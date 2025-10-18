Редактор раздела «Интернет», только что вернулась с Кавказа
«Всем, кто замерзает и тоскует в московские холода, советую на неделю отправиться во Владикавказ. Я так поступила и осталась довольна. Перелет займет всего 3 часа, а конец осени и зиму здесь пережить намного проще: температура редко опускается ниже нуля и колеблется днем от +1 до +6. Примерная стоимость билетов туда-обратно на самолет из Москвы во Владикавказ обойдется в 30–45 тыс. рублей в зависимости от даты (советую брать их сильно заранее!), а полет займет чуть больше 3 часов.
Гастрономический маст-хэв — это, конечно, осетинские пироги и сыр, хычины, местная форель и спаржа. Самые смелые могут выпить 25-градусную аракуКрепкий алкогольный напиток., я больше рюмки не осилила. Обязательно пару раз прокатитесь на местном трамвае и погуляйте по набережной Терека, а какие места посетить и где встать на лыжи, расскажу ниже. А помогут мне в этом интереснейшие люди, с которыми мне довелось познакомиться в столице Северной Осетии».
Чем заняться во Владикавказе
Восемь театров
Владикавказ называют одной из главных культурных столиц России — и не зря. В городе работают сразу восемь театров. За классическим репертуаром отправляйтесь в Академический русский театр им. Вахтангова, Северо-Осетинский государственный академический театр им. Тхапсаева, а также в филиалы Мариинского театра — филармонию, расположившуюся в здании бывшей лютеранской кирхи, и театр оперы и балета. Чтобы получить более необычный экспириенс, советую посетить уникальный конный театр «Нарты», камерное пространство «ШКиТ», Театр юного зрителя «Саби» и молодежную студии «Амыран».
Академический русский театр им. Вахтангова
Конный театр «Нарты»
Театр юного зрителя «Саби»
«Амыран»
Северо-Осетинский государственный академический театр им. Тхапсаева
Театр оперы и балета
«ШКиТ»
Филармония
Проспект Мира
Гид по Владикавказу
«Каждому гостю Владикавказа стоит прогуляться по нашей главной улице — проспекту Мира. Дело в том, что он никогда не надоедает даже местным жителям. Горы всегда смотрятся по-разному: после теплого летнего дождя, в пасмурную погоду, с шапками из облаков на вершинах и даже когда их не видно. Гулять по этой улице нужно непременно с широко открытыми глазами, чтобы не пропустить ни малейшей детали. Обязательно прочитайте каждое послание (например, „Держитесь за руки, а не за телефоны“), отметить идеально подходящую моменту мелодию из колонок на столбах, попробовать самый вкусный сезонный напиток из кофейни, прикоснуться к старинным фасадам».
Центральный парк им. Косты Хетагурова
Старейший парк Северного Кавказа и главная зона отдыха Владикавказа носит имя осетинского поэта. Здесь можно посидеть у пруда, в котором плавают лебеди, покататься на аттракционах, сфотографироваться у фонтана или устроить дружескую дуэль в павильоне для бильярда, шахмат и настольного тенниса. После продуктивной прогулки отправляйтесь в одну из кофеен за горячим какао. Рядом с парком расположился Национальный музей Алании — там глубже проникаемся историей края.
«Кафе поэтов»
Гид-экскурсовод по Северной Осетии
«Шикарное место для всех с вкусной едой и невероятной атмосферой. В кафе — два отдельных зала, большая книжная полка. Тут проводят музыкальные и поэтические вечера. А еще у заведения прекрасная хозяйка».
Арт-кофейня «Парадная»
«Одно из наших любимых мест — „Парадная“, это кофейня в квартире. Здесь прошел наш первый фотосет для карточек музыканта. Ребята регулярно устраивают выставки местных художников, бывают интересные квартирники. Обязательно заказывайте сырники и пробуйте тирамису!»
Арт-пространство «Портал»
Андеграундное пространство появилось на месте заброшенных мастерских благодаря владикавказским энтузиастам. В кластере проводятся джем-пати, кинопоказы, концерты (в том числе и национальной музыки), стендапы, лекции, игры в «Мафию» и встречи книжного клуба. А еще на территории «Портала» репетируют местные музыканты и творят художники и ремесленники. Если хотите познакомиться с творческой интеллигенцией Владикавказа — вам сюда.
Бистро «Сирия»
Диджей
«У нас есть потрясающий фастфуд „Сирия“. Редко в каком заведении, где подают много разного, все было бы одинаково вкусно: от роллов и шаурмы до смузи. Почему‑то тут всегда играет вальяжный органик-хаус. Я там так часто ем, поэтому просто дайте мне сирийское гражданство за финансовые вливания. Больше всего рекомендую ролл-сэндвич и шаурму на тарелке».
Мечеть Мухтарова
В строительство суннитской мечети в 1908 году большой вклад внес азербайджанский нефтепромышленник Муртуза Мухтаров, который был женат на осетинской дворянке Елизавете Тугановой. Сегодня мечеть называют одной из самых красивых в России — своей архитектурой она притягивает как верующих, так и туристов. Все из‑за необычного облика, навеянного каирскими мечетями X–XII веков и египетской аль-Азхар, и богатой внутренней росписи.
Кафе «Магия»
Артист, электронный музыкант, диджей
«Посетите во Владикавказе кафе „Магия“, очень часто прихожу туда, когда бываю в родном городе. Ценю это место за уютную комфортную атмосферу, культурный заботливый персонал и расположение в центре. И еще за отличное недорогое меню (считаю его самым приветливым в городе). Рядом находится наш городской парк, в который можно сразу завернуть после трапезы».
Ильинская церковь
Режиссер, актриса
«В детстве я называла ее Осетинской церковью. В ней меня крестили, и в ней же мы с семьей проводили все православные праздники. Церковь небольшая, но она определенно мое место силы в городе. Возможно, из‑за тесных воспоминаний детства, а может, просто во всем обилии смешанной с язычеством веры Осетии место, где можно быть собой».
Кафе «Сафрон»
Режиссер, актриса
«Начать утро за завтраком в кафе „Сафрон“ на Коцоева с лучшей подругой или другом — это святое, чтобы весь день чувствовать себя на сто процентов, и с кофе прогуляться по набережной, дойти до мечети, до парка, и поглядеть на пруд. Для меня — это способ сделать себя главным героем этой жизни».
Где кататься на лыжах
Новый горнолыжный курорт «Мамисон»
Технический запуск долгожданного кавказского курорта состоялся весной, а в ноябре он официально откроет свой первый сезон. На «Мамисоне» обустроили 14 трасс общей протяженностью 19 километров разного уровня сложности и канатную дорогу, которая поднимет туристов на высоту 2950 метров над уровнем моря. Приключения на «Мамисоне» не ограничиваются склонами: гости могут отправиться на прогулки с гидами, попробовать насыщенную железом воду из минерального источника, посетить древнее христианское святилище VII–IX веков и увидеть знаменитые родовые осетинские башни — памятники средневековой архитектуры в живописном горном селе Тиб всего в 10 минутах от курорта. У местных властей большие планы: к 2030 году они видят «Мамисон» флагманом туризма в республике и первым горнолыжным курортом международного класса на Кавказе. Путь до курорта из Владикавказа на машине или такси займет примерно 2 часа, туда также можно доехать на маршрутке № 129. Список отелей поблизости найдете здесь.
Горнолыжный курорт «Эльбрус»
Трассы для более подготовленных спортсменов стоит искать на «Эльбрусе», легендарном курорте более чем с полувековой историей. Всего их протяженность составляет более 15 километров. Там также находится самая высокогорная канатная дорога в стране — на высоту 3847 метров. В 2024-м «Эльбрус» привлек более 800 тыс. человек, ценник на услуги здесь ниже, чем в «Красной Поляне». Добраться до курорта из Владикавказа можно за 3–4 часа на машине или такси.
Исследователь культуры Кавказа, ведущий научный сотрудник ПГУ, кандидат философских наук
«На „Эльбрусе“, помимо катания, надо познакомиться с объектами культурного наследия и уникальной природой. Советую:
- Пройти „Тропу Победы“ — исторический маршрут, созданный в память о боях времен Великой Отечественной войны. Здесь до сих пор встречаются фрагменты старых укреплений и таблички с именами альпинистов-фронтовиков, поднимавшихся к перевалам в составе военных отрядов.
- Зайти в старые кафе на склонах — на станциях „Гара-Баши“ и „Мир“ работают балкарские семейные кафе, где сохранились интерьеры с элементами советской эпохи: фотографиями, эмалированными чайниками, альпинистскими трофеями.
- Отправиться к водопадам и озерам Гижгит, Башкара, Донгузорун, Девичьи Косы — ландшафтам с редким сочетанием горных лугов, ледников и бирюзовых вод. В большинстве случаев к ним ведут тропы, и каждая прогулка превращается в небольшое исследование горной экосистемы.
- Посетить музей Владимира Высоцкого в Тегенекли. Музей появился здесь не случайно: в конце 1970-х годов Высоцкий приезжал в Приэльбрусье вместе с альпинистами и снимался в фильме „Вертикаль“. Именно на этих маршрутах он сформулировал образы, ставшие частью культурного кода страны: горы как метафора человеческой воли. В музее собраны фотографии, письма, отрывки сценариев и личные вещи, связанные с его пребыванием в регионе.
- Зайти в кафе „Ай“ на Чегете, кафе — одно из знаковых мест для поклонников Высоцкого и советской альпинистской культуры».