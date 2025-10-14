25 стран за год: правила соло‑поездок от путешественницы, отправившейся в кругосветку

Расскажу про случай, который произошел со мной в Sleeping Bus (междугородний автобус, в котором установлены полулежачие кресла. — Прим. ред.) во Вьетнаме. Это был длинный 27-часовой переезд, и соседка попыталась меня ограбить. Я проснулась, когда она перелезала через меня и шла к выходу. Время на часах — пять утра. Я удивилась ее раннему подъему, но решила проверить одеяла — вдруг она забыла что‑нибудь впопыхах. И резко спохватилась, потому что не смогла найти свою сумочку и телефон. Я вскочила, побежала к выходу и начала кричать на весь автобус, чтобы водитель не выпускал девушку. Уже в дверях она вернула мне сумку и телефон, и с того момента я всегда держу все при себе или прячу в спальник. И конечно, не оставляю все в одном месте: у меня два телефона, а карточки лежат в разных карманах.