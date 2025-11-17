Ищи меня в клубе: 13 мест, где тусят миллениалы, зумеры и все подряд

Вечеринки — сплошь для молодых и рьяных, но довольно разношерстные. Можно попасть на концерт патлатых рокеров из «Казускомы», провисеть всю ночь на однодневном фестике с Kito Jempere и Fraukrauze или лихо оттанцовывать на диджей-сетах Mashkov и Wasta. ДК «Кристалл», кстати, не единственная локация промоутеров: не менее веселые вечеринки объединение White Studios и «Диско-клуба» проводит в Yauza Place на Чистопрудном бульваре.