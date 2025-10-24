Пряталась от кабана, увязла в болоте, ночевала у пропасти: как женщины ходят в походы

Мы с мужем вступили на путь, чтобы сблизиться с 21-летней дочерью. Но быть 24 на 7 рядом друг с другом оказалось нелегко. В середине похода нам стало так тяжело общаться, что Даша ушла от нас на несколько дней к другим путникам, но потом все же вернулась. Это был переломный момент: после этого наши отношения намного улучшились. Настолько, что через год мы отправились с дочкой проходить другой маршрут Камино, но уже вдвоем, без мужа. Наш с ней поход длился 34 дня.