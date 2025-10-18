«Каждому гостю Владикавказа стоит прогуляться по нашей главной улице — проспекту Мира. Дело в том, что он никогда не надоедает даже местным жителям. Горы всегда смотрятся по-разному: после теплого летнего дождя, в пасмурную погоду, с шапками из облаков на вершинах и даже когда их не видно. Гулять по этой улице нужно непременно с широко открытыми глазами, чтобы не пропустить ни малейшей детали. Обязательно прочитайте каждое послание (например, „Держитесь за руки, а не за телефоны“), отметить идеально подходящую моменту мелодию из колонок на столбах, попробовать самый вкусный сезонный напиток из кофейни, прикоснуться к старинным фасадам».