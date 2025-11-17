Ищи меня в клубе: 13 мест, где тусят миллениалы, зумеры и все подряд

Этот материал впервые был опубликован 5 октября 2025 года.
Миллениальские заповедники
Бар «Стрелка»
Гастробар с отличными коктейлями, нередкими вечеринками и одним из лучших летних дворов (часть тусовок проходит именно здесь). Месту пятнадцать лет, что для Москвы небывалый срок.
Пора самых безудержных ивентов с громогласными открытиями сезонов, экспериментальной музыкальной программой и привозами селебрити уровня The Sun Ra Orchestra, Nu Guinea и Kelela пришлась на 2010-е. Сегодня вечеринки проходят раз в пару недель. Диапазон — от интеллигентных диджей-сетов бывших завсегдатаев «Стрелки» до сдержанного техно от заслуженных ветеранов индустрии вроде Софьи Родиной. Вход на часть тусовок бесплатный, главное — пройти фейсконтроль (а он тут будь здоров!).
Клуб Gazgolder
Клуб-старожил работает аж с 2005 года. Под названием Gazgolder скрывается площадка для концертов и диджей-сетов, лейбл и продюсерский центр (лицо последних двух — Баста). Начинало место с выступлений злых рэперов вроде «АК-47» и Гуфа (который тогда еще не был мемом), постепенно перейдя к более народным группам и масштабным рейвам.
Сегодня в «Газе» можно оказаться на десятилетии техно-вечеринок Quintessence, послушать Ильдара Иксанова и Никиту Забелина на афтепати Resonance X G8 или оказаться на хип-хоп-концерте «Олег Груз х Puza TGK». Набор мероприятий настолько же разношерстный, насколько и публика, которая собирается в пространстве бывшего завода.
Бар Happy End Bar & Kitchen
Томный клуб на Патриках, куда едут танцевать и знакомиться. Посетители в соответствующих образах: приветствуются блестки и пайетки, каблуки и укладки, мелькают брендовые сумки и смоки-айc. Интерьер под стать: густой розовый неон, зеркала и плюшевые диванчики.
С четверга по воскресенье там устраиваются вечеринки разной степени танцевальности, в основном диджеи ставят что‑нибудь бодрое и с уклоном в электронику, но бывает и Меладзе со Стасом Михайловым. Дресс-код и фейсконтроль суровые, коктейли сладкие, но забористые, в посетителях — нарядные девушки 25+ и немногочисленные мужчины всех возрастов.
Зумерские убежища
Клуб «Лахесис»
DIY-тусовки в подвале для молодых и бешеных. Клуб легко не заметить и пройти мимо: неприметная дверь прячется во дворе за библиотекой Достоевского в отнорке Чистопрудного бульвара.
Внутри неон, чудные мозаики на стенах, давящие потолки-своды и некоторое подобие мебели. Места критически мало, что не мешает здешним завсегдатаям слэмиться под «Электрасекс» и Cult Black Venus. В лайнапах — бодрый андеграунд от эмо-группы «Нелюдимка» и шугейза «Психотроника» до рэп-дуэта «Хроники» и бард-бенда «Сын курьера». Вечеринки с концертами и микрофестивалями — каждую неделю, а ходят сюда самые юные и мрачные.
Клуб «Клуб»
Место с лаконичным названием — одновременно и клуб, и лихая рюмочная, и книжный магазин с приличной подборкой литературы. Формат тусовок разный: там проводят камерные выступления джазменов, шугейз-групп и малоизвестных коллективов из Йошкар-Олы, а по выходным — сборные солянки из диджей-сетов электронщиков бэк-ту-бэк. По выходным на танцполе всегда тесно и очень весело.
Среди посетителей — гули и грустные эмо-бои, альтушки, готические принцесски и домашние панки. Средний возраст — 20 лет. Лучше всего в «Клубе» летом, когда часть вечеринок выплескивается на веранду и в Хохловский переулок.
Клуб «Невротик»
Зумерский спот на месте миллениальских клубов «Культ» и «Дич» на подступах к Чистопрудному. Внутри все так же мало места, узнаваемые сводчатые потолки, неончик и бюджетный декор. Чтобы понять вайб локации, можно просто посмотреть на список артистов, которые выступали на открытии: Kedr Livanskiy, MC Ежевичкин, Узница Совести, BUS39 и Epifania.
Дальше продолжили более андеграундными (или попросту малоизвестными) музыкантами и командами. Так, в выходные можно попасть на концерт зеленоградцев «Оперение желтое», залететь на «Плохую вечеринку» с DJ Ухоженный, Шипучкой и Олегом Кортуновым или послушать инструментальное трио The Re-Stoned. Все очень DIY, но весело и расслабленно. Танцуют в основном зумеры, часть ивентов бесплатная.
ДК «Кристалл»
Новый проект от White Studios (Blanc, Yauza Place) и «Диско-клуба» на берегу Яузы — самая модная тусовочная локация этого лета. Клубу досталось просторное помещение в промышленном комплексе, где в прошлом веке работал водочный завод «Кристалл». Пространство выглядит как залы школы-пансиона, где вот-вот случится преступление: тяжелый занавес на сцене, гигантские люстры, расписные потолки и фрески на стенах. Это основная сцена, рядом есть локация поменьше и побезумнее — «Шизич».
Вечеринки — сплошь для молодых и рьяных, но довольно разношерстные. Можно попасть на концерт патлатых рокеров из «Казускомы», провисеть всю ночь на однодневном фестике с Kito Jempere и Fraukrauze или лихо оттанцовывать на диджей-сетах Mashkov и Wasta. ДК «Кристалл», кстати, не единственная локация промоутеров: не менее веселые вечеринки объединение White Studios и «Диско-клуба» проводит в Yauza Place на Чистопрудном бульваре.
Свальный грех
Restaurant by Deep Fried Friends
Пятеро друзей — Ваня Попов, Леша Морозов, Марко Михич-Ефтич, Артур Семков и Денис Кряжев, — которых московские миллениалы знают по нашумевшим тусовкам Deep Fried Friends аккурат в пандемию повзрослели и открыли собственный ресторан. Все серьезно: винная зона, два зала и огромный двор. Тусовки стали реже, но никуда не делись: в дальнем зале по-прежнему стоит диджейка, за которую встают Ксюша Дукалис, Коля Редькин, Гуччи Кейл и сами владельцы.
Диапазон приглашенных диджеев широк и больше понятен миллениалам, вечеринки — с хештегом хип-хоп, свэг и ghetto tech. Чаще всего в «Ресторан» залетают те, кто ходил на вечеринки Deep Fried Friends в свои безмятежные двадцать. Количество нарядных людей и светских разговоров тоже зашкаливает.
Клуб RNDM
Заповедное место, которое открылось на руинах памятного миллениалам клуба «Наука и искусство». Сами RNDM зовут себя техно-андеграундом. Внутри неон, просторный танцпол и потертая мебель. Жемчужина — индастриал-двор, где особенно хорошо зависнуть под утро. Фокусируются в основном на движевой электронике — каждые выходные разухабистое техно, разнузданное диско и шумный гэридж.
Публика лишена претензий и снобства и в основном приходит сюда ради микрорейвов (довольно безопасных), многие — в одиночку (и компанию не ищут).
Клуб M²
Камерный техно-клуб с красным неоном и неизменно плотной толпой внутри находится в приятном соседстве с RNDM. В «эмке в квадрате» с четверга по воскресенье устраивают диджей-сеты, которые заканчиваются глубоко под утро. На повестке чистое техно, груви-хаус, минимал и хип-хоп. За диджейкой — постоянные резиденты клуба и приглашенные артисты. M² в духе лучших клубов 2010-х регулярно анонсирует секретных гостей и не стесняется коллабиться с музыкальными лейблами.
Клуб Dex
Свежий техно-клуб на месте закрывшегося после скандала с голой вечеринкой пространства Arma (он же Mutabor). Новые владельцы постарались по максимуму сохранить прежний антураж и вайбы: неон, индустриальные помещения, разномастная мебель, несколько сцен и разбросанные повсюду арт-объекты (или детские игрушки?). В духе времени есть даже бильярд.
На арене все те же: Roma Nemow, Seхtasy, Sofia Rodina, Poima и другие ветераны техно-сцены, но олды все равно вздыхают по «Мутаборску». Рейвы и вечеринки — почти каждые выходные. Возраст посетителей — от 18 до 50, что добавляет затее очарования.
Скейт-бар Punk Fiction
Одно из самых нефорских тусовочных мест Москвы, панк-бар расположен в пространстве «Авиатор». Из развлечений — скейт-парк, пиво разной степени паршивости и небольшая сцена. Там проходят лайвы и концерты: от бронебойного локал-панка в духе грозных нулевых до чилл-вайбов, зубодробительного грайнда и местами душного авангарда и зумерских коллективов.
Вечеринки — каждые выходные, диапазон от DIY-фестиков с вайбами нулевых и дня рождения вокалиста группы эмо-боя Толикса из Wildways. Еще бывают лекции по открыванию пива и дворовые вечеринки. Посетители — самые разные, от 18 до 40 лет, но неизменно в темных нарядах и с обильным пирсингом.
Ресторан Blanc
Вообще-то, Blanc — это прежде всего полноценный ресторан при арт-квартале «Хохловка» с боулами, авокадо-тостами и прочей любимой москвичами классикой комфорт-фуда. Раззадорить завсегдатаев в Blanc стараются вечеринками — регулярными и в совершенно разной тональности.
В одни выходные здесь могут провожать лето двухдневным фестивалем с лайвами и диджей-сетами. А на следующей неделе — уже закатывать джазовый концерт австралийского коллектива Дэна Барнетта. Из‑за разнообразия ивентов ходит сюда самая разношерстная публика — от любопытных зумеров до миллениалов при сумках Louis Vuitton. Часть вечеринок бесплатная, на другие нужно заранее регистрироваться и покупать билет. Но везде достаточно строгий фейсконтроль и даже бывает дресс-код.