Пряталась от кабана, увязла в болоте, ночевала у пропасти: как женщины ходят в походы

«Однажды, когда я легла спать, к палатке кто-то пришел и начал рычать»
«В 2018 году я бросила работу журналиста и директора туристической компании и начала искать себя. Тогда я узнала о Камино-де-Сантьяго — самой известной сети троп в Европе, ведущей к мощам апостола Иакова в город Сантьяго-де-Компостело. И подумала: почему бы мне одной не сходить в длительный пеший поход?
Начала готовиться: ходила по экотропе „Кошкуль“ в Миассе. Натренировавшись, поехала в Португалию, чтобы пройти один из самых живописных маршрутов Камино, который проходит вдоль Атлантического океана, — Португальский.
У меня не было хорошего снаряжения, обуви, одежды. Только минимум вещей: вода, запасная одежда, немного еды, зубная щетка и дневник, в который я записывала впечатления. Я даже не взяла с собой спальник и укрывалась одной кофтой. Другие путешественники спрашивали, как я могу так идти. Но денег у меня хватило только на самое необходимое. Я просто очень хотела пройти этот путь.
Первые дни было тяжело. На вторые сутки путешествия я преодолела 43 километра — это мой абсолютный рекорд. Чаще всего ночевала в альберге — специальных приютах для пилигримов, при этом чувствовала себя везде в безопасности (о случаях насилия на пути Камино ранее писали СМИ. — Прим. ред.). За 11 суток прошла 300 километров. Вернувшись домой, я отдохнула и начала путешествовать по России: была на Большой Севастопольской тропе, Байкальской, Волжской.
Потом открыла для себя Турцию — дважды прошла 500 километров по Ликийской тропе. Походы длились по 30 дней, а ночевала я в палатке. В первое время звуки животных и птиц дико пугали — они сильно отличались от тех, что можно услышать в нашей стране. Однажды, когда я легла спать, к палатке кто-то пришел и начал рычать. Я испугалась и старалась не шевелиться. Зверь покружил и ушел в горы. На следующий день я встретила путников, которые сказали, что на тропе много кабанов. В другую ночь слышала вой волка. Сразу позвонила мужу, который смог меня успокоить.
В 2023 году я прошла 600 километров по Большой уральской тропе. Через год ее продлили до 2394 километров. Мне захотелось проверить: смогу ли я преодолеть такой длинный путь? Он проходит по Уральскому хребту и объединяет Башкирию, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области и Пермский край — места, в которых я никогда не была.
Цель была чисто практическая — посмотреть связанность маршрута, потому что его никто никогда полностью не проходил. Со мной созвонилась команда проекта „Большая уральская тропа“ и предложила помочь одеждой, снаряжением, а еще снять о путешествии фильм.
Поход мы назвали „Урал на каблуках“ — метафора того, что тропа может быть доступна людям с разными возможностями, разных возрастов и социальных статусов. Перед походом я заранее позаботилась о мерах безопасности. Четко понимала, что нельзя ходить в лес без телефона с картами и включенной геолокацией.
Путешествие началось в Оренбурге. Мое местоположение постоянно отслеживала команда „БУТ“. Когда была возможность, я ночевала в глэмпингах и гостиницах на пути. Если их не было — спала в палатке. Я так сильно уставала, что сразу проваливалась в сон и диких животных не слышала.
Пока я была в походе, кто-то написал в органы опеки: якобы я бросила троих детей. Но им 13, 16 и 24 года, мальчики самостоятельные, они не страдали от моего отсутствия летом. Когда я проходила через Челябинскую область, ребята из „БУТ“ доставили меня на два дня домой, а потом вернули на маршрут. К концу пути, на Северном Урале, мы еще раз встретились с младшими — их мне привезла подруга. С одним из сыновей даже вместе поднялись на гору Конжаковский Камень.
Последнюю неделю уже сильно хотелось домой, стало холодно, шли дожди. Последней точкой был перевал Дятлова. Конечно, все знают ту историю, особенно мы, уральцы. Придерживаюсь версии, что группа в 1960-х погибла из-за неудачного запуска ракеты, потому что ничего мистического в этом месте я не почувствовала.
Перед походом меня спросили: „Каким вы видите финал путешествия?“ Я тогда, посмеявшись, сказала, что хочу, чтобы за мной прилетел голубой вертолет. Об этом узнали сотрудники компании «Дикий Север», которые занимаются коммерческими полетами на Маньпупунер и делают остановку на перевале Дятлова. Они исполнили мое желание.
В России сезон для походов не заканчивается — многие путешествуют и зимой. В холодное время я советую посетить национальный парк „Таганай“ в Челябинской области — на пути есть приюты, в которых можно переночевать. Популярны и радиальные маршруты — когда ты идешь к месту назначения и возвращаешься обратно по тому же пути. Можно подняться на хребты Зюраткуль или Уреньга, на скалу Крылья Дракона или на гору Сугомак.
После 120 дней в одиночестве мне пришло много инсайтов. Например, я решила построить часовню Николая Чудотворца — покровителя странников в районе горы Серебрянский Камень в Свердловской области. Работы уже начались, надеюсь, успеем до Нового года.
Еще я разрешила себе писать. После похода поняла, что просто обязана выпустить книгу. И не одну, а две. Первую мы готовим с ребятами из „БУТ“ — это будет дневник-путеводитель, художественное изложение 120 дней в пути. Во второй, под названием „Как стать королевой походов“, я расскажу, как пешие походы влияют на молодость, красоту и здоровье».
«На Сицилии убегала от стада коров, а на Кипре видела краснокнижных муфлонов, проводила рабочие созвоны в лесу»
«Примерно 8–9 лет назад я прочитала книгу Шерил Стрейд „Дикая“ — автобиографичный рассказ девушки, которая в одиночку прошла 1700 километров по знаменитому маршруту Тихоокеанского хребта. Меня это так впечатлило, что я тоже захотела пройти этот путь. В то время у меня была тяжелая ситуация в жизни, и я подумала, что поход помог бы мне прийти в себя.
Но ехать в Америку было безумием, и я начала изучать, куда еще я смогу сходить так, чтобы на много дней и с рюкзаком. Узнала о Камино-де-Сантьяго. Спустя время подруга предложила: „Почему бы нам не пройти Камино?“ Начали компанией планировать поездку — и так впервые оказались на Португальском пути. Конечно, мы тогда не особо разбирались, что нужно с собой брать, какими должны быть рюкзак, обувь. Я срезала бирки с белья, чтобы облегчить вес, но в то же время тащила пакетики с гречкой.
Спустя полгода мы прошли более сложный маршрут Камино — Северный. Правда не полностью — двух недель отпуска на весь не хватило.
Еще ездили с девчонками в Турцию на Ликийскую тропу. Она сама по себе очень тяжелая, плюс стояла аномальная жара 35+. Мы несли палатки и спали либо в кемпингах, либо в лесу. В горах не было отелей, приходилось ночевать на улице. Однажды мы не спали всю ночь.
В один из дней ставили палатку на поляне на выходе из поселка, и нас заметили какие-то чуваки на мотоциклах. Начали нам свистеть, махать, нас это сильно напугало. Мы одни, без мужчин, и незнакомцы знают об этом. Всю ночь не спали, подскакивали от резких звуков. Шишка упала — а нам уже казалось, что нас пришли убивать.
После похода я познакомилась со своим мужем, который оказался опытным туристом, и мы начали ходить вдвоем. Помню, как на Сицилии, где у нас был походный медовый месяц на маршруте Via Francigena Sicily, мы убегали от стада коров — никогда не думала, что они настолько страшные и любопытные.
На Кипре в горах Троодос на маршруте Е4 мы видели краснокнижных муфлонов — осторожных парнокопытных, которых встретить там в дикой природе практически невозможно. Мы ходили в поход во время пандемии, когда туристов не было. Остановились переночевать в палатке в заброшенном кемпинге около леса. Ночью услышали шум, выскочили в ужасе — а вокруг муфлоны. Им было интересно посмотреть, что это вообще за новая форма жизни такая у них поселилась.
Несколько лет назад я начала ходить одна — и мне это дико понравилось, хотя поначалу и было немного тревожно. Я прошла тропу Santu Jacu по Сардинии, с юга на север. Четыре маршрута Камино-де-Сантьяго. Самый протяженный соло-поход — в этом году, преодолела 800 километров Камино-Франсез, из Франции через Пиренеи в Испанию. Шла месяц и одновременно работала. Я главный редактор медиа «Такие дела», приходилось проводить летучки прямо в лесу или на ходу.
Пилигримов на путь мотивируют разные вещи. Например, повстречавшиеся мне корейцы признались, что их на путь, как и меня, вдохновила книга, но только от местного автора. Кто-то идет по религиозным соображениям. Кто-то — чтобы оставить в прошлом что-то плохое.
Меня Камино сильно заземляет, помогает выкинуть мусор из головы. В обычной жизни я, как главред независимого СМИ, все время думаю о том, как бы нам выжить, найти финансирование, не сойти с ума от страшных новостей и количества работы.
По маршрутам Камино ходят и пенсионеры, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Одна 80-летняя бабушка из Голландии, которая передвигается на электробайке, потому что колени уже отказали, сказала мне одну классную фразу: „Я путешествую по Камино, потому что в мире много боли и зла. А здесь другой мир — сплошные любовь, дружба и забота“. И действительно, на пути я ни разу не видела неприятных людей, здесь все дружелюбные и помогают друг другу.
Я агностик и не очень люблю ходить в православные церкви. Но в Европе на Камино всегда захожу в католические храмы. Можно попасть на настоящую пилигримскую мессу, где читают специальную молитву для защиты путников. Если Бог есть, я чувствую его только в пути. В последний раз даже расплакалась, когда услышала, как фантастически монашки поют в храме под гитару.
Соло-путешествие по Сардинии запомнилось мне пустотой (на маршруте я была совершенно одна) и гостеприимством. Я просто находила людей в интернете и через переводчик в соцсетях спрашивала, можно ли у них переночевать. И многие откликались. Правда, каким будет жилье, я узнавала уже на месте: одну ночь я могла провести в трейлере посреди поля, другую — на шикарной вилле с бассейном. До сих пор люди, у которых я жила, пишут мне и зовут в гости.
С недавних пор я путешествую пешком и по России. Прошла два этапа Кавказской тропы, которая проходит через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Краснодарский край. В следующем году хочу продолжить этот маршрут.
Нам предоставляли ночлег, даже уступали кровати, а сами спали на полу. Когда мы шли, каждая вторая машина останавливалась: нас спрашивали, нужна ли помощь, дарили пакеты с едой. Мы тоже старались помогать людям, чем могли. Например, однажды искали пропавшую у фермера корову с помощью нашего дрона.
Еще я дважды ходила пешком по пути Ломоносова на севере: из Холмогор в Вельск и из Вельска в Вологду. Там совсем другой колорит.
Для меня идти по России — это больше журналистская история. В пути я нахожу интересных героев, о которых потом я или мои сотрудники пишут тексты. Одна девушка, например, по моим стопам приехала в семью фермеров и жила с ними целую неделю для материала.
У нас нет таких благоустроенных троп, как в Европе. Все это только-только развивается и делается, в основном за счет энтузиастов и донатов. Только недавно я скидывалась на экспедицию Ирины Грушаниной, создательницы Кавказской тропы, чтобы она с волонтерами продолжила исследовать маршрут.
Энтузиастов немного — например, путь Ломоносова творит фактически одна женщина, Алла Фаттахова. Она физически не успевает везде побывать и все исследовать. Про разметки я вообще молчу. Поэтому на пути из Вельска в Вологду мы с мужем, например, вляпалась в болото и еле из него выбрались. И на пути из Холмогор три часа продирались к деревне через курумник по кроме реки — другой дороги просто не было.
Ну и в целом важно понимать, что пеший трип — это не увеселительная прогулка. Непростые броды, можно попасть в шторм на вершине горы. Это случилось с нами в Дагестане — молнии шарашили так, что мы натурально шли и молились. После таких приключений теперь в каждый поход берем с собой фляжку с бурбоном — отпраздновать в конце, что выжили.
Для пешего путешествия, если не по крутым горам, нужна минимальная физическая подготовка. Советую перед походом походить на небольшие дистанции с тяжелым рюкзаком за спиной — этот вид активности называется ракингом. С собой лучше взять несколько симок в телефон разных операторов, пауэрбанк, солнечную батарею, спреи от клещей, лопатку для экскрементов (это не шутка!). Я люблю создавать атмосферу уюта в дороге: беру газовую свечу, пластиковые бокалы для вина и походное одеялко с подушечкой.
Важно взять лекарства от аллергии. Меня на Кавказе укусила какая-то тварь, после чего на ногах появились огромные шишки бордового цвета. Я жутко испугалась, что это укус змеи и я умираю. А это оказалась какая-то местная мошка.
Я веду канал „Иди, пока можешь“, в котором рассказываю о своих путешествиях, иногда провожу вебинары о тропах и о том, как в них собраться. Многие писали, что я вдохновила их на походы, и я этому очень рада. Сейчас я иду пешком по Черногории, здесь мы вместе с подписчицей моего канала Светой Шмелевой прокладываем маршрут Shetalishte (в переводе с черногорского „променад“), этакий Camino Montenegro — от границы с Хорватией до границы с Албанией. Это идея Светы, которую я с радостью поддержала: Камино должно быть много. Рассчитываем, что пройдем часть трека в 200 километров дней за 10.
Начинающим путешественникам я бы посоветовала пройти Камино-Примитиво (Примитивный путь) или часть Французского пути. Что касается России, подойдет любой отрезок тропы „Путь Ломоносова“. Ну или Кавказская, или Большая уральская тропы, если любите горы.
Мне же хотелось бы преодолеть „Синий маршрут“ в Венгрии, Тихоокеанский хребет, „Зимний путь“ Камино вместе с мужем. Мечта — побывать на тропе GR20 в Корсике. Ее можно пройти за 14–15 дней, но этот трек считается самым сложным в Европе. Мечтаю пройти тропу Te Araroa („Долгий путь“) в Новой Зеландии, которая проходит через два острова. По ней нужно шагать четыре месяца, часть маршрута проходит через джунгли. Но, видимо, эту мечту придется оставить до пенсии».
«Решили пройти маршрут Камино, чтобы сблизиться с дочерью»
«Я — путешественница со стажем. В первый поход пошла в 2009 году — тогда мы с мужем (на тот момент еще молодым человеком) жили в Красноярске. Супруг предложил посетить с его друзьями „Красноярские Столбы“ — национальный парк, известный сиенитовыми скалами.
Путешествие началось утром. Приятель повел нас по тропе в заповеднике, по которой обычным туристам ходить нельзя. Шли по тайге зимой, но в это время медведи спали, поэтому никто не боялся. Мы тепло оделись, и холодно особо не было, хотя ночью температура и показывала 40 градусов — из-за климата в Сибири 40 чувствуются как в Петербурге 20.
К утру мы добрались до самих скал — поднимались на них, подтягиваясь на веревке. На вершине стояла изба „Грифы“. Чтобы попасть в нее, нужно было с одной скалы перейти на другую по узкой доске. До туалета тоже нужно было идти через обрыв — это страшно. В „Грифах“ мы прожили два дня, а затем вернулись домой.
На следующий год мы снова пошли на «Столбы», и постепенно походы превратились в наше с друзьями хобби. Через пару лет мы с мужем переехали за границу и стали путешествовать по Европе. Ходили по Франции, Испании, Греции, Венгрии, Словакии, Польше.
В 2015 году в России вышел фильм „Дикая“ с Риз Уизерспун по одноименной книге Шерил Стрейд. Моя дочь Даша, которая в то время жила и училась в другом городе, сходила на него и была поражена увиденным. Мы сразу же нашли книгу и прочитали ее. История нас так потрясла, что мы стали искать информацию о разных пеших маршрутах.
Однажды Даша наткнулась на описание Камино-де-Сантьяго. До этого мы ничего не слышали об этом маршруте, несмотря на то что часто бывали в Испании. А когда мы посмотрели фильм „Путь“ с Мартином Шином, где показывается прохождение Французского пути, окончательно заболели этой идеей. Мечта осуществилась в 2018 году. Путь мы прошли так, как и не мечтали: за 48 дней пешком преодолели 1100 километров. Есть более десятка официальных маршрутов Пути святого Иакова, мы совместили шесть из них, еще четыре были горными.
В сезон по Пути Сантьяго идут сотни тысяч людей, поэтому иногда мест в альберге не хватало, приходилось спать в палатке. Однажды нас чуть не затопило, когда мы остановились на берегу Атлантического океана. Ночью начался шторм, но мы вовремя услышали шум волн. В другой день мы пошли к пику Европы, который не был частью тропы. Устанавливали палатку уже ночью, а когда проснулись, ахнули: прямо над нами стоял огромный крест.
Мы с мужем вступили на путь, чтобы сблизиться с 21-летней дочерью. Но быть 24 на 7 рядом друг с другом оказалось нелегко. В середине похода нам стало так тяжело общаться, что Даша ушла от нас на несколько дней к другим путникам, но потом все же вернулась. Это был переломный момент: после этого наши отношения намного улучшились. Настолько, что через год мы отправились с дочкой проходить другой маршрут Камино, но уже вдвоем, без мужа. Наш с ней поход длился 34 дня.
Мы хотели пройти Камино и в третий раз, но случилась пандемия. Муж поменял работу и больше не мог путешествовать. А я получила второе образование психолога и стала ездить в походы по разным странам одна.
Первой была Болгария. Я просто строила маршрут по карте так, чтобы вечером вернуться домой пешком или на общественном транспорте. Самой запоминающейся стала поездка на Кикладские острова в Греции, между которыми курсировали паромы. Участки суши были такими маленькими, что я проходила их за один день. Помню, на одном острове жили всего две бабушки, у которых можно было переночевать и купить еду. Одно яйцо стоило у них один евро.
В 2012 году мы переехали в Петербург, и я стала ходить в походы по области. Чтобы не было скучно, 3,5 года назад завела собаку, которая теперь путешествует со мной почти каждый день. В Ленинградской области очень много красивых мест. Мне нравится экомаршрут „Шесть озер“, который проходит через озера Щучье, Дружинное, Большое и Малое Симагинские, а также Черные озера и озеро Длинное. Советую Большую Ладожскую тропу, проходящую по скалистому берегу Ладожского озера, „Озеро Шимпалатовское“, расположенную в заказнике „Коккоревский“, Ленинскую тропу в Сестрорецке.
Много гуляла и по другим городам России — Сочи, Минеральным Водам, Калининграду. Несколько лет назад я прошла „Зеленое кольцо Москвы“. Это маршрут длиной в 160 километров, который проходит только по паркам и зеленым зонам. Он закольцован, поэтому начать его можно из любой точки. Я преодолела ЗКМ за девять дней. Останавливалась на ночевку в ближайших хостелах и утром шла дальше. Это путешествие заставило меня по-новому взглянуть на столицу.
Когда приехала домой, решила разработать такой же пешеходный маршрут, только в своем городе. Уже выстроила часть пути длиной 149 километров. Пока я называю проект „Большое кольцо Петербурга“. Маршрут пролегает через Красногвардейский, Калининский, Приморский, Выборгский, Курортный районы, Сестрорецк. Проблема заключается в пересечении Финского залива, думаю, что можно предпринять. Пока не знаю, когда закончу работу над проектом, просто гуляю для души. Вот уже 16 лет это — мой смысл жизни».