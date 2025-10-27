Beat Weekend, живой Пушкин и «Бонд с кнопкой»: чем заняться в Петербурге в ноябре

Театр
Моноспектакль Елизаветы Боярской «137. Сны о страсти и смерти» (16+)
19 ноября, в концертном зале «Дом Радио»
В коллаборации с «Домом Радио» и musicAeterna Dance актриса Елизавета Боярская создала камерный моноспектакль о Марине Цветаевой. Это не биография, а экспериментально-художественное исследование суммы жизни и творчества: «Философская притча, разговор о цене гения и о цене гонений, итог которых ускользает от человеческого понимания».
Спектакль «Мороз» (16+)
15 ноября, 4 и 6 декабря, в «Невидимом театре»
Свой новый спектакль актер, режиссер и худрук «Невидимого театра» Семен Серзин поставил по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика — его «Мертвые» идут в Театре Наций в режиссуре Сергея Чехова, а «Голову» поставил Кирилл Люкевич в Театре на Литейном. «Это роуд-муви без маршрута. Попытка доказать себе или миру, что есть нечто большее, чем физическое присутствие на этой земле. Например, дружба, которой даже смерть не помеха», — говорят о спектакле «Мороз» в «Невидимом театре».
Спектакль «Слово-движение» (16+)
20 ноября, в МДТ — Театре Европы
Молодая студия Льва Додина поставила спектакль-эксперимент о встречах — с поэзией, серьезным чувством, надеждой и страстью. Постановка объединяет прозу Марины Цветаевой «Мой Пушкин» (режиссер Ярослав Васильев) и хореографическое представление «Танцуем танго» (педагог-хореограф Юрий Васильков).
Спектакль «Воскресение» (18+)
8–9 ноября, 12 декабря, в Александринском театре
Худрук Александринского театра Никита Кобелев обратился к последнему роману Льва Толстого, актуальному и сегодня. Режиссера интересует частная история главного героя Дмитрия Нехлюдова, которого в «Воскресении» играет звезда Александринки и «Майора Грома» Тихон Жизневский. Герой знакомится с другой Россией, которую не знал и не видел, пытается разобраться, где он, с кем он, кто он, и понять, что правильно, а что нет.
Спектакль «Орестея» (18+)
26–27 ноября, в Театре на Садовой (экс «Приют комедианта»)
Мифологический сюжет Эсхила выпускник Валерия Фокина Глеб Черепанов переносит в будущее после глобальной катастрофы, сужая историю до единственной семьи, оставшейся на планете Земля. Эта параллельная реальность встречается с отрывками из пьесы Жан-Поля Сартра «Мухи», а драматический театр — с элементами балета, поставленными хореографом Юрием Смекаловым.
Музыкальный спектакль «15 старых чемоданов и одна страна» (6+)
7 ноября, 16.00, 19.00, в Черном зале Новой сцены Александринского театра
Впервые в сценической практике в спектакле Сергея Васильева объединены произведения трех популярных композиторов: Исаака Дунаевского, Василия Соловьева-Седого и Булата Окуджавы. Взрослые, хорошо знакомые многим песни поют дети: на «музыкальном поезде» зритель проносится через своеобразные детство, юность и зрелость России.
Спектакль «Острые предметы» (18+)
22 ноября, во Дворце искусств Ленинградской области
В центре почти детективного сюжета режиссера Марка Теплова две супружеские пары, переживающие сложные времена. Малоуспешная художница (Виктория Исакова) убеждена, что не склонна к ревности. Самоуверенный врач (Артем Осипов) думает, что свободен в выборе женщин. Хрупкая домохозяйка (Ирина Старшенбаум) ищет страсти и существует в воображаемом мире. А идеалист-адвокат (Леонид Бичевин) задает себе и своим подопечным неудобные вопросы.
Спектакль Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр» (18+)
8 и 9 ноября на Новой сцене Александринского театра
В декабре 1937 года коллектив ГосТИМа провел общее собрание, на котором обсуждалась разгромная статья «Чужой театр» в газете «Правда». Эта публикация положила начало уничтожению театра, а затем и его худрука Всеволода Мейерхольда. Валерий Фокин поставил свой спектакль по стенограмме собрания. Реальные диалоги в нем переплетаются со сценами воспоминаний и фантазиями Мастера, затрагивая извечные вопросы: взаимоотношения художника и общества, возможности компромисса между творческой необходимостью и человеческой справедливостью.
Выставки
«Жизнь замечательных собак» (12+)
до 10 ноября в Мраморном дворце (Русский музей)
Выставка, в рамках которой абсолютно все залы Мраморного дворца — три этажа — заполнены собаками: это ли не мечта? Успейте увидеть живопись, графику, скульптуры, фотографии и арт-объекты — всего более четырехсот произведений из собрания ведущих музеев и частных коллекций. А Саша Браулов, Анатолий Белкин, Сергей Хеато, Антонина Фатхуллина, Константин Решетников и Владимир Net специально создали новые работы, чтобы показать, какая она — жизнь замечательных собак в современном искусстве.
«Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных» (16+)
до 8 марта 2026 года в KGallery
Собрание семьи Куниных — последняя закрытая коллекция предметов искусства в Петербурге. Она была сформирована Яковом Куниным и его первой женой Александрой в период с 1918 по 1922 годы. На выставке в KGallery коллекцию впервые демонстрируют целиком. Среди сорока живописных и ста девяноста графических экспонатов — произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Бенуа, Николая Рериха и Зинаиды Серебряковой.
«Ты, да я, да псинка» (16+)
до 12 декабря в Didi Gallery
Данил Дэге — петербургский художник-самоучка, которого полюбили за наивность и трогательность сюжетов, а еще, конечно, за милых собачек. Его новая выставка — это двухчастная ретроспектива творчества: в Vasilievsky Hotel коллекционер Наталья Шумакова показывает приобретенные ею работы Дэге, а в Didi Gallery можно увидеть новую серию живописи и скульптур, над которыми Данил трудился последние полгода.
«Живой Пушкин» (12+)
до 24 января 2026 года в Музее Набокова СПбГУ
«Образ Пушкина остается актуальным именно благодаря тем человеческим историям, что его наполняли: дуэли, сердечные увлечения, эпиграммы — то, что не теряет своей силы и по сей день», — говорят в Музее Набокова. Вторят кураторам Александр Флоренский, Александр Шишкин-Хокусай, топорописец Нестор Энгельке и еще 17 современных художников, которые отошли от стереотипного образа «солнца русской поэзии» и показали его простым человеком: страстным, влюбленным, азартным.
«Наш авангард» (6+)
до 1 декабря в корпусе Бенуа (Русский музей)
В Русском музее хранится уникальная по объему, качеству и разнообразию коллекция искусства авангарда: от Малевича, Шагала и Кандинского до Филонова, Татлина и Розановой. На выставке в корпусе Бенуа собраны более четырехсот работ главных визионеров начала XX века. Шедевры сгруппированы по направлениям, течениям, пластической и мировоззренческой проблематике, а сам маршрут по выставке — настоящая арт-экскурсия: от импрессионизма через примитивизм, сезаннизм и кубизм к футуризму, абстракции и конструктивизму.
«Александра Митлянская, Валерий Орлов, Владимир Мартынов, Захар Коловский» (0+)
до 30 ноября в «Росфото»
На коллективной выставке в «Росфото» собрали авторов, которых объединяет «созерцательность, внимательное наблюдение за миром и желание сохранять восхищение при виде людей, вещей и событий». Александра Митлянская выставляет кадр, подобный классической живописи, Валерий Мартынов фиксирует уличную жизнь, наполненную контрастными линиями, Владимир Мартынов создает не имеющие аналогов в реальности образы при помощи новейших технологий, а Захар Коловский находит абстракции в живой природе.
«Архип Куинджи. Иллюзия света» (0+)
до 30 марта 2026 года в Русском музее
«Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи — художник света», — утверждал Илья Репин. Оценить мастерство пейзажиста можно на масштабной ретроспективе, где собрали более двухсот произведений, от первых до самых известных работ из коллекции Русского музея вроде «Лунной ночи на Днепре», «Ладожского озера», «Радуги» и «Ночного».
«Фрагменты эпох» (0+)
до 11 января 2026 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Новый корпус МИСПа на набережной канала Грибоедова, 101 стал первым государственным музеем современного искусства в России. Дебютная выставка представляет малую часть (более сотни из двенадцати тысяч работ!) коллекции музея — петербургское искусство как из 2000-х и 2010-х годов, так и прошлого века. Нет ни четкой хронологии, ни проблематики, ни разделения на официальное и неофициальное — все произведения рассматриваются как свидетельства эпохи.
«Виктор Цой. Легенда» (12+)
до 28 февраля 2026 года в «Севкабель Порту»
Выставку-байопик о лидере группы «Кино» вновь продлили — теперь до конца февраля. Если еще не были, самое время увидеть уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы и картины, а также малоизвестные кадры семейной хроники Цоя. В экспозицию-блокбастер их собрали архитектор Агния Стерлигова и продюсер Александр Кармаев из бюро Planet9 вместе с сыном музыканта Александром Цоем.
Музыка
Вечеринка «Большой рейв» (18+)
1 ноября в клубе Blank
«Большой рейв» в честь дня рождения «Большого рейва». Шоукейс m_division с лайвом Sestrica, выездной эфир Ptichka Radio и «No Wave!» Ильдара Иксанова и Андрея Клинга в гримерке.
Концерт группы «Бонд с кнопкой» (16+)
6 ноября в А2
Будем сидеть на кухне или пить сидр и глядеть тебя красивую? И то, и другое на петербургском концерте «Бонда с кнопкой» — пожалуй, самой виральной группы прямо сейчас.
Концерт хора musicAeterna (12+)
11 ноября в «Доме Радио» на Невском, 62
Под управлением худрука и главного дирижера Московского государственного академического камерного хора Тимофея Гольберга musicAeterna исполнит программу, охватывающую весь XX век. Среди произведений — адажио для струнных Сэмюэля Барбера в переложении Сергея Анашкина, «Убаюкивание солнца» Гии Канчели, литургия святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова, а также «Три духовных хора» Альфреда Шнитке.
Концерт Amatory (16+)
22 ноября в А2
Легенды эмо-эры сыграют абсолютно все хиты с каждого альбома, а также презентуют новые вместе с вокалистом Игорем Капрановым — впервые с 2009 года.
Органный вечер Рубина Абдуллина (6+)
21 ноября в Петербургской филармонии
В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и Александра Гильмана, которые будут исполнены под аккомпанемент видеопроекций знаменитых европейских соборов.
Концерт Icegergert (18+)
2 ноября в А2
Трэп-легионер творческого объединения Gaz с петербургской пропиской даст большой сольный концерт. Ждем дерзкие хиты, новые треки и секретных гостей.
Вечеринка «Funk You!» (18+)
14 ноября в Union Bar
Всю ночь — только винил: Shinder, Quest, Boogie Fek, а также москвичи Brix и Socool обещают провести «захватывающую ретроспективу брейкбита и фанки брейкса за последние пятнадцать-двадцать лет».
В городе
Beat Weekend (18+)
с 13 по 23 ноября в городе
Смотрим российские премьеры документальных хитов европейских и американских кинофестивалей, самые популярные фильмы Beat Film Festival последних лет и авторские доки в рамках программы «Докиностудия». Маст-си — история Мишеля Гондри, фильм к двадцатилетию «Смешариков» и подношение Дэвиду Линчу «Добро пожаловать в Линчлэнд», в котором экскурсоводами по миру режиссера выступают Кайл МакЛоклен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн.
Экскурсии проекта «Открытый город» (6+)
в ноябре в городе
Проект «Открытый город» проводит бесплатные экскурсии по местам, обычно недоступным для посещения. Например, в ноябре можно побывать во Дворце Великой Княгини Ольги Александровны на улице Чайковского, Духовной Академии и Нарвских воротах, а также в Мраморном зале Российского этнографического музея. Главное — успевайте зарегистрироваться.
Лекции «Общества пьяных искусствоведов» (18+)
в ноябре на Марата, 50
Члены «Общества пьяных искусствоведов» читают лекции о сложных вещах в искусстве и истории простым языком за бокалом вина — и не одним. В ноябре слушаем про самозванцев во власти и инквизицию, знакомимся с жизнями Анны Павловой, Франсиско Гойя и Андрея Тарковского, а еще узнаем о том, как Манхэттен покорил мир.
Мемориальная экспозиция памяти Сергея Курехина (16+)
Бессрочно в ЦСИ им. Сергея Курехина на Васильевском острове
Центр современного искусства имени Сергея Курехина вернулся на Васильевский остров — в бывший кинотеатр «Прибой», который реставрировали почти десять лет. На первом этаже разместилась экспозиция — посвящение Капитану: в двух залах «музыкальной гостиной» представлены личные вещи, книги, графика, декорации и костюмы «Поп-механики», а также круглосуточная звуковая инсталляция с музыкой Курехина.
Экскурсия «Путешествие по закулисью Мариинского театра» (0+)
в ноябре в Мариинском театре
Мариинский театр устраивает экскурсии в святая святых — за кулисы. А еще под купол исторического здания, где в Головинском зале художники создают красочные занавесы, в царскую ложу и за пульт режиссера, в служебные помещения и декорационный сарай.