки. После сушки каждое изделие обожгут и покроют глазурью — все включено в стоимость.

Подробности
на сайте

Создание чайного купажа

9 ноября, «Дом Липы»

© «Дом Липы»

В этот день каждый сможет собрать свой собственный чайный купаж вместе с Академией «Кантаты». Помимо этого, гостям расскажут, как рождаются знаменитые чайные смеси, какие добавки делают вкус ярче и как правильно сочетать ингредиенты.

Подробности
на сайте

Цветочный завтрак

15 ноября

© «Дом Липы»

«Не просто встреча, а маленький ритуал удовольствия», — пишут организаторы. Утро в уютном «Доме Липы» с ароматом полевых цветов и сырниками. После завтрака гости вместе с флористами создадут собственную цветочную композицию.

Подробности
на сайте

«Театр в кино»

16 ноября, «Октябрь»

© Владимир Постнов

Новый сезон проекта «Театр в кино», который откроется премьерой киноверсии спектакля «Воскресение» Никиты Кобелева. Вместе с драматургом Дмитрием Богославским они адаптировали роман Толстого и включили отдельные сцены из других произведений писателя. Среди них повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», а также неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего». Главную роль исполнил Тихон Жизневский.

Перед показом состоится автограф-сессия Жизневского, а после — паблик-ток с ним и Кобелевым. Кроме «Воскресения» в новом сезоне «Театра в кино» покажут спектакли «Мертвые души», «Трубадур» и «Ревизор. Версия».

Подробности
на сайте

Ароматы в поэзии Серебряного века

18 ноября, галерея «Другое дело»

© «Другое Дело»

Лекция в старинной усадьбе XVIII века с бокалом игристого. Аспирантка филфака МГУ и автор книги «Стихи и вещи» Екатерина Горпинко расскажет про пачули Чехова, туберозу Сологуба, фиалку Гиппиус, ландыш Тэффи, а также покажет редкие экземпляры духов, в том числе аромат, любимый Анной Ахматовой.

Подробности
на сайте
Расскажите друзьям