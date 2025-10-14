25 стран за год: правила соло‑поездок от путешественницы, отправившейся в кругосветку

Женя жила в Москве, а потом вышла замуж и уехала в Нидерланды. В эмиграции было сложно всё: и строить карьеру, и искать друзей, и налаживать быт. Она начала задумываться о кругосветке несколько лет назад, но эта идея пугала и казалась нерациональной. А потом всё резко изменилось: развод и выгорание помогли решиться на то, что раньше казалось безумием.
Сейчас идет одиннадцатый месяц в пути (мы разговариваем в апреле 2025 года. — Прим. ред.), я в Перу. За плечами уже 20 стран, впереди еще две — Колумбия и США. Изначальный план — 25 стран на пяти континентах за год, и я почти уложилась. На лето собираюсь вернуться в Голландию, а дальше… Задумки есть, но пока подержу их при себе.
Судя по всему, импровизация — девиз всего путешествия. На старте я набросала список из 25 стран, примерный таймлайн и более-менее детально спланировала первые три месяца путешествия.
Мне хотелось побыть с семьей в России, так как за восемь лет жизни за границей я виделась с ними очень редко. До дома я добиралась с приключениями через шесть стран, проехав за десять дней всю Восточную Европу на автобусах (Прага — Братислава — Загреб — Белград — София). Оттуда я полетела в Армению и провела там пять дней в формате роуд-трипа. Из Еревана — домой, в Челябинск, где осталась на месяц. После этого у меня был спланирован пеший десятидневный поход по Монгольскому Алтаю, десять дней поездки по Сибири с роуд-трипом на Ольхон и еще две недели волонтерства в Хархорине.
А потом все начало происходить спонтанно, с горизонтом планирования буквально в один день. Например, я хотела побыть в Гонконге сутки, чтобы сделать визаран и вернуться обратно в Китай, но из‑за короткого тревел-романа осталась там на десять дней, продлевая проживание день за днем.
Про расходы и экономию
В основном я экономлю на жилье: чаще всего останавливаюсь в хостелах, и за счет этого за первые 10 месяцев путешествия я потратила на жилье столько, во сколько бы мне обошлась аренда квартиры в Гааге на три месяца. В Австралии и Новой Зеландии я сильно сократила расходы на еду: купила палатку, путешествовала по кемпингам и много готовила сама.
Сложно экономить на транспорте. Эти расходы занимают примерно треть бюджета, притом что с августа по декабрь я передвигалась только на поездах и автобусах, без единого перелета.
Еще я никогда не экономлю на машинах, которые беру в аренду. В роуд-трипах мне особенно важно, чтобы все работало четко. Не экономлю на одежде. Изначально я не думала, что на шопинг будет уходить столько денег. Но у меня всего два рюкзака и я постоянно меняю климатические зоны, поэтому часть вещей я где‑то оставляю, взамен покупаю новые — в общем, происходит естественная ротация.
Монголия — одно из главных открытий
Больше всего меня удивила Монголия. Это была первая страна в моем путешествии, которую я совсем немного изучила заранее, но все равно она меня безумно впечатлила. Там я увидела людей, которые живут вдали от цивилизации и большинства материальных благ, но гордо хранят свои обычаи, традиции и культуру. Несмотря на все трудности с языком, отсутствие дорог и информации, сложности с бронированием жилья заранее, я чувствовала, что меня вела какая‑то невидимая рука.
В Монголии я десять дней была волонтером у семьи каллиграфа, который создал Mongolian Calligraphy Art Center в Хархорине. Там я проводила экскурсии и создавала маркетинговую стратегию. Спустя полгода мне в мессенджер пришло сообщение от его жены: она написала, что материалы, которые я им оставила, помогли пересмотреть отношение к бизнесу, выстроить новую систему коммуникаций с гостями и подготовиться к новому туристическому сезону. И еще написала, что двери их дома всегда для меня открыты, — в этот момент я поняла, что путешествую не зря. Ко мне в двойном объеме вернулось добро, и в этом — вся Монголия: я думаю, что если полностью принять эту страну, не отвергая ее непредсказуемости, то в ответ можно получить гораздо больше.
Страна, которая разочаровала
Я стараюсь отпускать ожидания и изначально ничего не планировать. Но в какой‑то момент я оказалась в Сингапуре — и это страна, про которую хочешь не хочешь, но все равно что‑то слышал и чего‑то ждешь.
Я провела там два дня, и единственное, чего я хотела, — поскорее уехать. Все слишком чистое, вылизанное, красивое, но при этом дорогое и неживое. Люди показались мне неприветливыми, не было ощущения спонтанности и авантюры. Но это не говорит о том, что это плохая страна, просто у меня не совпали ожидания.
Правила, которые Женя соблюдает в дороге
Если быть совсем честной, то я не всегда соблюдаю технику безопасности — особенно когда хожу в соло-хайки или останавливаюсь в кемпинге. Тем не менее я стараюсь заранее говорить о походе сотрудникам отеля или знакомлюсь с постояльцами хостела и беру их контакты. В этом смысле довольно удобная система в Австралии и Новой Зеландии: в начале каждого маршрута есть книга учета посетителей, куда нужно вписать свои контакты и сделать чек-аут в конце.
А еще я начала прислушиваться к интуиции: если я чувствую какое‑то колебание внутри, то сразу меняю план.
Расскажу про случай, который произошел со мной в Sleeping Bus (междугородний автобус, в котором установлены полулежачие кресла. — Прим. ред.) во Вьетнаме. Это был длинный 27-часовой переезд, и соседка попыталась меня ограбить. Я проснулась, когда она перелезала через меня и шла к выходу. Время на часах — пять утра. Я удивилась ее раннему подъему, но решила проверить одеяла — вдруг она забыла что‑нибудь впопыхах. И резко спохватилась, потому что не смогла найти свою сумочку и телефон. Я вскочила, побежала к выходу и начала кричать на весь автобус, чтобы водитель не выпускал девушку. Уже в дверях она вернула мне сумку и телефон, и с того момента я всегда держу все при себе или прячу в спальник. И конечно, не оставляю все в одном месте: у меня два телефона, а карточки лежат в разных карманах.
Не покупать билеты с прибытием между одиннадцатью вечера и шестью утра. Особенно это касается автобусов: они часто приезжают в места, откуда сложно добраться до хостела.
В вечернее время сканировать взглядом улицу, чтобы избежать каких‑то подозрительных людей и не испытывать судьбу.
Если я чувствую себя небезопасно, я делаю максимально суровое русское лицо и шагаю уверенной быстрой походкой, как будто я все знаю.
В маленьких городах не делаю отметки в сторис в режиме реального времени — только после отъезда, чтобы меня невозможно было отследить по геолокации.
Отчитываюсь родным в мессенджерах: скидываю им геолокацию и информацию по перелетам/переездам. Они всегда в курсе, где я нахожусь.
А вообще, странных, подозрительных или удручающих ситуаций было совсем мало. И чаще всего мир не такой страшный и не такой опасный, каким может показаться.
Полную версию интервью, которое взяла Настя Арсеньева, читайте в «Номере» (0+). Редакция журнала во главе с Настей Захаровой ставит целью выйти за рамки стандартных путеводителей и исследовать мир через призму перемещений. Это попытка ответить на вопрос, зачем вообще куда‑то ехать, и собрать не сухие факты, а мнения.
«Номер» (0+) вышел в печатной версии и в цифровом формате. Первый выпуск печатного журнала посвящён отелям. Вместе с писателями, художниками, архитекторами, дизайнерами и артистами редакция исследует эту тему: например, рассказывает об изнанке индустрии и отелях в культуре. Печатный «Номер» можно будет найти на сайте магазина мерча «2ГИС», а также на сайте журнала скоро появится список локаций, где ещё будет распространятся печатная версия.