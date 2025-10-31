Укладка ирокезов, пение и вандализм: что происходит на могилах Хоя, Летова, Горшка и Круга

Народная слава приводила и к разрушительным последствиям. Изначальный памятник несколько раз становился мишенью для вандалов, а в 2010 году неизвестные сломали его окончательно. У матери Юрия Марии Клинских не было средств на новый монумент. Тогда фанаты по всей России и за рубежом объединились, чтобы собрать средства на изготовление и установку нового монумента. «Быть может, Юрий Клинских был противоречивой особой, работал в весьма специфической области музыки, творил песни, которые понимали не все. Но те люди, которые делают подобные ужасные поступки, заслуживают такого же обращения и с ними. Пожалуй, меньшее, что мы можем сделать, — презирать подобных членов общества и способствовать тому, чтобы они не травили жизнь ни нам, ни нашим близким. Полагаемся на то, что после установки нового монумента Юрий Хой обретет покой », — такое обращение появилось на форуме поклонников певца. В 2011 года на могиле музыканта наконец установили новый надгробный памятник.