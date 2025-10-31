Укладка ирокезов, пение и вандализм: что происходит на могилах Хоя, Летова, Горшка и Круга

Могила Юрия Хоя
Солист группы «Сектор Газа» умер 4 июля 2000 года от сердечного приступа. Через два дня проводить Юру Хоя в последний путь пришли сотни воронежцев, не испугавшихся проливного дождя. Могила главного «колхозного панка» быстро стала культовым местом города. Возле нее появилась своеобразная «стена Хоя», исписанная надписями вроде «Сектор Газа» и «Хой жив!», строчками из песен и цитатами.
Народная слава приводила и к разрушительным последствиям. Изначальный памятник несколько раз становился мишенью для вандалов, а в 2010 году неизвестные сломали его окончательно. У матери Юрия Марии Клинских не было средств на новый монумент. Тогда фанаты по всей России и за рубежом объединились, чтобы собрать средства на изготовление и установку нового монумента. «Быть может, Юрий Клинских был противоречивой особой, работал в весьма специфической области музыки, творил песни, которые понимали не все. Но те люди, которые делают подобные ужасные поступки, заслуживают такого же обращения и с ними. Пожалуй, меньшее, что мы можем сделать, — презирать подобных членов общества и способствовать тому, чтобы они не травили жизнь ни нам, ни нашим близким. Полагаемся на то, что после установки нового монумента Юрий Хой обретет покой», — такое обращение появилось на форуме поклонников певца. В 2011 года на могиле музыканта наконец установили новый надгробный памятник.
В 2017-м его разрисовали маркером. «Просто нет слов. Расстройство психики это или алкогольное опьянение и невменяемость? Ребята, поймите одно: все, что вы делаете, низко и глупо. Кто-то может так же поступить с вашими умершими родными или близкими. Если вам не нравится творчество, просто не слушайте — вас никто не заставляет, — обратилась к вандалам дочь музыканта Ирина Клинских.
Летом 2024 года могила лидера «Сектора Газа» сгорела. По одной из версий, возгорание вызвала опрокинувшаяся лампада, по другой — «подозрительные люди». Восстанавливать надгробие помогали городские власти. Сейчас могилу снова реконструируют. Семья музыканта планирует до зимы полностью заменить подиум и ограду, а также облагородить прилегающую территорию.
27 июля, в день рождения Хоя, на Левобережное кладбище стекаются люди из разных городов и стран. Машины с флагами и толпа поющих поклонников на день сменяет кладбищенскую тишину. «В большинстве своем это сборы ради погулять, побухать и поорать. Есть и нормальные поклонники, конечно, которые приходят почтить память, но увы… они в меньшинстве!» — так охарактеризовал происходящее администратор одного из крупнейших пабликов, посвященных музыканту.
Одни фанаты искренне верят, что такой шумный и неформальный способ поминовения пришелся бы Юрию по душе. Другие, включая его дочь Ирину Клинских, с этим категорически не согласны. «Я даже с одним мужчиной из приходивших переписывалась. Вроде взрослый, судя по фото в соцсетях, есть двое детей. Но на вопрос, было бы ему приятно, если на могиле его отца будут танцевать и выпивать, я получила поток агрессии. Мне это совершенно непонятно. Все-таки могила человека — такое место, где просто нельзя выпивать, петь и танцевать. Это неприемлемо», — признавалась дочь музыканта.
На кладбище приходят и более спокойные поклонники Хоя. Среди них те, кто с аплодисментами встречал маму рокера, помогал его вдове в уборке и исполнял песни «Сектора Газа» в образе Хоя. Сегодня фанаты надеются на открытие в Воронеже памятника и музея Юрия Хоя. Тогда встречи памяти легенды российского панк-рока начнут проходить не только на кладбище.
Могила Горшка
Михаила Горшенева, чья жизнь оборвалась 19 июля 2013 года, похоронили на Богословском кладбище в Петербурге. Там же, кстати, покоится Виктор Цой. Прощание с солистом «Короля и Шута» в «Юбилейном» собрало многотысячную толпу поклонников, которые стояли в очереди длиной 200 метров под проливным дождем. Во время церемонии произошел инцидент: один из поклонников в неадекватном состоянии устроил потасовку, кинувшись с кулаками на людей в очереди. Полиция оперативно задержала зачинщика. Среди пришедших проститься были Константин Кинчев, группа «Тараканы» и близкие музыканта.
Горшок хотел, чтобы его тело кремировали, и родные исполнили его волю — прах был захоронен на главной аллее кладбища. Через год на могиле установили стелу с портретом музыканта — инициатором этого и автором эскиза стала вдова панка Ольга Горшенева. «Портрет Миши сделан контурной мозаикой. На плите его традиционный образ — с иголками. Он всегда любил его. На памятнике нет лица — только контуры и силуэт», — говорила женщина. Родные случайно заметили, что стела весит 1900 кг, нижняя плита получилась высотой 19 см, а акты были подписаны 19-го числа. «Это все это происходило вокруг числа 19. Когда мы все сопоставили, то просто обалдели», — признавалась вдова.
В 2023 году там устроила провокационную фотосессию девушка в розовой шубе и нижнем белье. В руках она держала красные гвоздики, которые нашла на могиле. Фанаты были возмущены этим поступком и постарались привлечь СМИ. Итог: на девушку возбудили уголовное дело за «надругательство над местами захоронения».
В апреле 2024 года вандалы разгромили могилу Горшка: разбросали цветы, разбили плиты с лампадками, а на портрете нарисовали свастику. Боясь повторения истории, поклонники «КиШа» начали уносить портреты музыканта на ночь, даже принялись посменно дежурить на кладбище и обратились к администрации города с просьбой обеспечить безопасность и уважение к могиле Горшенева. Их усилия увенчались частичным успехом: над могилой теперь установлена камера наблюдения.
Уже более десяти лет неформальные люди собираются у могилы Горшка. Кроме цветов они приносят пиво, плакаты, кактусы, книгу Лавкрафта «Шепчущий во тьме» и плюшевого ослика. Прямо на территории кладбища один раз работал импровизированный салон по созданию ирокезов. Частой участницей фанатских сходок становится мама певца: ей аплодировали, дарили цветы, она пела хиты «КиШа» вместе с собравшимися, а в один год даже накормила их блинами. К сожалению, часть поклонников рок-музыканта распивает алкоголь и курит у могилы, топчет соседние захоронения и «испускает в цветники рвотные массы».
Могила Михаила Круга
«Король русского шансона» получил огнестрельные ранения у себя дома во время вооруженного нападения и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице 1 июля 2002 года. На прощальную панихиду в Тверской драматический театр съехались известные политики и музыканты: присутствовали Владимир Жириновский, назвавший Круга «одним из лучших певцов России», экс-губернатор Тверской области Владимир Платов (он плакал), а также певица Вика Цыганова и актер Александр Семчев. Процессия из автомобилей растянулась на несколько километров, движение в городе было перекрыто, а вдоль всего маршрута стояли толпы людей.
На месте захоронения возвели гранитное надгробие в форме креста, вдоль кромки которого золотыми буквами сделана надпись «Михаил», а сверху из цельного куска камня вырезано «Круг».
Осенью 2006 года на могиле певца произошел пожар, в котором частично повредилось мраморное надгробие. Следствие установило, что возгорание произошло от зажженной свечи.
Каждый год, 7 апреля, в день рождения Круга, на кладбище в Дмитрово-Черкассах съезжаются сотни поклонников со всей России и из-за рубежа — могилу «буквально усыпают цветами». Память о Михаиле в Твери хранит его сестра Ольга. Она проводит авторские экскурсии для небольших компаний по знаковым местам из жизни и творчества шансонье. Финальной точкой маршрута становится могила музыканта. Летом женщина организовывает музыкальный фестиваль имени Круга.
«Когда прихожу на могилу, приношу живые цветы и замечаю, как кто-то играет на гитаре и поет песни Круга. Некоторые просто молча сидят, но есть те, кто выпивает. Мне не нравится, когда пьют на могиле, я считаю, это лишнее», — поделился с «Афишей Daily» поклонник певца Дмитрий. Однажды и сестра Круга просила поклонников не оставлять на могиле выпивку и закуски. «Имейте уважение к памяти», — писала женщина.
Могила Егора Летова
Егор Летов скончался 19 февраля 2008 года от острой дыхательной недостаточности, развившейся из-за отравления алкоголем. Лидера «Гражданской обороны» похоронили на Старо-Восточном кладбище, рядом с могилой матери и бабушки, недалеко от места, где жил. Прощание с Летовым в Омске прошло как стихийный панк-ритуал: поклонники провожали музыканта с портвейном в руках и песнями под гитару. Среди 300 собравшихся на панихиду почти не было знаменитостей — в основном молодежь до 20 лет и фанаты, специально приехавшие из Сибири. В полутемном зале под тихие песни «Гражданской обороны» люди шептались о том, что не узнают исхудавшего лица кумира. «Прощание с главным нонконформистом страны от музыки прошло на удивление спокойно», — писали тогда журналисты.
В 2010 году на могиле сибирского панка по инициативе его вдовы Натальи Чумаковой был установлен памятник в виде мраморного куба, на котором изображен вселенский крест первых христиан. Музыкант носил его при жизни в качестве нательного. «Крест этот — крест первых христиан катакомбного периода, крест, объединяющий все христианские церкви», — говорил о нем Летов. Памятник был создан за счет пожертвований поклонников.
За могилой музыканта ухаживает группа энтузиастов «Летовщина», ее участники также водят экскурсии по Омску, а на вырученные средства покупают инвентарь: перчатки, краску и мусорные пакеты. Идея к ребятам пришла после того, как они посетили могилу Летова в 2021 году. «На обратном пути мы решили пройти тем же маршрутом, по которому Летов ходил до могилы матери. Мы прошли этот путь от начала до конца и увидели печальную картину: запустение и разруху, как будто символизирующие безысходность жизни», — вспоминали энтузиасты.
Как рассказал один из активистов, однажды им пришлось буквально на руках выносить пьяного фаната, который уснул прямо на могиле Летова. Другой поклонник, увидев кошку, пришедшую на могилу, встал на колени и начал вымаливать у нее прощения, будучи уверенным, что в животное вселилась душа певца. На могиле Летова лежит альбом, в котором может оставить послание любой посетитель.
«В любое время года на могиле лежат свежие цветы. Еще рядом была маленькая доска для посланий поклонников, но она уже не вмещала надписей и сувениров посетителей из разных городов, поэтому ребята из „Летовщины“ разместили доску покрупнее. Второй год подряд в день рождения Егора Летова мы проводим фестиваль его памяти. В 2025 году также организовали кинопоказы к годовщине смерти, а на праздновании дня рождения прошли уличные концерты омских исполнителей и экспериментального коллектива „Электро-джазовая оборона“. Параллельно мы развиваем проект „Книжная полка Егора Летова“», — рассказала нам театральный продюсер и член оргкомитета фестиваля «Летов.Омск» Наталья Швирст.