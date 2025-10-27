Beat Weekend, живой Пушкин и «Бонд с кнопкой»: чем заняться в Петербурге в ноябре

Худрук Александринского театра Никита Кобелев обратился к последнему роману Льва Толстого, актуальному и сегодня. Режиссера интересует частная история главного героя Дмитрия Нехлюдова, которого в «Воскресении» играет звезда Александринки и «Майора Грома» Тихон Жизневский. Герой знакомится с другой Россией, которую не знал и не видел, пытается разобраться, где он, с кем он, кто он, и понять, что правильно, а что нет.